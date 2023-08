Ab Montag in Wertheim: Parken ohne Schranken

Kamera erfasst Kennzeichen für Mainparkplatz und Tiefgarage

Wertheim 06.08.2023 - 11:43 Uhr 2 Min.

Die neue schrankenlose Zufahrt zum Mainparkplatz. Große Hinweisschilder weisen auf die Preise hin.

Statt über ein Ticket, das die Fahrer an der Schranke ziehen, wird die Einfahrt zukünftig automatisch erfasst. Zum Bezahlen gibt man am Kassenautomaten sein Kennzeichen ein. Am Freitagvormittag stellten Vertreter von Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) Wertheim und Systemanbieter Peter Park aus München die Technik vor. Thomas Müller, Geschäftsführer der Steg, erklärte: »Wir werden am Montag vor Ort sein und den Parkplatznutzern bei Fragen zum neuen System zur Verfügung stehen.« Außerdem gebe es an den Parkplatzzufahrten, im Rathaus und bei der Touristeninformation Flyer mit allen wichtigen Infos zur neuen Technik.

Bezahlt werden kann an den beiden Automaten mit Münzen, wobei der Automat auch Rückgeld gibt, EC- und Kreditkarte sowie über das System »PaybyPhone« über das Handy. Große Informationstafeln an den Zufahrten weisen auf die Preise hin und informieren auch über die Vertragsstrafe die Autofahrer erhalten, wenn sie ohne zu bezahlen herausfahren. Die Strafe beträgt 45 Euro. Im Falle eines solchen Verstoßes kann der Parkplatzbetreiber die Halterinformationen mit den Kennzeichendaten beim Kraftfahrtbundesamt anfordern.

Müller erklärte zu den Gründen für den Wechsel des Systems, dass die Steg sowieso in das Einfahrtsystem hätte investieren müssen. Eine Schranke sei kosten- und wartungsintensiver. Außerdem sei das neue System für Steg und Autofahrer komfortabler. Steg-Prokurist Achim Kempf ergänzte, die Digitalisierung nehme überall zu, auch im Parkbereich.

Weiter berichteten die Steg-Vertreter, in Zukunft werde es auch die Möglichkeit geben, im Nachgang online zu zahlen. Dieses System sei aber noch in der Entwicklung. Aktuell könne man nur an den Automaten zahlen.

Freie Plätze weiter angezeigt

Erhalten blieb die Anzeige der noch freien Parkplätze an der Zufahrt. Müller berichtete weiter, die Mieter von Dauerparkplätzen im Bereich habe man bereits informiert. Ihre Kennzeichen seien im System hinterlegt, so dass sie einfach Ein- und Ausfahren können. Sie erhalten zudem eine Karte, die sie berechtigt bei Sperrung des Mainparkplatzes, zum Beispiel wegen Hochwasser, die anderen Parkplätze in der Stadt zu nutzen.

Als weiteren Vorteil des neuen Systems nannte er die Möglichkeit, dieses einfach zeitweise abschalten zu können, wenn zum Beispiel bei Veranstaltungen das Parken auf den Flächen kostenlos sein kann. Bei der Schrankenlösung sei die Vorbereitung auf die freie Zufahrt aufwendiger gewesen.

Die Technik wurde von Peter Park geleast. Das Unternehmen erhält dafür einen prozentualen Anteil der Parkgebühr. Über dessen Höhe wollte sich Müller nicht äußern. Mit im Paket ist die Störungshilfe und eine ganzjährige 24-Stunden-Hotline für Parknutzer bei Störungen des Systems. »Auch unser Hausmeister Manfred Reinhart wurde in die Technik des Systems eingewiesen«, so Müller.

Zu den üblichen Steg-Geschäftszeiten könnten Kunden bei Problemen mit dem Parksystem auch gerne direkt beim kommunalen Unternehmen vorbeikommen.

Fabian Griet von Peter Park fügte hinzu, das schrankenlose Parken gebe es in Deutschland etwa seit 2019. Die Kameras oben an der Zufahrt erfassten das Fahrzeug-Kennzeichen. Diese werde zusammen mit Zeit- und Datumsstempel zur Ermittlung der Parkdauer gespeichert. Es findet ausdrücklich keine Video-Aufzeichnung statt. Es wird auch kein öffentlicher Grund von der Kamera erfasst. »Wir halten uns eins zu eins an die Vorgaben der DSGVO« betonte er. Die Parkdaten würden uns buchhalterischen Gründen sieben Tage gespeichert und dann gelöscht. Bei der Verfolgung von Verstößen speichere man die Daten, solange sie zur Verfolgung nötig seien.

Weitere Informationen zum neuen System gibt es unter https://www.steg-wohnbau.de

BIRGER-DANIEL GREIN