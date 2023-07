Ortschaftsrat schafft Rasengräber

Friedhof: Eigenleistung in Boxtal - Auch Baumbestattungen werden möglich

Freudenberg 06.07.2023 - 11:30 Uhr < 1 Min.

In Eigenleistung durch den Boxtaler Ortschaftsrat sind acht neue Rasengräber auf dem Friedhof entstanden.

Ortschaftsrat Klaus Böxler, dem der Friedhof besonders am Herzen liegt, beantragte am Mittwoch, die Freudenberger Stadtverwaltung solle Auskunft darüber geben, welche Kosten für die Beratung von Thomas Struchholz für den Friedhof bereits angefallen sind. »Es gibt immer wieder die gleichen Themen, ich bekomme trotz Anfrage kein Antwort«, bedauerte Böxler. Nun wurden wieder Gräber auf dem Friedhof frei, so dass man in Absprache mit der Verwaltung in Eigenleistung dafür sorgte, dass nun mit den neu geschaffenen Rasengräbern eine weitere Bestattungsform in Boxtal möglich ist.

Der Bereich befindet sich direkt hinter dem Grüncontainer. Die neu geschaffenen Rasengräber sind mit der aktuellen Friedhofsordnung konform. Auch sind hier Urnenrasengräber sind auf der Fläche möglich. Es besteht keine Pflicht, einen Grabstein oder ein Kreuz am Rasengrab aufzustellen. Auch Baumbestattungen sollen in Boxtal künftig möglich sein. Hierzu wurde der Bereich angeglichen. In den nächsten Wochen sollen dafür noch zwei bis drei Bäume gepflanzt werden.

