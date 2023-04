Ostermarkt mit viel Vielfalt

Innenstadt: Wetter und Hochwasser erschwerten Wertheimer Ostermarkt - Am Sonntag dennoch viele Besucher

Wertheim 02.04.2023 - 15:57 Uhr 3 Min.

Auch für die Freunde der Kulinarik war am Wertheimer Ostermarkt viel geboten. Zum Wertheimer Ostermarkt gehörten natürlich auch die Osterhasen die bunte Eier verteilten. Am Ostermarkt in Wertheim zeigten die Kinder des Waldkindergarten Waldenhausen einen Osterhasentanz. Am Ostermarkt in Wertheim zeigten die Kinder des Waldkindergarten Waldenhausen einen Osterhasentanz. Die Oltimerschau am Wertheimer Ostermarkt am Sonntag sorgte für viele begeisterte Gesichter. Am verregneten Samstag stattet nur wenniger Besucher den Burgziegen vor Stiftskirche einen Besuch ab.

Trotz kaltem Dauerregen tummelten sich dennoch einige Gäste in den Gassen, dem Mainvorland sowie beim Streetfoodfestival auf dem Wertheimer Mainparkplatz zum Ostermarkt.

Im Rathausinnenhof gab es das gesamte Wochenende eine Fahrzeugausstellung mehrerer Wertheimer Autohäuser. Zu sehen gab es dort auch ein besonderes Lastenfahrrad mit überdachter Fahrerkabine und stabilem Aufbau für den Transport. Am Samstag wurde zudem die neue Ausstellung des Glasmuseums eröffnet.

Die Burgziegen vor der Stiftskirche warteten leider meist vergebens auf Streicheleinheiten von Kindern, denn nur wenige Familien kamen beim Regen zum Platz. Robert Tschöp, der sich um die Burgziegen kümmert, erklärte es handle sich bei den Tieren um robuste Sorten. Dennoch würden sich die Ziegen bei Regen auch gerne unter Dächer verziehen.

Für den guten Zweck

Aufgrund des Wetters verzichtete man auf den Auftrieb der zehn Ziegen zu ihrem Domizil. Am Ostermarkt gab es auch zahlreiche Stände für den guten Zweck. Die Jesus Gemeinde bot am Samstag Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gegen Spende an. Die Spenden kommen je hälftig der Wertheimer Tafel und dem Projekt »for Africa« zugute. Letzteres unterstützt Kinder auf dem Kontinent mit Essen und Schulbildung.

In der Brückengasse boten die Malteser an beiden Tagen gegen Spende neben Kaffee und Kuchen allerlei handgemachtes für Kinder an. Dazu gehörten zum Beispiel selbst gestrickte oder gehäkelte Teile für den Kaufladen wie Spiegeleier oder Würstchen.

Beliebter Flohmarkt

Zudem wurden Bücher und Osterdekoration und selbstgefertigte Handtaschen angeboten. Mit den Spenden werden die Bereiche Trauerarbeit, Besuchsdienstkreis und Hospizdienst der Malteser vor Ort unterstützt.

In der Tiefgarage am Main und am Mainpavillon bot der Waldkindergarten Waldenhausen Samstag und Sonntag wieder seinen bekannten und beliebten Flohmarkt zugunsten der Einrichtung an. Auch bei den kommerziellen Anbietern gab es eine große Vielfalt von Leckereien über afrikanische Stoffe und Schmuck, Türschilder aus Modelliermasse, Liköre, Osterdekoration und vieles mehr.

Das THW Wertheim bot eine Bootsverbindung nach Kreuzwertheim. Gäste konnten zudem am Spitzen Turm ein THW-Einsatzfahrzeug und seine Ausstattung betrachten und Kindern wurden verschiedene Möglichkeiten geboten, die Arbeit des THW auszuprobieren. Auch ein Kinderkarussell war am Markt vertreten.

Streetfood muss weichen

Beim Streetfoodfestival gab es nahezu alles, was das Herz begehrt. Zu den optischen Höhepunkten gehörte ein großer Smoker. Außerdem wurde dort musikalische Unterhaltung geboten. Dies alles sorgte dafür, dass trotz des Regens am Samstag einige Gäste an den Tischen unter der Brücke die kulinarische Vielfalt genossen.

Dank besseren Wetters am Sonntag füllten Gäste und Einheimische am Sonntag stark die Plätze und Gassen der Innenstadt. Es gab an diesem Tag mehrere Angebote im Grafschaftsmuseum und das Glasmuseum hatte Tag der offenen Tür. Außerdem waren die Wertheimer Geschäfte geöffnet. Auch ein Abstecher nach Kreuzwertheim zur Prassekscheune lohnte sich. Diese startete mit einer Sonderaktion rund um regionale Handwerksprodukte in die neue Saison. Beliebt waren auch die vielen verschiedenen Oldtimer, die ihre Besitzer auf verschiedenen Plätzen zeigten. Dabei waren auch Besonderheiten wie ein Rad, dass mit einem Bausatz aus den Anfängen der 1950er motorisiert wurde. In der Stadt unterwegs waren die Osterhasen und die Kinder des Waldkindergarten Waldenhausen zeigten einen Osterhasentanz.

Großes Pech hatten die Anbieter des Streetfoodfestival. Sie mussten wegen des beginnenden Hochwassers abbauen. Einige der Anbieter fanden für den restlichen Markt am Busparkplatz einen neuen Standort.

eMit vielen weiteren Fotos in derBildergalerie auf https://www.main-echo.de.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Der Ostermarkt 2023 und das Wetter Die Wetterbedingungen waren in diesem Jahr für den Ostermarkt alles andere als optimal. Dies hatte Folgen. So kamen beim Dauerregen am Samstag nur wenige Besucher. Am Sonntag gab es zwar kaum noch Regen, dafür sorgte ein steigender Mainpegel für Probleme. Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, erklärte das Streetfoodfestival habe am Sonntagvormittag kurzfristig abgebrochen werden müssen. Grund war, dass durch das beginnende Hochwasser die Stromversorgung der Wägen und Stände unter Wasser stand. Einige der Stände habe man auf dem Busparkplatz unterbringen können. Das unbeständige Wetter habe auch dafür gesorgt, dass nur etwa 60 der 117 angemeldeten Oldtimerbesitzer mit ihren Gefährten kamen. Dies sei aber bei dem Wetter typisch. Während das Urteil für den Samstag negativ ausfiel, sprach er von guten Besucherzahlen am Sonntag. Max Bruns vom THW Wertheim erklärte, wegen des Hochwassers musste man den Pendelverkehr über den Main am Sonntag einstellen. Diesen hätten am Samstag trotz Regen mehr Leute genutzt als erwartet, aber lange nicht so viele sie sonst. Moni Häfner vom Waldkindergarten Waldenhausen erklärte, am Sonntag wäre bei ihrem Flohmarkt in der Maintiefgarage und dem Mainpavillon viel los gewesen. Samstag war es schwach. Man habe aber nicht die Kundenzahl wie beim letzten Ostermarkt erreicht. »Wir haben die Preise wegen des Wetters auch etwas günstiger gemacht«, sagte sie. Dies könne man, da alle Waren gespendet sind. Es gehe ihnen beim Flohmarkt auch um Nachhaltigkeit. Gebrauchte Sachen sollen neue Besitzer bekommen. Außerdem unterstütze man mit den Einnahmen die gemeinsamen Theaterbesuche der Waldkinder.