Pfandflaschen auch für Wein?

Wirtschaft: Weingärtner Markelsheim stellen einzelne Artikel um - In der Region gibt es unterschiedliche Meinungen

Main-Tauber/Main-Spessart 29.08.2023 - 09:43 Uhr 3 Min.

Die neue 0,75-Liter-Mehrwegflasche (links) neben der traditionellen 0,75-Liter-Bordeauxflasche, ist ab September im Handel. Foto: Weingärtner Markelsheim

Die Weingärtner Markelsheim, eine Genossenschaft im Main-Tauber-Kreis mit 240 Mitgliedern, die jährlich 1,5 Millionen Liter Wein produzieren, haben den Stein ins Rollen gebracht. "Die 0,75-Liter-Flaschen waren bislang immer Einweg-Flaschen, da diese durch den Verschluss nicht für den Mehrweggebrauch geeignet waren. Daher haben wir auf ein anderes Gebinde umgestellt, bei dem ein Verschluss verwendet wird, der den Mehrweggebrauch unterstützt", erläuterte deren Vorstandsvorsitzender Michael Schmitt kürzlich in einer Pressemitteilung. Natürlich gehe es ihm um Nachhaltigkeit, aber auch die gestiegenen Glaspreise stecken dahinter. Die Hersteller hätten eine gewisse Marktmacht, die sie ausnutzten, sagt er uns im Gespräch.

Bis Ende August die Pfandflaschen befüllt werden, die im September mit einer Pfandgebühr von 30 Cent in den Handel kommen, wurde viel Vorarbeit geleistet. Die neuen Flaschen wurden entwickelt und hergestellt, Verschlüsse und Etiketten mehrwerttauglich geändert. Zwölf württembergische Weingärtnergenossenschaften haben eine Mehrweggenossenschaft gegründet. Mit 25.000 bis 30.000 Flaschen pro Lkw werden die Flaschen im Pendelverkehr nach Möglingen (Kreis Ludwisburg) zu einer großen Spülanlage gebracht, die zwei Schichten fährt. Die neuen Flaschen seien robust und könnten 50 bis 60 Mal wiederverwendet werden.

Es komme auf die Akzeptanz der Kunden an, so Schmitt. Man werde zu Beginn einzelne Artikel umstellen. Versand werde man weiter in Einwegflaschen vornehmen. Der Handel müsse sich langfristig darauf einstellen und die Automaten umrüsten. So könne irgendwann alles in Mehrwegflaschen über den Ladentisch gehen, ist Schmitt überzeugt. Spülen und transportieren sei preisgünstiger, und der CO2-Verbrauch sei im Vergleich geringer. Momentan entfielen 60 Prozent der Herstellungskosten auf die Verpackung. "Mehrweg geht", versichert Michael Schmitt. Bilanz könne man erst in zwei bis drei Jahren ziehen. Man sei offen für andere Betriebe. Je mehr mitmachten, desto besser.

Das sieht Cornelius Lauter, geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken (GWF) in Kitzingen, in der 2100 Winzer organisiert sind, anders. Solange die großen Supermarktketten nicht mitmachten, sehe er keine Chance für Wein in Mehrwegflaschen. Die Investitionen seien momentan riesig und nicht machbar. Auch in Bezug auf die CO2-Bilanz ist er skeptisch. 80 bis 85 Prozent des Neuglases würden aus recyceltem Material hergestellt, das sei schon nachhaltig. Die Frage sei, ob Glas überhaupt noch richtig ist. Da gebe es schon Alternativen aus Papier oder Kunststoffbeutel im Karton. Auch Bierflaschen oder Dosen könne er sich vorstellen.

