Plakat wirbt die Wertheimer Jubiläumsmesse

Großveranstaltung feiert 200. Geburtstag

Wertheim 31.08.2023 - 14:22 Uhr 1 Min.

Das Plakat hängt: Der erste weithin sichtbare Schritt zur Jubiläumsmesse ist gemacht.

Und nun kommt mit der Jubiläumsmesse eine ganz große Aufgabe auf Marktmeister Patrick Grän zu. Am Mittwoch hängte er die ersten Plakate auf. Auch deren Design ist neu. Rund um die Stadtfarben arrangieren sich Piktogramme von Fahrgeschäften. Auch ein roter Ballon für den untrennbar mit der Mess' verbundenen Luftballonwettbewerb ist dabei. Das Design ist frisch.

Grän weist darauf hin, dass das alte Plakat im Vergleich massiv in die Jahre gekommen sei. Die Stadt habe die Michaelismesse beworben wie in den 1980er-Jahren: dunkelblauer Hintergrund, Kreideschrift, im Vordergrund Fotoecken aus der Analogzeit mit Attraktionen und Menschen darauf. »Der Schritt zum neuen Design war fällig«, sagt Grän. Alle Werbeträger werden es übernehmen, auch die Handzettel, die ab Montag, 4. September, ausgelegt werden und Einblick ins Programm geben.

Noch will Grän mit diesem nicht so recht rausrücken. Einen Festkommers mit Innenminster Thomas Strobl wird es geben, den klassischen Umzug zum Messestart auch. »Die Michaelismesse wird ihr traditionelles Gesicht bewahren«, betont Volker Mohr. Er ist als Fachbereichsleiter III in der Verwaltung hauptverantwortlich dafür, dass die Jubiläumsmesse ein Erfolg wird.

Garantien gibt es keine, aber viel Hoffnung. Die Messen in Marktheidenfeld, Miltenberg und der weiteren Umgebung machen den Verantwortlichen Mut, dass die Messebesucher zahlreich kommen werden, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld manchen Menschen unsicher erscheint. »Für die Schausteller ist es auch wichtig«, sagt Mohr, auch die seien von der Corona-Pandemie gebeutelt worden. Viele von ihnen erholten sich gerade; nicht wenige hätten es aber auch nicht geschafft, den Betrieb zu halten. Die Marktlandschaft werde sich verändern.

Die Jubiläumsmesse beginnt am Samstag, 30. September, und geht bis zum Sonntag der darauffolgenden Woche.

