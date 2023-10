Passt ein Freiflächen-PV-Park nach Höhefeld?

Erste Ideen am Montagabend im Bürgerhaus vorgestellt

Wertheim 17.10.2023 - 13:04 Uhr 2 Min.

Könnte in Höhefeld ein freiflächen-PV-Park entstehen? Über mögliche Flächen gab es am Montagabend im Bürgerhaus Informationen im Ortschaftsrat. Als weniger geeignet sieht man im Dorf unter anderem Flächen in diesem Bereich im Gewann Läutersbach. Foto: Birger-Daniel Grein

Betont wurde, es gebe noch keine konkreten Pläne. Vielmehr wollte man die Idee vorstellen und Anregungen für mögliche Flächen sammeln. »Es gab noch keine Gespräche mit Flächeneigentümern« betonte Gantenbein. Höhefelds Ortsvorsteher Christian Stemmler sagte, man müsse unbestritten etwas für die Energiewende tun. Dem Ortschaftsrat wichtig sei dabei absolute Transparenz für die Bürger bei Vorhaben zentral. Daher habe man zuvor das Thema auch noch nicht vorab nichtöffentlich beraten. »Einige der angedachten Standorte sorgten bei uns nicht für Freudensprünge«, stellte er fest.

Lebensdauer bis zu 35 Jahre

Gantenbein ging einleitend auf das Unternehmen und die generelle Bedeutung von PV für die Energiewände ein. »Die Lebensdauer einer Freiflächen-PV liegt heute bei 30 bis 35 Jahre.« 95 Prozent der Materialien seien recyclebar, wobei dieser Anteil steige. Fundamente brauche man nur sehr wenige, zum Beispiel für die Trafostation. Die Rammfundamente der Modul-Halterungen ramme man direkt in den Boden. Sie könnten daher rückstandslos entfernt werden. »Der Boden unter solchen Anlagen entwickelt sich gut, die Artenvielfalt steigt«, betonte er. Man gestalte die PV-Parks in Abstimmung mit den Naturschutzverbänden. Unter den Modulen sei eine Beweidung zum Beispiel durch Gänse und Schafe sowie Bienenstöcke möglich.

Gantenbein stellte auch kurz den geplanten PV-Park in Reicholzheim vor, der vorbehaltlich der rechtzeitigen Genehmigung Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Auf 25 Hektar sollen bis zu fünf Megawatt (MW) Strom erzeugt werde. Zur Einspeisung errichte man in Uissigheim ein neues Umspannwerk. »Dieses hat eine Restkapazität für PV auf etwa acht Hektar.« Daher prüfe man weitere Flächen für Anlagen. Eine mögliche Anlage in Höhefeld biete sich auch wegen der Nähe zum Park in Reicholzheim für einen Anschluss am gleichen Umspannwerk an. Er verwies auf die Einnahmen für die Stadt durch Gewerbesteuer und Kommunalabgabe sowie Möglichkeit der risikofreien finanziellen Bürgerbeteiligung. Erste Idee für eine mögliche Höhefelder Fläche war ein brachliegendes Areal in der Nähe des Mittelhofs. Diese ist jedoch FFH-Mähwiese und gilt damit seit 2022 als Biotop, auf dem man keine Anlagen errichten darf.

Verbotenes Filetstück

Zwei weitere Potenzialflächen sah man im Gewann Röttern und Läutersbach. Diese dienen den Höhefeldern aber als Naherholungsgebiet und haben auch für die Jagd eine hohe Bedeutung. »Das ist unser Filetstück und damit Verbotszone für mich«, gab der Ortsvorsteher seine Meinung ab. Weitere mögliche Flächen sieht das Unternehmen im Gewann Kemel. Zum einen eine Fläche direkt an der Kreisstraße Bronnbach-Höhefeld, beim Mittelhof, zum zweiten eine daran anschließende Fläche Richtung Süden und zum dritten eine Fläche nördlich der FFH-Fläche.

Bei der Flächenauswahl habe man, so Gantenbein, darauf geachtet, dass es sich um schlechte landwirtschaftliche Böden handelt. Sowohl die Höhefelder als auch Gemeinderat Bernd Hartmannsgruber verwiesen darauf, dass auch die Einsehbarkeit der Anlagen ein wichtiges Kriterium ist.

Auf Nachfrage erklärte Gantenbein, die Anlagenhöhe sei an der unteren Kannte 80 Zentimeter. Je nach Anzahl der Module liege die Maximalhöhe bei vier Metern. Auf Nachfrage von Stemmler sagte Gantenbein, aus Versicherungsgründen müsse man die Anlagenflächen einzäunen. Der Zaun beginne aber erst auf 20 Zentimeter Höhe, so dass Kleintiere ihn passieren könnten.

Stemmler betonte, man müsse einen Standort finden, den die breite Masse der Einwohner mittrage. »So etwas braucht Zeit.« Man wird nun abwarten, wie sich das Thema im Dorf weiterentwickelt. Vorschläge für mögliche geeignete Flächen sind willkommen.

