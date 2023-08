Panoramaweg Taubertal gehört zu Deutschlands schönsten Wanderwegen

Tourismus: Route von Rothenburg nach Freudenberg belegt in bundesweitem Wettbewerb des Wandermagazins den vierten Platz

Main-Tauber-Kreis 16.08.2023 - 19:01 Uhr < 1 Min.

Wanderer sind unterwegs auf dem Panoramaweg Taubertal bei Bad Mergentheim.

»Das Erreichen des Finales war schon ein toller Erfolg. Dass unser Panoramaweg dann in der Abstimmung so viele Wanderinnen und Wanderer überzeugen konnte, ist eine noch größere Anerkennung«, wird Landrat Christoph Schauder als Vorsitzender des Verbands in der Mitteilung zitiert. »Es zeigt, dass wir bei der Entwicklung und Pflege unserer Wanderwege vieles richtig machen.« Sven Dell, Geschäftsführer des Tourismusverbands, ergänzt, den vierten Platz verdanke dieser auch den teils ehrenamtlichen Wegbetreuerinnen und -betreuern in den Städten und Gemeinden, die ganzjährig für die Qualität der Wanderwege in der Region im Einsatz seien.

Jährlich sucht das Wandermagazin in einem Wettbewerb die schönsten Wanderwege Deutschlands. Aus den insgesamt rund 100 Bewerbungen habe eine professionelle Wanderjury die zehn schönsten Mehrtages- und die 15 schönsten Tagestouren für das Finale nominiert. In die Kategorie der Mehrtagestouren habe es auch der Kandidat aus dem Taubertal geschafft. Nach Informationen des Wandermagazins hätten insgesamt 45.232 Personen ihre Stimme für die Finalisten abgegeben.

Der Panoramaweg Taubertal verknüpft die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte der Region zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main zu einer mehrtägigen Erlebnistour. Auf 130 Kilometern geht es durch das Tal der Mühlen, durch Wald und Weinberge, zu Schlössern, zu Madonnen und zu Terrassen im Buntsandstein bis zu den malerischen Burgruinen, die den Main säumen.

Informationen beim Tourismusverband Liebliches Taubertal, Telefon 09341 82-5806, oder im Internet unter https://www.liebliches-taubertal.de

