Kinder des Kanu-Clubs Wertheim unterstützen Station Regenbogen

Benefizaktion

Wertheim 12.10.2023 - 12:45 Uhr 1 Min.

Sie paddeln für den Regenbogen - die Jugendabteilung des Wertheimer Kanu-Clubs stellt die neue Saison in den Dienst einer guten Sache. Foto: Michael Geringhoff

Im Jugend-Paddel-Treff, unter Führung des Mondfelder Jugendleiters Birger-Daniel Grein, paddelt ein harter Kern von einem knappen Dutzend Teens regelmäßig. Gemeinsam haben sie sich für die Spendenaktion zugunsten des Regenbogens entschieden.

Die in Wertheim ansässige Aktion Regenbogen fördert seit fast 20 Jahren die Kinder-Hämatologie und -Onkologie am Würzburger Universitätsklinikum. Die Krebsforschung hier gilt als europaweit führend. Der Leiter Professor Dr. Paul-Gerhardt Schlegel wird am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses - auf Einladung des Rotary-Clubs und der Aktion Regenbogen - über den aktuellen Stand der Forschung berichten.

Körper ertüchtigen

Die Aktion Regenbogen fördert die Forschung, unterstützt aber immer wieder auch die Kinder auf der Krebsstation selbst, finanziert aktuell Betreuung, Musiktherapie auch Ernährungsberatung.

Auf der Forschungsseite gehe es gerade darum, den Körper selbst zur Krebsabwehr zu ertüchtigen, um die üblichen Medikamentengaben einschränken oder irgendwann ganz absetzen zu können.

Bannwarth berichtete den jungen Paddlern von den »Mut-Perlen«, die die Kinder auf der Krebsstation für jede einzelne Spritze oder Therapie bekämen. Manche der daraus gefädelten Ketten seien bereits zwei Meter lang und länger.

»Mir ist es auch persönlich ein großes Anliegen, hier zu helfen«, sagte Birger-Daniel Grein, bei dem auch die Fäden der Spendenaktion zusammenlaufen. Gespendet wird nach dem Prinzip eines jeden Spendenlaufes. Die Kinder suchen eigene Sponsoren aus den Familien und dem Freundeskreis, auch erste Mitglieder des Kanu-Clubs haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. »Wir freuen uns sehr auch über Spender von außerhalb des Vereins«, jeder sei eingeladen, die gute Sache zu unterstützen und einen Geldbetrag pro gefahrenem Kilometer in Aussicht zu stellen. Auch Firmen seien eingeladen, sich zu beteiligen, unterstrich Grein.

Mehr paddeln als sonst

Jedes der Kinder schaffe in der normalen Saison 80 bis 100 Paddelkilometer, für Wettbewerbe und Extratrainings - unter anderem das Rettungstraining über den Winter hinweg in der Kleinschwimmhalle - werden jeweils eine Handvoll weitere Kilometer angerechnet.

»Wir werden uns anstrengen und mehr paddeln als sonst«, stellte der zwölfjährige Lennard schonmal in Aussicht. Gelegenheit gibt es reichlich, denn die Saison 2023/24 hat eben erst begonnen und läuft bis zum 30. September.

Kontakt und weitere Details gibt es über die E-Mail-Adresse:info@grein-media.de.

MICHAEL GERINGHOFF