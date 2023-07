Parkplatz-Ärger vor der Wertheimer Rotkreuzklinik: Taxi-Tetris an Dialysetagen

Pylonen gegen Park-Chaos sorgen für Ärger

Wertheim 28.07.2023 - 13:36 Uhr 4 Min.

Die Taxi-Armada ist da. Die Pylonen - so sagt Klinikchefin Krause - dienten vor allem der Verstärkung der bereits seit Jahren vorhandenen Metallmarkierungen. Vor allem gegen 12.30 Uhr, wenn viele Dialysepatienten abgeholt und neue gebracht werden, ist viel Betrieb vor dem Krankenhauseingang. "Manchmal stehen da bis zu zehn Fahrzeuge", sagt Taxiunternehmer Florian Stemmer. Vor allem gegen 12.30 Uhr, wenn viele Dialysepatienten abgeholt und neue gebracht werden, ist viel Betrieb vor dem Krankenhauseingang. "Manchmal stehen da bis zu zehn Fahrzeuge", sagt Taxiunternehmer Florian Stemmer. Ludwig-Andreas Riedel wird von einem Termin im Krankenhaus abgeholt. Den Rollstuhlfahrer stören die Pylonen besonders. Dieses Hinweisschild für die Transporteure gibt es schon etwas länger. Schilder weisen auf das Parkverbot hin. Doch das reicht nicht, findet Klinikdirektorin Krause. Dauerparken vor dem Krankenhaus ist nicht möglich: Das Rondell ist im Ernstfall auch Anfahrtszone für die Feuerwehr. Rot-weiße Grenze: Über den abgesperrten Bereich hinaus dürfen Fahrzeuge jetzt nicht mehr fahren. Pylone vor dem Wertheimer Krankenhaus sollen das Park- und Halteverbot durchsetzen. Manch einem Patienten passt das gar nicht. Pylone vor dem Wertheimer Krankenhaus sollen das Park- und Halteverbot durchsetzen. Manch einem Patienten passt das gar nicht.

Mittwochmittag, 12.20 Uhr: Insgesamt sechs Taxis warten vor dem Haupteingang der Rotkreuzklinik darauf, Dialysepatienten zu bringen oder abzuholen. Wie im klassischen Videospiel Tetris wird hin- und hermanövriert, um den begrenzten Platz am besten auszunutzen. »Alles, seitdem die Teile da stehen«, sagt ein Taxifahrer kopfschüttelnd und deutet auf die Pylone. Ein anderer schildert einen Fall, in dem er in strömendem Regen einen Patienten gebracht und eine der Pylonen entfernt habe, um den Passagier trocken abzusetzen. Prompt sei er mit der Krankenhausleitung aneinandergeraten. »Wir bringen Leute, die meistens nicht mehr gut zu Fuß sind, gehen mit rein oder holen sie raus, obwohl wir das nicht müssten«, erklärt ein anderer. Doch die neuen Regeln erschwerten die Arbeit stark.

So neu allerdings sind sie nicht: Seit die Klinik 2016 bezogen wurde, herrscht Park- und Halteverbot vor dem Haupteingang, gekennzeichnet durch Schilder und Bodenmarkierungen. Je zwei Parkplätze für Taxis und Mobilitätseingeschränkte sind vorgesehen. Aber immer mehr Fahrer halten sich nicht an die Regeln und parken das Rondell vor dem Eingang zu, erklärt Krankenhausdirektorin Cornelia Krause. »Teilweise sind schon mit Taxis rückwärts bis vor die Tür gefahren, und sie blasen Abgase in den Haupteingang«, sagt sie. »Oder vier Autos stehen parallel rückwärts vor der Tür.«

Regel gilt schon immer

Gespräche mit dem örtlichen Taxiunternehmen hätten nur kurzzeitig Besserung gebracht. Das Krankenhaus hat deshalb Pylonen aufgestellt, »um auf das hinzuweisen, was hier schon immer gilt, nämlich das Park- und Halteverbot«, sagt Krause. Nur so könne das wilde Parken, das in der Vergangenheit überhand genommen habe, wirkungsvoll unterbunden werden.

Einer, dem die Maßnahme überhaupt nicht passt, ist Ludwig-Andreas Riedel. Der frühere Bürgermeister von Collenberg, seit 2008 im Ruhestand, lebt mittlerweile in einer Pflegeeinrichtung in Miltenberg und ist an mehreren Tagen pro Woche als Patient an der Wertheimer Klinik. In einem Protestbrief an die Krankenhausleitung spricht er von einem »Hütchenspiel« und einer »unvernünftigen Entscheidung« von Krause, die »Chaos« stifte. Die Regelung benachteilige Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer wie ihn, weil Taxifahrer nun nicht mehr vor der Klinik warten dürften, bis ihre Patienten nach einer Behandlung das Haus wieder verlassen. Wann eine Behandlung zu Ende ist, lasse sich nicht auf die Minute genau sagen, argumentiert er. »Jetzt im Sommer geht es ja noch, aber im Herbst und Winter?«, fragt er.

