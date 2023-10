Pflichtjahr für alle oder Freiwilligendienste stärken?

Diskussion

Wertheim 27.10.2023 - 06:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Spricht sich für ein soziales Pflichtjahr aus, ach wenn die nötigen Strukturen erst wieder geschaffen werden müssen: Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken.

Die CDU Wertheim hat das Thema aufgegriffen, allerdings war es am Dienstagabend im Nebenraum des Restaurants Zorbas angesichts der angespannten Situation in der Rotkreuzklinik (wir berichteten) in den Hintergrund getreten. Stadtverbandsvorsitzender Jochen Wältz hatte mit Stefan Dosch von den Johannitern einen Fachmann für das einleitendende Impulsreferat eingeladen. Unter den etwa 45 Gästen waren auch Vertreter mehrerer Wertheimer Pflege- und Sozialeinrichtungen, zum Beispiel die Pflegedienstleiter Yvonne Tafili (Wohnstift Hofgarten) und Georg Schäfer (Katholische Sozialstation) sowie Jens Müller vom gleichnamigen Pflegedienst. »Uns ist die Praktikersicht wichtig. Wir brauchen lösungsorientierte Vorschläge«, machte Wältz klar.

Rückgang bei Freiwilligen

Stefan Dosch ist Vorsitzender der Johanniter im Main-Tauber-Kreis. In Wertheim gibt es ein Bildungszentrum, das aus einer 1989 geschaffenen Zivildienstschule hervorgegangen ist und mittlerweile neben der pädagogischen Begleitung von Freiwilligendienstleistenden auch Pflegeaus- und Fortbildungen, Erste-Hilfe-Kurse und mehr anbietet. »Vor zehn Jahren waren es noch 220 pro Jahr, jetzt noch 160«, schilderte Dosch die schwindende Zahl der Freiwilligendienstler. Das liege daran, dass viele der damals von Zivildienstleistenden vollbrachten Tätigkeiten mittlerweile durch Hauptamtliche erledigt würden, weil der Schulungsbedarf gestiegen sei. Freiwilligendienstler würden unter anderem im Rettungsdienst, Krankentransport, Schulbegleitung oder Nachmittagsbetreuung an Schulen eingesetzt. Außerdem gebe es im Main-Tauber-Kreis vier Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) an Schulen, die stark nachgefragt seien.

»Unser Schwerpunkt ist die pädagogische Begleitung«, diese sei immens wichtig, so Dosch. Wenn man schon Freiwillige einsetze, müsse man sie auch fachlich qualifizieren. Mittlerweile leisteten etwa zehn Prozent der Schulabgänger ein Soziales Jahr, oft, um sich für den weiteren Berufs- und Lebensweg zu orientieren. »Der Benefit für uns: Es bleiben immer Leute bei uns hängen.« Ohne die Eindrücke des Zivildiensts wäre er nicht in seine heutige Position gekommen, unterstrich Dosch.

Viele Fragen offen

Bei einem »Pflichtjahr für alle« ist er skeptisch: »Wer ist denn »alle«?" In welchem Alter müsse man den Dienst leisten, solle man auch integrativ sein und körperlich Eingeschränkte den Dienst leisten lassen? Oder Migranten, um die Integration und die Bereitschaft für das Ehrenamt zu fördern? Viele Fragen. »Auf jeden Fall wäre eine pädagogische Begleitung meiner Meinung nach zwingend notwendig. Und das bräuchte dann 20.000 zusätzliche Pädagogenstellen.« Wichtig sei auch der Einsatz in sinnvollen Bereichen. »Wenn ich ein Jahr vor einem Pflegeheim die Straße kehre, ist das ja nicht Sinn der Sache.«

Deutliche Kritik äußerte er an Plänen der Bundesregierung, gerade jetzt die Gelder für den Freiwilligendienst um ein Drittel zu kürzen: »Ich verstehe nicht, da zu sparen, wenn es um junge Leute geht, die sich für die Gesellschaft engagieren wollen.« Die Einführung eines Pflichtjahrs sei »ein dickes Brett«, kurzfristig wäre es besser, die bestehenden Strukturen zu stärken und den Freiwilligendienst besser zu bewerben. »Das würde den Bruchteil eines Pflichtjahres kosten.« Gleichwohl würde man sich als Träger nicht verschließen, sollte ein Pflichtjahr eingeführt werden. »Aber das ist eine politische und gesellschaftliche Entscheidung.«

Mehr Resilienz

Klar für die Einführung eines Pflichtjahres ist Nina Warken, Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Odenwald-Tauber und Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Bundestagsfraktion. »Wohin geht unsere Gesellschaft, unser Staat?«, fragte sie. Die Gesellschaft drifte auseinander, »wir brauchen die jungen Leute als deren Rückgrat«. Nur mit einer Verpflichtung erreiche man all die, die von einem solchen Dienst profitieren können - sei es bei der Bundeswehr, im sozialen Bereich oder bei Hilfsorganisationen, Feuerwehren oder THW. »Man hat als Bürger Rechte und auch Pflichten. Zur Freiheit gehört auch Verantwortung«, so Warken. Die Gesellschaft werde resilienter.

Dafür brauche es allerdings eine Grundgesetzänderung, und eine breite Mehrheit dafür fehle derzeit. Ohnehin müsse alles gut vorbereitet sein, die Schaffung der nötigen Strukturen werde Jahre dauern. »Wenn man es breit aufstellt, gibt es für jeden eine Stelle, an der man sich einbringen kann.« Auch Warken kritisierte die geplanten Sparmaßnahmen: »Es kommt zur Unzeit, gerade dort zu kürzen.«

Köpfe fehlen

Yvonne Tafili sprach von einem Mangel nicht nur an Pflegefachkräften, sondern insgesamt an Stellen in der Pflege. Georg Schäfer pflichtete ihr bei, sprach aber auch von einem Wandel. »Wir hatten Zivildienstleistende, die auch pflegen und Windeln wechseln mussten.« Da habe sich »vorsortiert«, wer sich für die Aufgabe bewerbe und wer nicht. Weil nicht mehr drei Generationen in einem Haus lebten, hätten viele Menschen keine Berührungspunkte mehr zur häuslichen Pflege.

»Wir schaffen uns zu Tode für etwas Applaus«, kritisierte Krankenhausmitarbeiterin Tanja Stroisch. »Bezahlt die Pflegeberufe anständig, dann bewerben sich auch wieder mehr Leute«, forderte sie. Ein Pflichtjahr sei der falsche Weg.

MATTHIAS SCHÄTTE