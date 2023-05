Ortsbonus für das Baugrundstück

Vergaberichtlinien: Ortsvorsteher setzen sich mit ihren Vorstellungen durch - Mondfeld als Präzedenzfall

In Mondfeld soll das bestehende Wohngebiet Breitgewann nach Osten entlang der Landesstraße 2310 erweitert werden. Für die geplanten 24 Bauplätze gibt es laut Bauverwaltung schon jetzt mehr Interessenten als Grundstücke vorhanden sind, obwohl die Grundstücke 211 Euro den Quadratmeter kosten. Hier soll das neue Vergabeverfahren nach Punkten erstmals angewandt werden. Foto: Axel Häsler

Dabei wurde auf Drängen einzelner Ortsvorsteher der in der Verwaltungsvorlage angesetzte Ortsbonus während der Sitzung am Montagabend noch einmal dahingehend abgeändert, dass ihm nun im Verhältnis zu anderen ortsbezogenen Kriterien ein höheres Gewicht zukommt.

Bei der Vergabe von Bauplätzen soll es in Zukunft in Wertheim immer dann ein Punkte-Ranking geben, wenn es mehr Bewerber als Grundstücke gibt, erläuterte Hubert Burger vom Liegenschaftsamt die grundlegenden Veränderungen der neuen Vergaberichtlinien, die in ihrer ursprünglichen Form noch keinen Ortsbonus enthalten hatten. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmte den veränderten Richtliinien am Montag nun mehrheitlich zu, die drei Vertreter der SPD sahen noch Beratungsbedarf in der Fraktion und enthielten sich ihrer Stimmen.

Der mehrheitliche Beschluss des Gremiums war am Montag allerdings erst zustande gekommen, nachdem Axel Wältz (CDU) einen Kompromiss beim Ortsbonus vorgeschlagen hatte. Ursprünglich hätte das Kriterium »Wohnzeiten in Wertheim« mit dem Faktor fünf gewertet werden sollen und damit bei der Punktevergabe allen Bewohnern Wertheims die grundsätzlich gleichen Chancen auf ein Baugrundstück eingeräumt, egal in welchem Stadt- oder Ortsteil jemand wohnt. Mit der Einführung des Ortsbonus und seiner Gewichtung verändert sich dies nun grundlegend.

Auf Drängen der Ortsvorsteher von Mondfeld, Bettingen und Sachsenhausen hatte Wältz im Ausschuss noch einmal eine Veränderung der Gewichtung des Ortsbonus vorgeschlagen. Statt maximal 20 Punkte können Bewohner von Ortschaften bei der Vergabe von Baugrundstücken nun maximal 30 Punkte erreichen, je nachdem wie lange sie schon in der jeweiligen Ortschaft wohnen. Alle anderen Wertheimer können mit ihrer Wohnzeit in der Stadt nur noch maximal 40 statt 50 Punkte erreichen. Im Ergebnis bedeutet das für Bewohner der Ortschaften, in denen ein neues Baugebiet ausgewiesen wird und es mehr Bewerber als Bauplätze gibt: Sie sind bei der Punktevergabe gegenüber allen anderen Wertheimern im Vorteil.

Die Vergaberichtlinien waren in den vergangenen Wochen von der Verwaltung durch einen sogenannten Ortsbonus ergänzt und rechtlich überprüft worden. Der Gemeinderat muss dem Regelwerk für die Vergabe von Bauplätzen, das voraussichtlich schon im Sommer dieses Jahres in Mondfeld erstmals angewandt werden muss, noch abschließend in seiner Sitzung am 22. Mai zustimmen. Was angesichts des Abstimmungsergebnisses im Ausschuss allerdings lediglich noch eine Formsache werden dürfte. Laut Auskunft von Hubert Burger gebe es derzeit für die 14 Bauplätze im neuen Mondfelder Neubaugebiet 28 Interessenten. Auch, wenn bis zur Vergabe der Bauplätze voraussichtlich noch der eine oder andere Bewerber abspringen werde, geht Burger davon aus, dass die Vergaberichtlinien in der Ortschaft erstmals angewandt werden müssen.

