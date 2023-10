Nach dem Kin­der­fes­t­um­zug und dem Bal­lon­wett­be­werb mit 800 Grund­schü­l­ern aus Wert­heim und den Ort­schaf­ten gibt es Kri­tik von El­tern und El­tern­ver­t­re­tern an der Ver­an­stal­tung: An man­chen Schu­len sei sie als Pf­licht­ver­an­stal­tung be­zeich­net wor­den, an an­de­ren nicht, kri­ti­siert Ali­ne Som­mer-Noack, Vor­sit­zen­de des Ge­sam­tel­tern­bei­rats.