Argument Brandschutz

Riedel hat Ende Juni mehrere Schreiben an Krankenhausleitung, Ärzte und auch die Geschäftsführung in München verfasst und ultimativ die Entfernung der Pylonen gefordert. »Nicht nur ich, sondern auch viele andere sind von diesem Chaos betroffen«, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Das Image der Klinik leide darunter auch im weiterem Umfeld, meint Riedel. Die Antwort der Klinik, in der von der Behebung eines durch die Falschparker verursachten Sicherheits- und Brandschutzrisikos die Rede ist und um Verständnis für die Maßnahme gebeten wird, bringt den Ex-Bürgermeister noch mehr in Rage: Gegen Krankenhausdirektorin Krause hat er mittlerweile Strafanzeige erstattet - »wegen Nötigung im Straßenverkehr in Tateinheit mit Verbringung zum Zwangsparken im absoluten Halteverbot«, wie es in einem Schreiben an das Polizeirevier Wertheim heißt, das unserer Redaktion vorliegt.

Seine Argumentation: Die neue Regelung nötige Taxis dazu, an der Straße vor der Klinik im Halteverbot anzuhalten, um Patienten zu bringen oder aufzunehmen - insbesondere Rollstuhlfahrer und Personen mit Rollatoren. »Es ist für die zahlreichen Patienten nicht hinzunehmen, bei jedem Wetter große Distanzen in Kauf zu nehmen.«

Fabian Bayer, kommunaler Behindertenbeauftragter des Main-Tauber-Kreises, sagt auf Nachfrage, dass der Wertheimer Fall ihm bisher nicht bekannt sei.

Ordnungsamt überwacht

Juristisch dürfte es für Riedel allerdings schwierig werden: Für die Verkehrsregelungen auf ihrem Gelände kann sich die Klinik auf ihr Hausrecht berufen, Institutionen wie das Ordnungsamt oder die Polizei haben in diesem Punkt wenig mitzureden, bestätigt Frank Hofmann, Leiter für Verkehr und Öffentliche Ordnung im Wertheimer Rathaus, gegenüber unserer Redaktion. Seit kurzem allerdings sei der Gemeindevollzugsdienst damit beauftragt, das Parkverbot auf den Behindertenparkplätzen zu überwachen, sagt Hofmann.

Auch das hat seinen Grund: Immer wieder hätten Autos ohne Berechtigung auf den Behindertenparkplätzen geparkt. »Eigentlich eine Frechheit«, sagt Krause, die künftig die Parkzeit auch für Fahrzeuge mit Berechtigung auf zwei Stunden reduzieren will. »Wir haben auch schon erlebt, dass Fahrzeuge mehr als 24 Stunden dort gestanden haben.«

Für Riedels Situation hat sie Verständnis, nicht aber für die Art und Weise der geäußerten Kritik. Vor der Krankenhaustür sei sie von Riedel in harten Worten angegangen worden, eine Gegenanzeige behalte sie sich vor. Ein Taxifahrer bestätigt die Auseinandersetzung, die von beiden Seiten nicht freundlich geführt worden sei. »Man gibt ungern Gewohnheiten auf«, sagt Krause zu Riedels Beharren. Aber die Regelung gelte schon immer, sie sei nur immer wieder gebrochen worden.

Kritik von Patienten

Mit der Kritik ist Riedel allerdings kein Einzelfall, sagt Florian Stemmer, der mit seinem Unternehmen viele Patienten zur Dialyse an die Klinik bringt. »Da gibt es viele Patienten, denen die Regelung nicht passt«, sagt Stemmer, der sich mit der Klinikleitung und der Leitung der Dialysepraxis vergebens um eine Lösung bemüht hat. »Da war kein Stück Entgegenkommen.« Eine Patentlösung für das Problem hat er auch nicht parat. Am besten räume man die Pylonen wieder ab und arbeite nach dem bisherigen Schema, schlägt er vor.

»Sie werden auch künftig dort stehen bleiben«, kündigt derweil Krankenhauschefin Krause an. Lösungen wie versenkbare Poller wären deutlich teurer und sind deshalb nicht angedacht. Doch dass die rot-weißen Hütchen kein Allheilmittel sind, hat auch die Krankenhausdirektorin feststellen müssen. »Erst am Sonntag hat ein Taxifahrer welche beiseite geräumt, um besser durchzukommen«, sagt sie.

Matthias Schätte

Wertheim Stichwort: Nierenzentrum Die Dialysestation in Wertheim wurde laut Eigendarstellung im Jahr 2000 gegründet. 2006 wurde der zweite Standort in Tauberbischofsheim eröffnet. Seit dem Jahr 2014 besteht das Nierenzentrum Wertheim/Tauberbischofsheim als Gemeinschaftspraxis unter der ärztlichen Leitung von Dr. Stefan Seibold und Dr. Frank Breunig. Die Wertheimer Diaysepraxis zog im März 2019 von ihrem Standort in der Hans-Bardon-Straße in gemietete Räumlichkeiten in der Wertheimer Rotkreuzklinik um. Neben der internistischen Betreuung von Nierenerkrankungen wird auch ambulante Dialyse angeboten. An den Dialysetagen am Montag, Mittwoch und Freitag behandele man in Wertheim in zwei Schichten jeweils etwa 60 Patienten, sagt Breunig gegenüber unserer Redaktion. Die Anfahrts- und Parkregelungen vor den Krankenhaus sei Sache der Klinikleitung und der Taxifahrer, sagt Breunig, der sich aus dem Thema heraushalten will. "Viele unserer Patienten sind eingeschränkt, gerade, was die Gehfähigkeit betrifft", gibt er zu bedenken. Probleme gebe es besonders dann, wenn es besonders heiß oder besonders kalt sei. Die jetzige Regelung findet er "patietenunfreundlich", doch ein Kompromiss sei in Gesprächen nicht zu erzielen gewesen. "Wir müssen das so hinnehmen", sagt Breunig. "Aber die Leidtragenden sind die Patienten - das schwächste Glied." scm