Eine externe rechtliche Prüfung der Vergaberichtlinien - in der März-Sitzung des Ausschusses waren vor allem von der CDU rechtliche Bedenken gegen die Vergaberichtlinien laut geworden - hatte ergeben, dass die beiden örtlichen Faktoren, die Anzahl der Jahre, die jemand in der Großen Kreisstadt wohnt und arbeitet, die Hälfte der höchstens möglichen Punktzahl von 200 nicht überschreiten dürfen. Weil die jetzt neu aufgenommenen Wohnzeit in einer Ortschaft ebenfalls zu den örtlichen Kriterien bei der Bauplatzvergabe zählt, darf in der Addition der dann drei Kriterien die Punktzahl 100 ebenfalls nicht erreicht werden. Sofern diese Bedingung erfüllt sei, so der externe juristische Berater der Stadt, stehe der Aufnahme eines Ortsbonus nichts im Wege, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

In der Ausschusssitzung waren erneut grundsätzliche Bedenken von einzelnen Stadträten gegen die Vergaberichtlinien laut geworden, die sowohl aus der SPD-Fraktion, der Bürgerliste und den Freien Bürgern kamen. Zwei Änderungsanträge der SPD-Fraktion zu den Arbeitsverhältnissen und den Wohnzeiten in Wertheim wurden mehrheitlich vom Ausschuss abgelehnt. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte erneut deutlich, dass er die Interessen aller Wertheimer zu vertreten habe, insofern lehne er weiterhin einen Ortsbonus ab. Allerdings sei es auch seine Aufgabe, eine Mehrheit für die Vergaberichtlinien zu organisieren, weshalb die Aufnahme des Ortsbonus notwendig sei. Sollte es keine Vergaberichtlinien geben, dann bliebe nur die Vergabe der Bauplätze über ein Los- oder Windhundverfahren. Und beide Verfahren würden auch von den Ortschaften nicht gewünscht, so der Oberbürgermeister.

Hintergrund: Ist ein Ortsbonus erlaubt? Bei der Diskussion um die neuen Vergaberichtlinien für Bauplätze in Wertheim tauchte in den kommunalen Gremien auch immer wieder die Frage auf, inwiefern solche Kriterien bei einer möglichen Klage vor dem Verwaltungsgericht Bestand haben würden. Die Verwaltung griff diese Bedenken in der Neufassung der Vergaberichtlinien jetzt auf und ließ die neuen Vergaberichtlinien extern juristisch prüfen. Ein Kriterium war dabei auch, bis zu welchem Grad Kriterien zugunsten der Ortsbevölkerung grundsätzlich zulässig sind. Gewertet wurden dabei drei Kriterien: die Wohndauer in Wertheim insgesamt, die Wohndauer in einer Ortschaft oder Stadtteil und die Zahl der Jahre, die jemand in einem Wertheimer Betrieb arbeitet. Diese drei Kriterien wurden von den externen Beratern als ortsbezogene Kriterien gewertet und seien immer dann bei der Vergabe von Bauplätzen zulässig, wenn sie in der Summe 50 Prozent der Gesamtpunktzahl nicht erreichen. Beispiel Wertheim: Insgesamt kann ein Bewerber oder eine Bewerberin auf einen Bauplatz in Wertheim höchstens 200 Punkte erhalten. Arbeitszeiten und die Wohnzeiten dürfen dabei keine 100 Punkte erreichen. Soziale Komponenten wie Familienverhältnisse und ehrenamtliche Tätigkeiten sollten deutlich höher gewichtet werden, heißt es in der externen Rechtsberatung. Sollte ein Bewerber um ein Grundstück nach den neuen Vergaberichtlinien keinen Zuschlag erhalten und dagegen Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben, dann dürfte dies aufschiebende Wirkung bei der Vergabe aller Grundstücke haben, erläuterte der Leiter des Liegenschaftsamtes Hubert Burger im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen. gufi