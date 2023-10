Ortsteilfeuerwehren suchen Helfer vor Ort

Ortschaftsrat: Nur drei Rauenberger kommen zur Sitzung

Freudenberg 18.10.2023 - 12:22 Uhr 2 Min.

Ortsvorsteher Siegbert Weis freute sich darüber, dass Bürgermeister Roger Henning mit der Spitze der Verwaltung ins Rauenberger Rathaus kam. Die Resonanz in Freudenberg war jedoch bei drei anwesenden Bürgern enttäuschend. »Wirklich schade, wir sind darauf bedacht, im Sinne der Bürger zu arbeiten«, bedauerte dies Henning.

Der Bürgermeister ging kurz auf die Bedeutung der neuen Feuerwache in Freudenberg ein. So erfuhr man von ihm, dass die Ortsteilfeuerwehren derzeit intensiv prüfen ob »Helfer vor Ort« ausgebildet werden können.

Bei dem detaillierten Rückblick auf die Maßnahmen in Rauenberg zog der Bürgermeister ein positives Fazit. Unter anderem passierte einiges in Sachen Straßensanierung. Zahlreiche Deckeninstandhaltungsmaßnahmen konnte man im Ort umsetzen. Eine Zusage liegt zudem von der Straßenbaukommission vor. Daher wird 2024/25 die Kreisstraße nach Boxtal hinunter komplett saniert.

Der alte Baum am Rathaus wird nicht gefällt. Dieser bleibt erstmal stehen. Dies hat der Ortschaftsrat entschieden. Was das Klappern der Kanaldeckel betrifft, können sich die Anwohner bei Bedarf jederzeit an den Ortsvorsteher oder an die Stadtverwaltung wenden.

Flüchtlingsandrang erwartet

Roger Henning nahm kein Blatt vor den Mund und ging auf die derzeitige Flüchtlingssituation ein » Es werden wohl in den nächsten sechs Wochen Turnhallen belegt werden müssen«, so seine Vermutung. »Wir sind das letzte Glied in der Kette und müssen die Lage bewältigen«, sagte er. Dabei könne man stark davon ausgehen, dass man hier intensive finanzielle Mittel übernehmen müsse. »Wir haben immer weniger Einnahmen, da fällt es mir schwer, optimistisch zu denken«, was das Notfallrisikomanagement betrifft, investierte man einiges. So wurde eine mobile Tankstelle angeschafft und ein Satellitentelefon.

Im Kanalsystem bestehe ein Sanierungsstau, dies ist allen bekannt. Auf die Nachfrage eines Bürgers zum Starkregenereignis war zu erfahren, dass man hierzu einen Förderantrag gestellt habe. Dies alles war im Zusammenhang mit dem Starkrisikomanagement. Inzwischen wurde dieser genehmigt. Derzeit werden die Daten zusammengestellt, informierte der Leiter des Bauamts, Klaus Weimer. Er hofft, dass Ende 2025 damit zu rechnen ist.

Damit war Dieter Steiniger als betroffener Bürger nicht zufrieden. Er ist kein Einzelfall, diese Probleme sind auch in Wessental und Boxtal. »Einzige Chance ist es, die derzeitigen Hubbel dort wegzubringen«. Daher möchte man diese mit einer Erdfräse entfernen. Damit wäre das größte Problem erst einmal bei ihm gelöst.

Erfreulich voran geht es auch in Sachen Grundstückserwerb für ein Baumischgebiet. Marcel Schönig fragte hier zu einer Grundstücksteilung. Dank Ortsvorsteher Siegbert Weis kam man ein gutes Stück voran.

Neuer Flächennutzungsplan

Man wird den Flächennutzungsplan ändern. Zeitnah soll für die Maßnahme ein Bebauungsplan erstellt werden. Die Zielsetzung sei, dass dort auch die Firma Schönig ihr Gewerbe erweitern und das neue Feuerwehrgerätehaus in dem Bereich gebaut werden kann. »Dies wird in den nächsten Jahren mein Fokus sein sowie der Kindergarten in Freudenberg«, erklärte Bürgermeister Hennig.

Die Wehren in Rauenberg und Wessental sind aktuell bereit, ihre Feuerwehr langfristig zusammenzulegen. Was die Boxtaler Feuerwehr betrifft, sei man im Gespräch mit der Wertheimer Feuerwehr.

Nachgefragt wurde auch in Sachen Geschwindigkeitsanzeige an der Einfahrt von Ebenheid kommend.

»Das läuft, hier fahren viele zu schnell rein. Eine Geschwindigkeitsanzeige wird hier kommen«, kündigte Roger Henning an.

