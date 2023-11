Helmut Schleich in Kreuzwerthem: über Klima-Kleber und Kriegstreiber

Fröhlicher Pessimist und Pazifist

Kreuzwertheim 05.11.2023 - 11:47 Uhr 2 Min.

"Das kann man so nicht sagen": Kabarettist Helmut Schleich unterhielt am Samstagabend mit seinem aktuellen Programm rund 150 Gäste in der Kreuzwertheimer Dreschhalle. Foto: Steffen Schreck

Was er vorträgt, kann er sich am Schreibtisch gar nicht ausdenken, machte der gebürtige Oberbayer dem Publikum deutlich. Mit Geschichten aus dem Leben und anhand einiger Zeitungsausschnitte wagte er sich mit spitzer Zunge auch auf vermeintlich dünnes Eis für Kabarettisten. Schleich sagte, man könne Kabarett von Kabinett gar nicht mehr unterscheiden.

Regeln bei defekter Ampel

Zu den jüngsten Annäherungsversuchen von Ministerpräsident Markus Söder an Bundeskanzler Olaf Scholz fragte er: »Wenn die Ampel defekt ist, gilt dann rechts vor links«?

Niemand war vor Schleichs verbalen Pfeilen geschützt. Er prangerte die Doppelmoral einer Luisa Neubauer an, die sie selbst »besser als gar keine Moral« benannte. »Alles geht den Bach runter«, meinte er zur Tatsache, dass der Evangelische Kirchentag im Bayerischen Fernsehen übertragen wurde. »Soweit isses schon«, sagte Schleich. Inhaltlich kritisierte er, dass und wie die Kirche den Klimaaktivisten eine Plattform geboten hatte. Kein gutes Haar ließ er an Bundespräsident »Frank-Spalter Steinmeier«. Dieser beherrsche die höchste Form des Opportunismus, nämlich sich selbst in den Hintern zu kriechen. Zumindest verbal könne dies der »Bundes-Uhu«, wenn er »Fridays for Future« zum Weitermachen ermuntere. »Stellt Euch vor, Strauß hätte das zu uns damals in Wackersdorf gesagt«, verglich Schleich. »Und Gauweiler hätte Sonnencreme verteilt«, führte er weiter aus. Eben in Bezug auf »Klimakleber« in Augsburg, die von der Polizei mit Wasser und Sonnencreme versorgt wurden. Was Schleich mit einem Zeitungsartikel belegte. »Wir wären damals alle in die Junge Union eingetreten«, so Schleich weiter.

Drei Friedensvorschläge

Viel Applaus erhielt der Künstler für seine Aussage, er sei Pazifist und fröhlicher Pessimist. An alle Kriegstreiber gerichtet, wünschte er von Herzen Hämorrhoiden und kurze Arme. Auch seine drei Friedensvorschläge fanden großen Anklang. Er meinte, Kriege wären schnell vorbei, wenn sich die Kriegstreiber persönlich gegenüber stehen müssten. Für alle, die für Auslandseinsätze der Bundeswehr im Bundestag mit »Ja« stimmen, forderte er den persönlichen Marschbefehl dorthin.

»Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, deine Probleme ohne Gewalt zu lösen«, zitierte er noch Konfuzius. Helmut Schleich keilte gegen die Grünen, die SPD und die AfD. Zum jüngst verhafteten Abgeordneten Halemba sagte er. »Wenn Du solche Leute aufstellst, ist das ein personeller Bankrott.« Schleich ließ sich über verschiedene Corona-Maßnahmen aus. Er schimpfte, dass man den Klimaschutz statt mit Verstand mit pseudoreligiöser Erhöhung angehe.

Nach einer Stunde machte Schleich eine kurze Pause. Danach kam er als »Freddy Humperdinger« zurück und nahm die moderne Kunst in den Münchner Kammerspielen auf die Schippe. Nicht fehlen durfte natürlich Franz-Josef Strauß. In einer halben Stunde zog er aus dessen Sicht Bilanz und blickte kritisch auf den Freistaat Bayern. Aus Sicht von dem, der Bayern quasi erfunden hat. Am Ende meinte er »aus Söder wird nie ein Strauß - aus«.

Die gewünschte Zugabe bekam das begeisterte Publikum in Form von »Beppi und Schorschi«. Einem Zwiegespräch der Ratzinger-Brüder im Himmel. »Hoffentlich sieht uns keiner«, endete dieser Dialog. Schleich hingegen sollten viel mehr Leute sehen.

sts