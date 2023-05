Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Pinguine und Krabben erobern die Aula

Tierische Lesung: Gesundheitscoach Hanjo Fritzsche bringt Kinder der Grundschule Alte Steige in Bewegung

Wertheim 12.05.2023 - 13:59 Uhr 2 Min.

Autor und Coach Hanjo Fritzsche vermittelt den Kindern Spaß an der Bewegung. Hanjo Fritzsche.

»Einen wunderschönen, guten Morgen, Herr Fritzsche«, schallte es dem Coach entgegen, der bekannte, dass er so schön noch nie begrüßt worden sei. Das Eis war gleich gebrochen. Er sei der Hanjo, kein Lehrer, deshalb dürften die Kinder ihn gerne beim Vornamen nennen. Es war dann auch keine »richtige Lesung«, wie Fritzsche selbst erläuterte. Es gab keine Sitzgelegenheiten, die Kinder konnten sich frei in der Halle bewegen.

»Tanz wie ein Pinguin!« heißt sein in diesem Jahr nach »Hüpf wie ein Känguru!« erschienenes, zweites Buch, das sich ausdrücklich an Grundschulkinder wendet. Jeweils 16 verschiedene Tiere und ihre Bewegungen werden zum Nachahmen vorgestellt, wunderbar illustriert von Olga Antonava.

Welches Tier wohl am häufigsten in der Schule vorkomme, fragte Fritzsche zu Beginn. Bienen, Wespen, Ameisen und Vögel wurden genannt. Es ging aber um den Schweigefuchs, den alle Kinder kannten. Der Coach fragte die Kinder nach ihrem Lieblingstier und nannte auch seins: das Einhorn. Und zum Beweis setzte er auf seine Kappe einen entsprechenden Kopfschmuck und zeigte, wie er sich als Einhorn bewegt und welche Geräusche er dabei macht.

Er brauchte die Kinder nicht lange aufzufordern, ihr Lieblingstier zu zeigen. Schon ging es los, es wurde gerannt, gehüpft, geschlichen, manche wälzten sich am Boden, wieder andere setzten ihre Arme als Flügel ein. Dabei hatten sie den Auftrag, sich zu begrüßen und nachzufragen, welches Tier ihr Gegenüber denn sei.

Der Adler war das erste Tier, dessen Bewegungen alle gemeinsam ausführten. Nebenbei erfuhren die Kinder, dass der Raubvogel sehr gut sehen kann. Eine Maus in 1000 Metern Entfernung - unglaublich. Auch die Pinguine machten Spaß. Über 300 Meter tief können sie tauchen. Die Bewegungen allerdings erforderten gute Koordination. Auf der Stelle hüpfen, die Hände nach außen drehen, die Füße nach innen. Das gelang vielen erst mal nicht.

Der Flamingo steht stabil auf einem Bein, was leichter war. Dass seine Farbe von den Krebstieren kommt, die er gerne frisst, wussten die Kinder noch nicht. Der Esel lief dann auf allen Vieren und schlug nach hinten aus. Ganz leise wurde es beim Tiger, der sich anschleichen sollte. Mit dem Bauch nach oben liefen die Krabben seitwärts auf Fritzsche zu, der in der Hallenmitte Position bezogen hatte. Er hielt sich die Augen zu und rief: »Eins, zwei, drei - Krabben am Strand!« Wer sich dann noch bewegte, musste zurückweichen.

Die Kinder hatten riesigen Spaß, viele wollten noch weitermachen, hüpften schließlich aus der Turnhalle. Die Frage »Wann kommst du wieder?« wurde mehrfach laut. Ein schönes Kompliment für die Initiatoren und für Hanjo Fritzsche. Seine Bücher finden die Kinder natürlich in der Schulbücherei.

Petra Folger-Schwab

"Bewegung muss Spaß machen" Der Münchener Hanjo Fritzsche bringt als Personal Trainer und Gesundheitscoach Menschen in Bewegung. Petra Folger-Schwab hat ihn dazu befragt. Bewegung ist das A und O. Was brauchen Menschen, um sich aufzuraffen und ihre Komfortzone zu verlassen? Bewegung muss Spaß machen, dann ist es optimal. Man darf sich nicht zu viel vornehmen. Eine Übung eine Minute lang pro Tag reicht, danach kann man täglich das Pensum steigern, sodass sich eine Gewohnheit einstellt. Was bezwecken Sie mit Ihren Büchern? Sollen die Eltern dafür sorgen, dass sich die Kinder mehr bewegen oder umgekehrt? Am besten beides. Wenn die Eltern Spaß dabei haben, die Kinder anzuleiten, wenn sie sich mitbewegen, haben sie auch eine Vorbildfunktion. Die Bücher motivieren aber auch Kinder, die alleine sind oder noch nicht lesen können. Wie ist es ihrer Meinung nach zu dem enormen Bewegungsmangel gekommen? Während der Pandemie war zeitweise Sport verboten, die Hallen waren geschlossen, Sportunterricht fand nicht statt. Nicht nur die Kinder haben sich noch mehr als sonst mit Handy, Laptop und Computer beschäftigt, und sehr viele sind bis jetzt nicht mehr davon losgekommen. Dass Sport als Prävention betrieben werden kann und muss, geht nicht in die Köpfe. Die Menschen greifen lieber zu Medikamenten. Was das volkswirtschaftlich bedeutet, ist weder den Betroffenen noch den Verantwortlichen klar.