Parkplätze und Busse für Messebesuch in Wertheim

Wertheim 27.09.2023

Für Messebesucher, die durch das Taubertal nach Wertheim kommen, werde wieder der Parkplatz neben der ehemaligen Firma Wölfel ausgewiesen. Eine Pontonbrücke schaffe eine direkte Verbindung zum Festplatz an der Main-Tauber-Halle.

Damit stünden in der Innenstadt folgende Parkplätze und Tiefgaragen zur Verfügung: Mainparkplatz und Tiefgarage Main, Tauberparkplatz, Parkplatz am Schlösschen (inkl. Mainwiese stadteinwärts bis zur alten Mainbrücke), Messeparkplatz Taubertal (neben ehemaligem Wölfel-Areal), die nicht vermieteten Parkplätze in der Parkgarage Altstadt und in der Tiefgarage Engelsberg (beide sind während der Messe täglich bis 2 Uhr geöffnet), Parkhaus am Gymnasium sowie die Parkplätze Poststraße, Packhofstraße und Wilhelm-Blos-Straße.

An den beiden Messesonntagen sowie am Dienstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) betreuen Mitglieder der Jugendfeuerwehren von 10 bis 18 Uhr die Messeparkplätze Taubertal und Tauberparkplatz. Die Parkgebühr beträgt ohne zeitliche Begrenzung jeweils einen Euro. Der Erlös der Parkplatzeinweisung kommt in voller Höhe der Jugendfeuerwehr zu Gute.

Am bequemsten ist laut Stadt die Fahrt mit dem Messebus, denn er gewährleiste einen Messegenuss ohne Reue. Der Messebus pendelt von Samstag bis Montag, 30. September bis 2. Oktober, sowie Freitag und Samstag, 6. und 7. Oktober, jeweils von 18 bis 1 Uhr zwischen Wertheim, den Ortschaften, Stadtteilen und den Nachbargemeinden.

Fahrplan für den Messebus im Internet unter https://www.wertheim.de/michaelismesse

