Parkplatzrempler: Kein Einspruch

Wertheim 03.05.2023 - 13:49 Uhr < 1 Min.

Der 20-Jährige hatte im September in der Lindenstraße beim Einparken ein fremdes Auto touchiert. Die Ermittlungen ergaben eine Fahruntüchtigkeit aufgrund eines Medikamentenmissbrauchs, zudem soll er beim Anstoß mit dem Handy telefoniert haben. Letzteres stimme nicht, machte der junge Mann nun bei Gericht geltend. Er gab an, eine Therapie begonnen zu haben, die zunächst auf sechs Monate angesetzt sei. Für den Entzug der Fahrerlaubnis wäre der Ausgang des Verfahrens für ihn also irrelevant.

Die Staatsanwaltschaft hatte 40 Tagessätze zu 30 Euro verhängt. Der Einspruch hätte die Strafe steigen lassen, zudem wären weitere Prozesskosten entstanden, die der junge Mann jetzt durch die Rücknahme des Einspruchs vermied.

