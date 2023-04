Ortschaftsrat in Kürze

Wertheim 19.04.2023

Dank: Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf dankte den Beiteiligten unter anderem für den Osterschmuck am Dorfbrunnen, die Ostereiersuche des SC Grünenwört und den Baumschnitt mit Einsammeln des Schnittguts. Außerdem übermittelte er den Dank des Mondfelder Ortsvorstehers Eberhard Roth für die Unterschriftenliste zur Sanierung der L 2310.

Notfalltreffpunkt: Das Mehrzweckgebäude wurde als Notfalltreffpunkt im Katastrophenfall festgelegt. Ausstattung stellt die Stadt bereit.

Termine: Oberdorf gab Termine bekannt: Den Maibaum stellt der Verein "Hier bei uns" im Hof des Rathauses am Samstag, 29. April, ab 16 Uhr auf. Das Dorffest beginnt am Samstag, 17. Juni, um 14 Uhr am Sportheim. Das Adventssingen findet am Samstag, 2. Dezember, am Rathaus statt. Veranstalter ist der Verein "Hier bei uns" mit dem Chörle und der Kindertagesstätte.

Dorfhelfer: Die Aufgaben der Ortshelfer, etwa die Landschaftspflege, sollen auf mehr Schultern verteilt werden. Nun soll eine Liste mit Aufgaben erstellt werden. Die Arbeit wird vergütet. Wer sich als Helfer einbringen möchte, kann sich beim Ortschaftsrat melden.

Nachbarschaftshilfe: Wegen der Nachfrage aus dem Dorf möchte der Ortschaftsrat eine Nachbarschaftshilfe ins Leben rufen. Es geht unter anderem um Einkäufe, Hilfen im Alltag und Fahrdienste. Es soll eine Liste mit Helfern, die dann direkt kontaktiert werden können, erstellt werden. Helfer können sich beim Ortschaftsrat melden.

Dorfbrunnen: Der Dorfbrunnen wird im Sommer innen neu gestrichen. Die durch einen Unfall beschädigte Platte vor dem Brunnen wurde repariert. Damit nicht mehr so nah an den Brunnen gefahren werden kann, sollen dort zwei Blumenkübel aufgestellt werden.

