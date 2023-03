Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ortschaftsräte freuen sich über Sanierungspläne

Verkehr: Lob für Ortsvorsteher Eberhard Roth und die Unterschriftenaktion zur Landesstraße 2310

Wertheim 30.03.2023 - 14:54 Uhr 1 Min.

Die neue Fahrbahndecke wird von der Staustufe Faulbach bis zum Wertheimer Bahnhof aufgebracht.

Es sei zwar keine Generalsanierung der betroffenen Strecke, doch mit dieser Lösung könne man leben. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die Verbreitung der Fahrbahn bis auf Weiteres verschoben würde. Einiges an Gefahrenpotenzial werde allerdings minimiert, so Eberhard Roth. Hierzu hatte er das Schreiben vom zuständigen Referat des Regierungspräsidiums vorgelesen.

Zuletzt gab es 2020 eine Zustandserfassung der Landstraßen im Land Baden-Württemberg. Hier wurde deutlich gemacht, dass der Abschnitt sanierungsbedürftig ist. Nun wird ab der Schleuse Faulbach auf badischer Seite über den Knotenpunkt der Spessartbrücke bis zum Wertheimer Bahnhof als Pilotprojekt eine neue Asphaltmischung aufgebracht. Diese wird seit einiger Zeit beim Autobahnbau verwendet. Deshalb wurde explizit dieses Teilstück als Pilotprojekt ausgewählt. Hierzu gab es bereits einen Vorschlag eines Bürgers, dass man bei der Sanierung das Bankett verstärkt.

Nicht nur mit der Unterschriftenaktion, sondern auch mit der Medienberichterstattung in den Tageszeitungen sowie über einen Radiosender habe man Aufsehen erregt, stellte Roth fest. Er bedankte sich bei allen Unterstützern. Sein Dank galt auch dem Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sowie Bürgermeister Roger Henning aus Freudenberg. Insgesamt kamen 2182 Unterschriften zusammen. Diese waren weit über die Wertheimer Region hinaus zusammen gekommen. Die Aktion dauerte über vier Monate. Enttäuscht zeigte sich der Ortsvorsteher darüber, dass es in Mondfeld selbst nur 484 Unterschriften waren.

Lob gab es auch von Patenstadtrat Axel Wältz. »Ohne diese Hartnäckigkeit wäre dies nicht so erfolgreich gewesen. Von dieser Aktion profitiert die ganze Stadt. Das hätte ich mir vor zwei Monaten nicht erträumen lassen, dass so was passiert«, freute er sich und bedankte sich bei Eberhard Roth für sein unermüdliches Engagement hierzu.