Mittelfristig werde ein Mehrwegsystem angestrebt. "Am Ende entscheidet der Kunde am Regal", ist sich Lauter sicher. Wenn die recycelten Flaschen außen durch Glaskorrosion weiße Ränder hätten, würden sie nicht gekauft, ist er überzeugt. "Wir sind offen und beobachten den Markt", so der Geschäftsführer. Man spreche über 14 Millionen Flaschen pro Jahr. Das Ganze bleibe, nicht zuletzt wegen der Erhöhung der Lkw-Maut ab Dezember 2023 und der zu erwartenden neuen EU-Mehrwegverordnungen, spannend. Wenn es Sinn mache, nehme man die logistische Herausforderung an.

Und was sagen die Winzer?

Monika Baumann vom gleichnamigen Winzerhof in Dertingen sagt, dass früher die Einliter-Flaschen gespült und wiederverwendet wurden. Das sei durch neue Auflagen nicht mehr zu machen gewesen."Von jetzt auf gleich kann man da nicht umstellen." Sie ist nicht sicher, ob das Waschen tatsächlich umweltverträglicher ist. Marina Klüpfel vom Dertinger Weingut Oesterlein hat als Kind den Eltern beim Spülen der Flaschen geholfen. Bis 2004 habe man noch in Langenlonsheim spülen lassen, aber durch die Auflagen sei auch das uninteressant geworden. Sie meint, bei der Glasherstellung werde weniger Energie verbraucht. Außerdem müsse die starke Lauge neutralisiert werden.

Monika Schlör vom Reicholzheimer Weingut Schlör betont, ein Pfandsystem funktioniere nur "vor der Haustüre". Deutschlandweit sei man noch weit davon entfernt. Was die Nachhaltigkeit angehe, nutze ihr Betrieb eigenen Strom und arbeite sehr naturnah. Ihre Weinberge würden mit Humus angereichert, wodurch eine CO2-Festlegung im Boden entstehe. Momentan entsorgten sie die leeren Flaschen im Glascontainer, wofür sie bezahlen müssten. Sie gibt zu bedenken, dass die unterschiedlichen Flaschenformen und -höhen problematisch seien.

"Spülen ist uninteressant", meint Thomas Spengler aus Külsheim. Der Winzer bedauert, dass es im Moment keine Planungssicherheit gibt. Die Energie- und Rohstoffpreise schlügen zu Buche, wobei der Weinbau selbst gar nicht so energieintensiv sei. Es gebe immer mehr Zuschläge, die die Kosten in die Höhe trieben. Da habe er so seine Zweifel an der aktuellen Politik.

Auch im Weinhaus Frank in Lengfurt stellt man Überlegungen an. Man betreibe ressourcenschonenden Weinbau, aber für Karl Frank macht ein Pfandsystem momentan noch nicht wirklich Sinn. Der Transport und Energieverbrauch beim Spülen, die Lagerung der Flaschen, Bruch und Ausläuferquote, Sortieren und Rücknahme - das alles sei nicht geklärt. Man verwehre sich aber nicht grundsätzlich gegen eine Wiederbefüllung.

pefs

Zahlen und Fakten: Wein in Deutschland Die Rebflächen in Deutschland umfassen etwas mehr als 100.000 Hektar. Die Deutschen tranken im Jahr 2022 insgesamt rund 19,4 Millionen Hektoliter Wein. Da die Deckung des Eigenbedarfs von Wein bei nur rund 42 Prozent liegt, ist Deutschland auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Wichtigste Herkunftsländer von Weinimporten nach Deutschland sind dabei Italien, Spanien und Frankreich. In den vergangenen Jahren lag der Weinkonsum in Deutschland auf einem relativ konstanten Niveau. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilt, weist die aktuelle Weinkonsumbilanz eine Weinmenge von 19,9 Litern auf, die theoretisch von jedem Bürger im letzten Weinwirtschaftsjahr konsumiert wurde. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,8 Litern Wein beziehungsweise vier Prozent pro Person und Jahr. Grob gerechnet waren es also statistisch betrachtet statt 20 Flaschen eine Flasche weniger pro Kopf. Knapp die Hälfte davon waren heimische Weine. (pefs/Quellen: statista.com und deutscheweine.de)