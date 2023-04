Ostereier als Erlebnis

Von Gusti Kirchhoff

13.04.2023 - 17:51 Uhr 1 Min.

Im Osternest saß anno dazumal ein Zuckerhase. Foto: Gusti Kirchhoff

Ostereier waren vor Zeiten schon etwas ganz Besonderes - damals, als man die Ostereier noch selbst färbte. Färben musste, denn es gab nicht schon immer die leuchtend bunten Eier, die man nun im Supermarkt das ganze Jahr über kaufen kann und die jetzt »Frühstückseier« heißen.

Färben mit Kräutern

Dabei haben wir es heute so gut, wir können wunderbare fertige Päckchen Farben kaufen, die man nur anrühren muss, um damit die Eier zu färben. Auch das gab es nicht in meiner Kindheit. Man färbte mit Zwiebelschalen, Rote-Bete-Saft und grünen Kräutern. Später, als wir für unsere Kinder die Eier färbten, gab es dann schon diese Päckchen zum Anrühren. Dieses musste aber noch in aller Heimlichkeit geschehen, etwa abends am Karfreitag oder Ostersamstag, wenn sie schliefen.

Auch das hat sich geändert. Kinder färben nun ihre Ostereier selbst, wie ich von meinen Urenkeln gehört habe. Das macht großen Spaß, meinten sie. Glaube ich ja auch - nur wo bleibt die Überraschung? Wenn sie im Garten nach langem Suchen die Osternestchen entdecken? Denn irgendwie möchten sie ja doch noch an die Mär vom Osterhasen glauben.

Rosa Zuckerhase

Natürlich sehen diese Osternester heutzutage auch ganz anders aus. Da steht nicht etwa im Nest dieser große, rosa Zuckerhase, der das ganz große Glück der Kinder war, damals, als es noch gar keine Schokoladenhasen gab. Ich habe noch ein Foto davon. Um den Zuckerhasen lagen die bunt gefärbten Ostereier - das war's!

Hüpfseil und Rollschuhe

Später erinnere ich mich, dass auch mal ein bunter Ball, ein Hüpfseil oder ein Hula-Hoop-Reifen neben dem Nest lag. Und noch ein paar Jahre später sogar ein paar Rollschuhe, jedenfalls lauter »Draußen«-Spielsachen. Sind natürlich auch nicht mehr so gefragt. Ach ja, von den Großeltern gab es jährlich zu Ostern neue Schuhe, meist die heiß ersehnten Sandalen.

Die Ostereier sind wahrscheinlich inzwischen nebensächlich, nichts Besonderes, die Ansprüche an den Osterhasen sind gewachsen. Da wird kurz nach Weihnachten schon mal angedeutet, was der Osterhase so bringen sollte. Die Zeiten haben sich geändert. Wir auch!