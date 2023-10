Ortschaftsrat Wertheim-Sonderriet in Kürze

Wertheim 26.10.2023 - 19:02 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Defibrillatoren: Der öffentliche Defibrillator (AED) befindet sich nun am Rathaus statt an der Friedhofshalle. Ortsvorsteher Udo Kempf berichtete, die Stadtverwaltung wolle künftig nur noch einen AED pro Dorf betriebsbereit behalten. Begründet wird dies mit den um 160 Prozent gestiegenen Kosten für den Austausch von Hautpads und Akkus, der alle zwei Jahre erfolgen muss. Sonderriet beschloss, beide AEDs zu erhalten. Das zweite Gerät in der Mehrzweckhalle wird das DRK übernehmen. »Wenn die Stadt den Austausch der Teile nicht zahlt, übernehmen wir die Kosten aus dem Grünflächenbudget«, so Kempf.

Kommunalwahl: Kempf warb um Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Er wird wieder kandidieren, große Teile des jetzigen Ortschaftsrats aber nicht mehr. Er verdeutlichte die unterschiedlichen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten des Amts. Er bat alle Bürger, sich für eine möglichst große Kandidatenzahl für den Ortschaftsrat einzusetzen.

Kindergarten: Zu den Kindergartenbedarfszahlen berichtete Kempf, aktuell sind es fünf Kinder unter drei Jahren und elf über drei Jahre (zum Ende des Kindergartenjahrs), im Kigajahr 2024/2025 sind wieder fünf Kinder unter drei und zum Ende des Kigajahrs zwölf über Dreijährige in der Einrichtung. Die Prognose für 2025/26 sieht 13 Kinder ab drei Jahren vor. Er betonte, der Zuzug junger Familien in Neubaugebiet und Bestand sei wichtig für die Zahlen der Kinder in der Einrichtung und den Nachwuchs für Vereine.

Feuchtgebiet anlegen: Im Sukzessionswald bei der Vorbüschl-Alm wird kommendes Jahr ein Feuchtgebiet mit Wasserläufen geschaffen. Es dient vor allem als Ausgleichsfläche für die Erweiterung des Neubaugebiets in Mondfeld.

Mitarbeiter gesucht: Für den Friedhof des Dorfs wird ein Mitarbeiter für Rasenpflege sowie Entfernung von Blättern und Nüssen der Bäume gesucht. Interessenten können sich beim Ortsvorsteher melden.

bdg