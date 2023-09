Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ortschaftsrat Grünenwört in Kürze

Wertheim 20.09.2023 - 12:56 Uhr 1 Min.

Dorffest: Die Verlegung des Dorffests auf einen Samstag und das Angebot dort kamen gut an. Das Fest wird weiterhin an einem Samstag stattfinden. Termin ist der 15. Juni 2024 am Sportheim.

Heckenrückschnitt: Oberdorf bat darum, den nötigen Heckenrückschnitt auf öffentlichem Grund ihm zeitnah zu melden.

Baumschnittkurs: Hingewiesen wurde auf den Baumschnittkurs des Landratsamt Main-Tauber am 17. Februar 2024. Interessenten können sich beim Ortsvorsteher anmelden.

Kita: Die Kinderzahlen in der Grünenwörter Kita werden in den kommenden Jahren stabil bleiben. 2022/23 besuchten sieben unter Dreijährige (U 3) die Einrichtung, sowie zum Ende des Kitajahrs 22 über Dreijährige. Im laufenden Jahr sind es neun U 3 und 22 ältere.2024/2025 sollen es laut Kindergartenbedarfsplanung sechs U 3 und 18 ältere sein. Für 2025/26 werden 20 Kinder ab drei Jahren prognostiziert.

In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Ortschaftsrat der Nutzungsänderung des Gruppenraums im Obergeschoss des Mehrzweckgebäude für die Nutzung einer Kita-Gruppe zugestimmt. Er soll für etwa sechs bis acht Wochen als Interimsgruppenraum dienen, solange im Kitabereich im Untergeschoss Umbauarbeiten laufen. Veranstaltungen und Sport finden in dieser Zeit im Sportheim statt. Der genaue Zeitpunkt wird noch festgelegt.

Haushaltsmittel 2024: Aus der Ortsvorsteherbesprechung zum Haushalt 2024 wurde berichtet, dass alle beantragten zehn Punkte aufgenommen werden sollen.

Der Beschluss des Haushalts aus dem Gemeinderat steht allerdings noch aus.

Rasenpfad: Noch im laufenden Jahr umgesetzt wird die beantragte Ertüchtigung beziehungsweise der Ausbau des Rasenpfads vom Friedhof / Kirche zur Bergstraße unterhalb des Rathauses. Ebenso hat sich der Verein »Hier bei uns« bereiterklärt, noch 2023 die Erneuerung des Dachs und Zugänge zur Schutzhütte am Main-, Jakobs- und Panormawanderweg zu übernehmen. Das Material stellt die Stadt Wertheim.

Gelbes Band: Auf den Obstwiesen am Radweg läuft wieder die Aktion »Gelbes Band«. Von damit markierten Obstbäumen darf Obst in haushaltsüblichen Mengen kostenlos geerntet werden.

Straßenbeleuchtung: In Grünenwört ist die Straßenbeleuchtung zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr abgeschaltet.

Volkstrauertag: Eingeladen wurde zur Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am 15. November nach der Kirche um 11.15 Uhr

Nachbarschaftshilfe: Die Nachbarschaftshilfe im Dorf soll als Dauereinrichtung etabliert werden. Weitere Ehrenamtliche sind willkommen.

Dorfdiener: Es gab bei den Dorfdienern einen Wechsel von Roman Balogh zu Dieter Klein.

