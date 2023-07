Parken und Shuttle zum Altstadtfest

Verkehr: Stadt Wertheim gibt Hinweise

Wertheim 26.07.2023 - 11:56 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Parkgaragen "Altstadt" und "Engelsberg" sind nach Angaben der Stadt am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, jeweils bis 3 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, bis 1 Uhr geöffnet. Weitere altstadtnahe Abstellmöglichkeiten gebe es im Parkhaus und auf dem Parkplatz am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Außerdem sind Shuttlebusse im Einsatz: Zehn Buslinien fahren am Freitag und Samstag zwischen der Innenstadt, den Ortschaften und Stadtteilen sowie den umliegenden Städten Freudenberg, Külsheim und Tauberbischofsheim sowie der bayerischen Nachbarschaft. Die Fahrpläne stehen im Internet zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Wochenmarkt am Samstag auf dem Marktplatz entfällt. Der Neuplatz ist am Wochenende des Altstadtfests nur für Anliegerverkehr frei. Die Vaitsgasse und Teile der Oberen Eichelgasse werden bereits ab der Aufbauphase am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge in die Altstadt muss jederzeit möglich sein, deshalb werden einige zusätzliche Halteverbotsstrecken eingerichtet. Die Stadt weist darauf hin, dass die absoluten Parkverbote unbedingt beachtet werden sollten. Andernfalls müssten Fahrzeuge im Notfall abgeschleppt werden.

Informationen um Internet unter https://www.altstadtfest-wertheim.de

bal