Ortshelfer Rudi Sack verabschiedet

Wertheim 08.06.2023 - 13:17 Uhr < 1 Min.

Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf (links) verabschiedet Ortsdiener Rudi Sack. Foto: Birger-Daniel Grein

Am 30. April 2023 beendete er seine Tätigkeit. Sack trug die Post der Gemeinde im Dorf aus, reinigte die Räume der Ortsverwaltung, hielt das Gelände rund um Rathaus und Pausenhalle sauber, las öffentliche Strom- und Wasserzähler ab, pflegte die Friedhofshalle, übernahm Winterdienste auf Gehwegen und dem Weg zum Kindergarten und kümmerte sich um die Blumen in, an und ums Rathaus.

»Er war immer von früh morgens bis spät abends für das Dorf zu erreichen« Als Abschiedsgeschenk überreichte er ihm einen Einkaufsgutschein und einen Ortsvorsteherwein. Neue Ortshelferin ist jetzt Elke Kraft. Die Blumenpflege übernimmt Dorothea Kempf.

bdg