Viel Lob für Absolventen

Optimistisch in die Zukunft blicken

Wertheim 07.07.2023 - 15:11 Uhr 3 Min.

Die Absolventen des kaufmännischen Berufskollegs BK2 mit Klassenlehrer Maximilian Hofmann (liegend) sowie Abteilungsleiter Patrick Schönig (rechts). Die Absolventen der beruflichen Gymnasien am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wertheim zusammen mit gratulierenden Vertretern aus Schule und Politik.

Dank hatten die Redner auch für alle, die die Absolventen unterstützt haben, die Mitglieder der Schulfamilie, sowie Eltern und Freunde der jungen Leute. Musikalisch umrahmt wurde die Feier auf der Burg von Abiturienten Noemi Clottey. Das Programm auf der Burg moderierten die beiden Abteilungsleiter Patrick Schönig (Berufskolleg) und Christina Moraitis (Berufliche Gymnasien) mit Witz und Charme.

Manfred Breuer, Schulleiter des BSZ, freute sich, dass auch die dänischen Gäste des BSZ an der Feier teilnahmen. Er überbrachte den Absolventinnen und Absolventen die Glückwünsche des Landrats. Ihr Abschluss sei der Lohn für zwei oder drei Jahre Fleiß, Anstrengung und Beharrlichkeit, lobte er die jungen Leute. Er gratulierte allen Absolventen ganz persönlich. Er wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. »Egal, was sie tun, tun sie es mit Elan und Zuversicht, passen sie auf sich und auf die Menschen um sie herum auf.«

Die Glückwünsche der großen Kreisstadt Wertheim sprach der ehrenamtliche OB-Stellvertreter Bernd Hartmannsgruber aus. »Das Abitur ist eine Schwelle, an der etwas Altes zurückgelassen wird und etwas Neues vor einem liegt«, betonte er. Die Absolventen hätten sich viele Jahre auf die Zukunft vorbereitet. Sie hätten sich Wissen erarbeitet, auf das sie stolz sein und von dem sie zehren könnten.

»Ihre Wege gehen nun ganz unterschiedlich weiter«, gab Hartmannsgruber den Absolventen mit. Er warb in seiner Rede auch für die Berufs- und Studienmöglichkeiten in der Region. »Ich wünsche ihnen, dass sie ihre Chancen erkennen und sie mutig ergreifen.« Wichtig seien ein wertschätzender Umgang mit anderen und ein optimistischer Blick in die Zukunft. Dabei sollten die Absolventen nicht vergessen, wer sie bisher begleitet habe und wo ihre Wurzel liegen. »Das Leben, das vor ihnen liegt, ist ein Abenteuer.« Dafür wünschte Hartmannsgruber den Absolventen alles Gute.

In der Schülerbeiträgen wurden den Lehrern in Reinform gedankt. Beim Lehrerspiel galt es für diese, die Sprüche von Kollegen der richtigen Person zuzuordnen. Die Festrede hielten Schönig und Moraitis. Sie sprachen über den Zauber der kleinen Dinge und das Mysterium der Wahrnehmung. »Wir haben in unserem Leben unendlich viele Möglichkeiten, positiv zu sein und etwas zu bewegen.«

Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler sollten diese Chance nutzen, auch in schwierigen Zeiten. So viele Chancen seien aber auch mal anstrengend. Wichtig sei es daher, die Balance zu finden und auch mal runterzukommen. Beide wünschten den Absolventen die nötige Balance, offene Augen für Chancen, die Lust, zu schaffen, und die Lust, nichts zu tun. »Passt auf euch auf!«

Klassenlehrer, Tutoren und Abteilungsleiter übergaben anschließend die Zeugnisse und Preise. Dabei gab es auch persönliche Wünsche der Lehrer für ihre ehemaligen Schüler. Besondere Preise gab es für die jeweils besten Absolventen pro Schulart. Dieser besondere Schulpreis wird vom Rotary Club Wertheim gestiftet. Ihn erhalten vom Biotechnologisches Gymnasium Branislav Lazic, vom Technisches Gymnasium Janek Eckstein und vom Wirtschaftsgymnasium Konstantin Lotz.

