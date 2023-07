Photovoltaikanlage Fichtengrund ist in Betrieb

Energieerzeugung: Solarmodule bei Tauberbischofsheim sollen Strom für rund 700 Haushalte produzieren

Tauberbischofsheim 14.07.2023 - 20:39 Uhr 1 Min.

Drücken symbolisch den Startknopf für die Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der ehemaligen Erddeponie Fichtengrund in Tauberbischofsheim (von links): Harald Endreß, Bürgermeisterin Anette Schmidt, Franc Schütz, Landrat Christoph Schauder und Tobias Wurm. Foto: Aylin Wahl/Landratsamt

Landrat Christoph Schauder erinnerte daran, dass vor drei Jahren der Gründungsvertrag für die EET unterschrieben worden sei. Jetzt werde die Inbetriebnahme der Anlage gefeiert. »Wir freuen uns sehr, auf diese Weise die Energiewende in der Region aktiv mitzugestalten«, erklärte Schauder. »Die Energiewelt von morgen ist nachhaltig und funktioniert dezentral. Jede und jeder einzelne von uns ist dabei gefragt«, ergänzte Anette Schmidt, Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim. Von dem Projekt würden alle Beteiligten vor Ort profitieren.

Rund 31.300 Quadratmeter groß ist die Photovoltaik-Freiflächenanlage Fichtengrund auf der Gemarkung Tauberbischofsheim der Pressemitteilung zufolge. Mit einer Leistung von 2.330 Kilowatt-Peak erbringe sie einen Energieertrag von etwa 2,3 Millionen Kilowattstunden. Umgerechnet bedeutet das: Sie versorge rechnerisch rund 700 Haushalte mit grünem Strom - und vermeide damit gleichzeitig Emissionen von etwa 2.470 Tonnen CO2.

Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG, ist überzeugt: »Gelingen kann ein solches Projekt nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Die Partizipation der Bevölkerung steht daher für uns an erster Stelle und ist Kern unseres Beteiligungsmodells.« Mit dem ZEAG-Bürgerbeteiligungsmodell können sich Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Unternehmen über Bürgerenergiegenossenschaften an der Wertschöpfung der erneuerbaren Energieanlagen beteiligen.

Die ZEAG Energie AG übernehme die Planung und Realisierung, stelle die Finanzierung der Betreibergesellschaft sicher und sei für den Betrieb der Anlagen zuständig. »Gewinne, Steuern und Abgaben aus der erneuerbaren Energieerzeugung verbleiben zum größten Teil in der Kommune«, sagt Harald Endreß, Geschäftsführer der Unternehmenstochter ZEAG Erneuerbare Energien GmbH, die das Projekt verantwortet.

Konkret sieht das Beteiligungsmodell in Tauberbischofsheim vor, dass Landkreis und Stadt der EET vertraglich das Nutzungsrecht an den Flächen einräumen. Im Gegenzug erhalten sie ein Nutzungsentgelt. Beide können zudem weitere Anteile an der EET erwerben. Darüber hinaus wird die Beteiligung einer Bürgerenergiegenossenschaft an der EET geprüft, um so eine größtmögliche Partizipation vor Ort zu ermöglichen. Die Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in Tauberbischofsheim und zahlt deshalb ihre Gewerbesteuer an die Stadt.

