Neues Gelände an der Freudenberger Schleuse offiziell eröffnet

180.000 Euro Förderung von Aktion Mensch

Freudenberg 30.10.2023 - 12:19 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als Pirat eröffnet Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning zusammen mit Christina Marx von der Aktion Mensch den neuen, Inkusiven Schleusenspielpatz.

Passend zum Namen des Förderprogramms stellte Bürgermeister Roger Henning fest: »Wir haben unser Stück zum Glück.« Er zitierte den ehemalige Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: »Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.« Dies verdeutliche die Bedeutung der Inklusion. Der neue Schleusenspielplatz sei modern und barrierefrei. Henning dankte allen Förderern sowie dem SC Freudenberg und dem örtlichen Rewe-Markt als Projektpartner.

Der Spielplatz liege schön am Mainufer. Er sei in die Jahre gekommen gewesen. Dies habe man zum Anlass genommen ihn als Beispiel zu sehen, begründete der Bürgermeister die Bewerbung für das Förderprogramm. Er verwies auch auf die barrierefreie Wegführung. Lob hatte er für den großen Einsatz des städtischen Bauhofs für das Projekt. Ganz toll sei auch die Mitmachaktion der Bürger gewesen. »Es macht mich als Bürgermeister stolz, dass wir füreinander da sind und gemeinsam viel erreichen konnten.« Er dankte der Aktion Mensch für rund 180.000 Euro Förderung. Hinzu kämen eine Unterstützung durch den Investor vom Areal ehemaliges Rauchwerk I sowie die Arbeit des Bauhofs.

Christina Marx, Mitglied der Geschäftsleitung von Aktion Mensch, freute sich über die große Zahl an Kindern und Jugendlichen bei der Eröffnung, trotz des leichten Regens. Dies zeige eine funktionierende Gemeinschaft. Auch der inklusive Spielplatz sei ein Symbol für die Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und von Jung und Alt. Der Vorteil des Bodens mit Fallschutz sei nicht nur, dass er rollstuhlzertifiziert ist, er sei zudem recycelbar und bei Regen nicht so nass.

»Die Spielgeräte halten für jeden etwas bereit«, stellte Marx fest. Das Schiff stelle auch eine Verbindung zum alten Spielplatz her. »Vielen Dank für ihr Engagement«, wandte sie sich an die Freudenberger. Es sei ungewöhnlich, dass die Einwohner so viel Muskelkraft und Energie in ein solches Spielplatzprojekt steckten. Sie hoffte auf viele Nutzer auf dem Spielplatz.

Die Segnung des neuen Spielparadieses übernahm der katholische Diakon Michael Baumann zusammen mit Margarete Zängerlein als Vertreterin der evangelischen Kirchengemeinde. Eine Segnung sei auch ein Zeichen dafür, dass das Gesegnete etwas Besonderes ist, so Baumann. Der neue Spielplatz solle für alle Menschen ein guter, friedlicher Ort werden, sagte er. Gemeinsam mit den Kindern wurden mehrere Lieder angestimmt.

Marx und Henning eröffneten danach den Spielplatz offiziell auf besondere Weise: Mit Piratenhut und Augenklappe ausgestattet, versorgte der Bürgermeister die Kinder vom Piratenschiff aus mit Süßigkeiten aus einer Schatzkiste. Marx half mit. Im Laufe des Eröffnungstages erzählte Zauberer Bennini auf magische Art eine Seefahrergeschichte. Außerdem erfreute er die Kinder mit Luftballonfiguren. Gerne angenommen vom Nachwuchs verschiedenen Alters wurden auch der Rollstuhlparcours und die Spielstraße vom Spielmobil des Bundesverbands der Selbsthilfegruppen Körperbehinderter.

Birger-Daniel Grein