Wertheims OB Herrera Torrez flieht vor Narren nach Berlin

Wolfsschlucht Concordia übernimmt

Keine Chance gegen die gutaussehende Garde hatten die Verteidiger des Wertheimer Rathauses.

Wenn man den WCW-Sitzungspräsidenten Günter Arnold fragt, dann sitzen jetzt endlich mal wieder vernünftige Leute im Wertheimer Rathaus. Solche, die die anstehenden Probleme mit dem Blick fürs Wesentliche regeln werden. Man ahnt es, am Samstag war was los in Wertheim und kalt war es auch. Mehrere Strumpfhosen übereinander, unter der Uniformjacke nach dem Zwiebel-Prinzip noch mehrere Schichten Kleidung, warme Einlagen in den Stiefeln und elektrisch beheizbare Strümpfe.

Narrischer Zufall: Geburtstag am 11.11.

Den dazugehörigen Akku werde sie gleich anstecken, sagte Nora Kleinschmidt, die die Gardedamen kommandiert. An diesem 11.11. wurde sie 24. So ein Geburtstag ist natürlich der Traum jedes Faschingsfans. Klar auch, dass Kleinschmidt dann eben Hardcore-Fastnachterin werden musste. Und sie ist nicht die einzige. Bald eine Hundertschaft aus Garden und Kappenträgern, allen voran die Fränkischen Herolde aus Dertingen, waren um 17.11 Uhr auf den Wertheimer Marktplatz vorgerückt.

Do

Die Narren sind los: Erst haben sie den Wertheimer Marktplatz, dann das Rathaus besetzt.

rt gab es zuerst ein Platzkonzert im Fackelschein und den Vortrag der WCW-Hymne: "Wölfe heulen, lasst die Sorgen, denkt nicht an Morgen." Anschließend zogen die Narren weiter, um das Rathaus einzunehmen. Dort schunkelten sie und bekundeten ihre Zugehörigkeit zu den Narren dieser Welt. All das nur, damit den weltlichen Verteidigern des Rathauses eindrücklich wurde, dass hier eine ernstzunehmende Macht am Tor rüttelt und nicht etwa nur eine lokale Splittergruppe.

OB bloß als Pappkopf anwesend

Den Tillschen Spiegel wolle er dem OB vorhalten, proklamierte WCW-Sitzungspräsident Günter Arnold. Doch offenbar hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez Wind von der Sache bekommen. Dem Vernehmen nach war er nach Berlin gereist - gewiss dienstlich. Präsent war zumindest Herrera Torrez' Antlitz in Form eines überdimensionierten Pappkopfs. Dieser zeigte sich hoch oben auf der Brüstung des Rathauses. Dahinter verbarg sich Geschäftsführer Helmut Wießner, der zweite Mann im Staate Wertheim und Hüter der Kassen.

Maskerade: Der Geschäftsführer der Wertheimer Stadtverwaltung, Helmut Wießner, hat den OB vertreten.

Es kam sogleich zum verbalen Schlagabtausch. Von unten wurden schwierige Themen, wie etwa die strauchelnde Rotkreuzklinik, kritisch adressiert. Der laut von der WCW als "Danger-Man der Stadt Wertheim" bezeichnete Wießner oben auf der Brüstung parierte die Attacken. Ganz Politiker signalisierte er den Narren seine Gesprächsbereitschaft.

Faschingsferner Oberbürgermeister

Oberwolf Michael Oetzel legte nach und entblößte gnadenlos die Faschingsferne des auf der Flucht befindlichen Oberbürgermeisters. Bislang habe dieser es noch nie richtig hingekriegt. Mal habe ihm die Kappe gefehlt, mal habe er "Helau" gerufen, auch den Schlachruf der WCW habe Herrera Torrez schon verhunzt. "Einmal mit Profis arbeiten, nur damit ich weiß, wie das so ist", forderte Oetzel und stürmte dann, die Garden hinter sich, ins Rathaus. Dort griffen die Narren Helmut Wießner auf und führten ihn ohne viel Federlesens ab.

Wer aus der WCW die repräsentative Macht übernimmt, ist derzeit nur in Teilen klar. Das Kinderprinzenpaar Lia I. und Ben I. haben das Amt an Prinzessin Emilia Steudel und Prinz Sandro Schomber (von den tanzenden sowie auch den schnellen Schuhen) abgegeben. Das Erwachsenen-Prinzenpaar wurde erstmals bei dieser Gelegenheit nicht proklamiert. Die WCW hebt sich das für ihren großen Faschingsball - das gesellschaftliche Ereignis im Wertheimer Jahreslauf - auf. Dem Vernehmen nach kennt, neben den beiden zu inthronisierenden Hoheiten lediglich eine weitere Person die Namen. Sie schweigt dazu. Es bleibt also spannend.

Michael Geringhoff