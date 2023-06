Ohne Zuschüsse wird das Wertheimer Hallenbad zu teuer

Kommune hofft auf Bundesförderung

Wertheim 30.06.2023 - 13:36 Uhr 2 Min.

Die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Odenwald-Tauber, Nina Warken (rechts) informierte sich über den Zustand der Wertheimer Kleinschwimmhalle. Foto: Gunter Fritsch Die Wertheimer Kleinschwimmhalle stammt aus dem Jahr 1963. Eine Sanierung soll es nicht mehr geben. Stattdessen ist ein Neubau in Bestenheid am Schulzentrum geplant. Foto: Gunter Fritsch

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte schon im Vorfeld des Besuchs der Bundestagsabgeordneten klar gemacht, dass die Stadt für den Neubau eines Hallenbades in Bestenheid auf die finanzielle Hilfe des Bundes angewiesen sei. Ohne die Zuschüsse des Bundes könne die Kommune das Projekt nicht alleine stemmen. Fließen soll das Geld aus dem Förderprogramm »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur«, das laut Warken über ein Volumen von 400 Millionen Euro verfügt. Dabei würden nicht nur Sanierungen, sondern in Einzelfällen auch Ersatzneubauten gefördert, wenn eine Sanierung auch aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn mehr habe, machte Warken den Vertretern der Stadt und der CDU Hoffnung, dass letztlich auch für den Neubau in Bestenheid Fördergelder fließen könnten.

Über die Förderfähigkeit des Neubaus werde der Haushaltsausschuss des Bundestages bis zum Jahresende entscheiden, erläuterte Warken die Abläufe. Ob es im kommenden Jahr ein ähnliches Programm geben werde, konnte sie noch nicht sagen. Das hänge auch von den Haushaltsmitteln ab, erklärte Warken - und verwies zugleich darauf, dass die Stadt auch einen Förderantrag auf Landesmittel stellen solle.

Kein Spaßbad

Die Bädergesellschaft hatte im Verwaltungs- und Finanzausschuss einen ersten Entwurf für die Gestaltung des neuen Bades gezeigt. Wie Geschäftsführer Thomas Beier beim Vor-Ort-Termin noch einmal betonte, gehe es bei dem Projekt nicht darum, ein Spaßbad zu schaffen. Was für eine eventuelle Förderung durch den Bund wichtig sein dürfte. Schwimmmeister Ingo Ortel schilderte den hohen Bedarf an Wasserflächen in der Region, selbst aus Würzburg gebe es Familien, die auf der Suche nach Schwimmkursen seien. Das neue Hallenbad würde deshalb über Wertheim hinaus eine wichtige Aufgabe bei der Schwimmausbildung, aber auch für das Schwimmtraining von Vereinen übernehmen, sagte er.

Beier geht davon aus, dass man das Bad etwa noch drei bis fünf Jahre werde nutzen können, ohne dass teurere Sanierungen notwendig werden. Schon jetzt kalkuliert die Bädergesellschaft mit 30.000 bis 50.000 Euro Sanierungskosten jährlich. Der Hubboden sei derzeit auf einer Höhe von etwa 1,40 Meter festgestellt, so Schwimmmeister Ortel. Wassertiefen von über 1,80 Meter könnten momentan nicht eingestellt werden, was für den Schwimmunterricht schlecht sei.

Das neue Hallenbad soll über zwei Becken verfügen: ein 25-Meter-Schwimmbecken mit vier Bahnen und ein Lehrschwimmbecken. Beide Becken sollen abfallende Böden haben mit Wassertiefen zwischen 1,30 und 1,80 Meter. Außerdem wird es die notwendigen Umkleide-, Sanitär- und Technikräume geben. Damit ist das Bad ganz auf die Nutzung durch Schulen, Vereine und Kurse ausgelegt.

Standort soll ein Grundstück an der Reichenberger Straße sein in unmittelbarer Nachbarschaft zu den dort angesiedelten Schulen. Bauherr ist die Bädergesellschaft. Die Investitionssumme von 16,5 Millionen Euro soll über eine Bundesförderung von sechs Millionen Euro, einen städtischen Zuschuss von 2,8 Millionen Euro und einer Kreditaufnahme von 7,7 Millionen Euro finanziert werden.