Scheffel-Preisträgerin Lea Reinhart gratulierte allen Mitabsolventen zum unglaublichen Erfolg. Außerdem blickte sie auf die letzten drei, beziehungsweise abzüglich Fernunterricht 2,5 Jahre zurück. Es sei eine gute Zeit gewesen. Den krönenden Abschluss des Abends bildete die Caldera Feuershow.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Die Absolventen Folgende Schülerinnen und Schüler erreichten den Abschluss: Kaufmännisches Berufskolleg (1BK2W): Emil Bentivoglio (Wertheim); Fabrice Bidanel (Marktheidenfeld); Edwin Gebel (Wertheim); Finn Gebhardt (Marktheidenfeld); Louis Jung (Wertheim); Bennet Kohrmann (Wertheim); Marlon Kraus (Neunkirchen); Manuya Krishnakumar (Wertheim); Andrea Ostertag (Wertheim); Karolina Palka (Faulbach); Leander Pröhl (Hasloch ; Tamara Schömig (Triefenstein); Luis Schönig (Wertheim); Ana Spasic (Hafenlohr); Florian Trippo (Bürgstadt). Zusatzabschluss staatlich geprüfte Wirtschaftsassistent*in: Emil Bentivoglio (Wertheim); Edwin Gebel (Wertheim); Finn Gebhardt (Marktheidenfeld); Louis Jung (Wertheim); Bennet Kohrmann (Wertheim); Marlon Kraus (Neunkirchen); Manuya Krishnakumar (Wertheim); Leander Pröhl (Hasloch); Luis Schönig (Wertheim); Florian Trippo (Bürgstadt). Lob- und Preisträger: Bennet Kohrmann (Lob, Notendurchschnitt 1,9), Florian Trippo (MINT-Preis-Träger). Berufliche Gymnasien, Biotechnologisches Gymnasium (BTG13), Technisches Gymnasium (TG13), Wirtschaftsgymnasium (WG13): Tutorin Andrea Holtfrerich: Chiara Blazic (Tauberbischofsheim); Tim Dietrich (Külsheim); Janek Eckstein (Kreuzwertheim); Lumi Mia Haas (Schollbrunn); Maja Hildenbrand (Freudenberg); Branislav Lazic (Wertheim); Lotte Meyerholz (Hasloch); Nils Reinhard (Freudenberg); Lea Reinhart (Freudenberg); Paula Reinhart (Freudenberg); Madeleine Rüttiger (Freudenberg); Vera Saalmüller (Freudenberg); Jasmin Schirmacher (Wertheim); Gustav Schmidt (Wertheim); Lars Sonsalla (Wertheim); Jonas Ullrich (Schollbrunn); Mert Yilmaz (Kreuzwertheim). Tutorin Virginia Hock: Muhammed Altay (Wertheim); Colin Bischof (Faulbach); Aniko Brenneisen (Wertheim); Noemi Clottey (Külsheim); Haley Aisha de la Cruz Torres (Wertheim); Christian Degen (Wertheim); Michael Diehm (Wertheim); Emre Dogru (Mönchberg); Cherine Dreher (Wertheim); Marie Dürr (Wertheim); Valeria Faber (Wertheim); Nina Fertig (Faulbach); Ines Hartmann (Miltenberg); Xenia Ilnitski (Wertheim); Elisabeth Kleinehagenbrock (Wertheim); Annalena Löber (Wertheim); Konstantin Lotz (Wertheim); Tanita Oberdorf (Wertheim); Emilia Pecher (Wertheim); Patrick-Erik Schmidt (Urspringen); Lara Mariella Unger (Wertheim); Pia Luisa Zitzmann (Wertheim). Lobträger: Michael Diehm (Wertheim, Notendurchschnitt 1,9); Lara Mariella Unger (Wertheim, Durchschnitt 1,8). Preisträger: Colin Bischof (Schulpreis Schnitt 1,4, Chemie-Preis von der Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.); Annalena Löber (Schulpreis mit 1,5, Wirtschafts-Preis des Vereins für Socialpolitik e.V., Berlin); Konstantin Lotz (Schulpreis mit 1,2, Mathematik-Preis von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Berlin; Chemie-Preis von der Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.; Geschichts-Preis des Historischen Vereins für Württembergisch Franken); Pia Luisa Zitzmann (Schulpreis mit 1,7); Janek Eckstein (Schulpreis mit 1,5, Physik-Preis von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Mechatronik-Preis von der VECTOR Stiftung Baden-Württemberg); Lumi Mia Haas (Schulpreis mit 1,5); Branislav Lazic (Schulpreis mit 1,2); Lotte Meyerholz (Schulpreis mit 1,3, Biotechnologie-Preis vom Verband der Chemie- und Pharma- Institute in Baden-Württemberg); Lea Reinhart (Schulpreis mit 1,5, Scheffel-Preis von der Literarischen Gesellschaft, Karlsruhe). Bescheinigung der Fachhochschulreife: Felix Stöcker (Kreuzwertheim); Kilian Alexander Wolff (Wertheim). bal