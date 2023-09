O-zapft is!

Ein Selbstversuch: Wie der Bieranstich auf der Michaelismesse gelingt, ohne das goldgelbe Gebräu zu verschwenden

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hat schon einmal geübt. Bei der Festbierprobe im Gasthaus Ochsen brauchte er vor einer Woche vor kleinem Publikum lediglich zwei beherzte Schläge und der goldgelbe, eigens für die Wertheimer Michaelismess gebraute Gerstensaft rann in die bereit stehenden Liter-Krüger. Nun darf der Oberbürgermeister bei der Eröffnung der 200. Michaelsmesse den Zapfhahn an diesem Samstag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Main-Tauber-Halle ein zweites Mal ins Fass schlagen, ohne dabei zuviel des edlen Gebräus zu verschwenden. Gar nicht so einfach, dachte sich der Redakteur und machte den Selbstversuch: "O-zapft is!"

Es ist kühl in der Brauwerkstatt der Distelhäuser Brauerei an diesem Freitagmorgen im Tauberbischofsheimer Stadtteil Distelhausen. Der Name ist Programm: Tief unten im Gebäudekomplex der Brauerei, die traditionell das Festbier für die Michaelismesse braut, werden Biere erfunden. Hier probieren Braumeister aus, wie ein neues Bier beschaffen sein könnte, um den Geschmack des Kunden zu treffen. In der Brauerei in klein darf aber auch Jedermann sich am Bierbrauen versuchen, berichtet Braumeister Matthias Wiegmann, dass hier sogar Doktorhüte und Professorentitel für die besten Laien-Brauer vergeben werden.

Kann es einen besseren Ort geben, selbst einmal ein Bierfass anzustehen? Das 15 Liter Fässchen steht bereits aufgebockt in der Brauwerkstatt, die notwendigen Utensilien, Zapfhahn, Dichtgummi, Belüfter für das Bierfassventil, Holzschlegel und natürlich die lederne Schürze liegen bereits bereit. Standard sind allerdings 30 Liter Fässer, wie sie bei den Volksfesten in der Region angestochen werden. Wertheimer Festbier befindet sich an diesem Tag allerdings keines in dem Fass. Macht allerdings nichts, schließlich geht es hier ja nicht um den Inhalt, sondern um die Technik.

Und die beginnt bereits beim Fass. Was aussieht wie ein Holzfass, ist lediglich noch in seiner äußeren Hülle aus Holz. Der Kern ist aus Edelstahl, solche Fässer sind leichter zu reinigen und damit auch kostengünstiger. Früher, als die Fässer noch aus Holz waren, mussten sie mit einer Pechschicht innen ausgekleidet werden, damit sie dicht waren. Daher komme auch der Spruch "Pech gehabt!", erzählt Geschäftsführer Christoph Ebers. Wurde die Pechschicht rissig, rau und undicht, konnte es passieren, dass kleine schwarze Pechstücke im Bier landeten.

Fässer, egal ob in Bayern oder Baden-Württemberg, werden mit dem sogenannten bayerischen Bieranstich angestochen. Dichtgummi und Zapfhahn müssen dazu erst einmal mit klarem Waser abgespült werden. Und - ganz wichtig für den anschließenden Biergenuss - der Gerstensaft sollte die ideale Trinktemperatur von fünf bis acht Grad Celsius haben, erläutert Braumeister Wiegmann. Ist das Bier zu warm, dann schäumt es im Bierglas stark.

Im ersten Schritt muss ich die Gummidichtung ins Zapfloch stecken. Und zwar so, dass sie am besten mit dem metallenen Deckel abschließt, der das Zapfloch verschließt. Was kann dabei schiefgehen, frage ich - leicht nervös - Geschäftsführer Ebers. Einmal, so berichtet er aus seiner langjährigen Erfahrung, sei es passiert, dass der Gerstensaft nicht über den Zapfhahn ins Bierglas strömte, sondern beim Einschlagen des Hahns an der Gummidichtung vorbei herausspritzte. Erste Schweißperlen treten auf meine Stirn.

Bier ergießt sich auf Stuhl

Nun also der wichtigste Teil: Ich stecke den metallenen Zapfhahn ins das Zapfloch, nehme den hölzernen Hammer und schlage erst leicht, dann kräftiger den Hahn in das Loch, so das Hahn und Gummidichtung das Loch komplett verschließen. Nur zwei Schläge sind es nicht, die Oberbürgermeister Herrera Torrez bei der Festbierprobe benötigt hat. Eher drei, vielleicht vier, sind es bei mir. Schließlich fließt das Bier aus dem Hahn. Allerdings hat mir keiner gesagt, den Hahn vorher zu verschließen. Der Strahl ergießt sich auf den Stuhl, spritzt auf die lederne Schürze und auf die Schuhe.

Allerdings nur kurz: Flinke Helfer der Distelhäuser Brauerei stehen neben mir, um die Bierkatastrophe in Grenzen zu halten. Ich greife nach und nach die bereit stehenden Bierkrüge und fülle Krug um Krug. Das Bier schäumt gewaltig. Vom goldgelben Gebräu ist im Glas noch wenig zu sehen. Was auch daran liege, dass das Bier noch nicht kalt genug gewesen sei, begründet Christoph Ebers, in dem er mir weitere Gläser reicht. Und Braumeister Matthias Wiegmann rät mir, den Literkrug doch deutlich schräger beim Zapfen zu halten.

Lässt der Zapfdruck im Fass nach - das geschieht immer dann, wenn genügend Bier in Gläsern abgefüllt ist - kommt der Fassbelüfter ins Spiel. Er wird über das Ventil auf der Oberseite des Fasses geschoben und ganz zugeschraubt. Ein Zischen ist zu hören, Kohlensäure entweicht, das restliche Bier im Fass kann gezapft werden. Distelhäuser Geschäftsführer Christoph Ebers ist überzeugt, dass es ein Volksfest ohne Bieranstich nicht geben kann. Das gehöre einfach dazu, auch wenn die ersten Fässer bereits vor der eigentlichen Eröffnung angestochen worden seien.

Hintergrund: Festbier Das eigens für die Wertheimer Michaelismesse gebraute Festbier hat 13,6 Prozent Stammwürze und 5,6 Volumenprozent Alkohol. Es wurde bereits Ende Juli mit der Wertheimer Schützengesellschaft eingebraut. Die Maß kostet in diesem Jahr 10,50 Euro. Christoph Ebers, Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei, verrät nicht, wie viel Hektoliter Bier eigens für die Messe eingebraut wurden. Er ist aber überzeugt, dass es ausreichen wird. Sollte Bier übrig bleiben, dann werde es anschließend aber nicht in Flaschen abgefüllt und komme in den freien Verkauf. Es werde vielmehr gespendet, schildert Ebers die weitere Verwendung. Die Brauerei prägt auf jeden Bierkrug, der auf der Michaelismesse befüllt wird, eigens ihr Logo. Ebers schätzt den Materialwert der Krüge auf drei Euro. Sicherheitskräfte passen deshalb an den Ausgängen der Main-Tauber-Halle auch darauf auf, dass möglichst keine Krüge aus der Halle verschwinden. gufi