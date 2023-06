Ortschaftsrat Sonderriet in Kürze

Wertheim 08.06.2023

Rückblick: Ortsvorsteher Udo Kempf blickte auf die Aktivitäten im Dorf seit der letzten Sitzung Anfang April zurück. Er lobte das Aufstellen des Maibaums und das Maifeuer und dankte allen Beteiligten. Außerdem berichtete er über das neue Anlegen von Pflanzbeeten und lobte die Aktion des Obst- und Gartenbauvereins zum Pflanzen von Kürbissen am alten Sportplatz. Viele Kinder und Erwachsene hatten dort 60 essbare und 90 Zierkürbisse gepflanzt. Gratulation sprach er der Jugendabteilung des DRK Sonderriet für die ersten beiden Plätze im Kreisentscheid und den Einzug in den Landesentscheid aus. Lobende Worte gab es auch für die Jugendfeuerwehr. Erfreut zeigte sich Kempf über den Erfolg des zweiten Dorfcafés. Er dankte allen Helfern, die die Aktionen im Dorf unterstützten.Straßenbeleuchtung: Sonderriet hatte beschlossen, sich an der nächtlichen Abschaltung der Straßenbeleuchtung zu beteiligen. Wie Kempf berichtete, gibt es hier eine Kompromisslösung für alle beteiligten Ortschaften. Die Beleuchtung wird von Montag bis Freitag jeweils von 0.30 bis 3.30 Uhr komplett abgeschaltet. Von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag bleibt sie die ganze Nacht an. Kempf betonte, jede Ortschaft könne an der Abschaltung teilnehmen, aber jederzeit auch wieder aussteigen.Müllablagerungen: Verärgert zeigte sich Kempf über die mehrfachen illegalen Müllablagerungen am Glascontainer.

Neubaugebiet Hofäcker: Zwei Bauplätze wurden offiziell von der Stadt zurückgenommen. Sie werden bereits wieder zum Kauf angeboten.

Geburtsbäume: Zwei Kirschbäume auf der Geburtsbaumwiese sind sehr dürr, die Ursache ist unklar. Sie werden im Herbst durch die Baumschule ausgetauscht.

Urnengräber: Der Ortschaftsrat hat aufgrund der großen Nachfrage weitere Urnenwahlgräber beantragt. Aktuell sind nur noch vier verfügbar. Zur weiteren Festlegung wird am Dienstag ein Vor-Ort-Termin im Friedhof stattfinden. Wunschort für ein neues Urnenwahlgrabfeld der Ortschaftsräte ist das bisher noch nicht genutzte Rasenurnenfeld. Alle zwölf Plätze dort sollen zu Urnenwahlgräbern umgewidmet werden, so der Wunsch. Grund ist laut Kempf, dass Urnenwahlgräber mehr nachgefragt werden.

Vorbüschlalm: Der Ortsvorsteher danke Edmund Kempf für de Reparatur der Wasserleitung an der Vorbüschlalm sowie den Einbau einer zweiten Toilette mit Waschbecken auf der rechten Seite der Hütte.

Helfer vor Ort: Kempf dankte den Helfer vor Ort (HvO) des DRK Sonderriet für ihren schnellen Einsatz in einem medizinischen Notfall vor kurzem im Dorf. Er betonte die Wichtigkeit dieser Gruppe.

