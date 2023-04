Noch Restarbeiten an der L 2310

Straßenbau: Kleinere Baustellen zwischen Wertheim und Eichel - Stadt schafft mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Wertheim 27.04.2023 - 16:35 Uhr < 1 Min.

Nach Freigabe der sanierten L 2310 zwischen Wertheim und Eichel laufen noch einige Restarbeiten, so auch an Kreuzung zur Alten Mainbrücke. Foto: Stadt Wertheim

Bauherr der Mitte September 2022 begonnenen Sanierung ist das Land Baden-Württemberg. Die Stadt Wertheim hat sich mit Begleitmaßnahmen beteiligt, die die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zum Schwerpunkt haben. Die verbliebenen Baustellen sind zwischen Regierungspräsidium und den Referaten Tiefbau und Öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung abgestimmt. Alle noch ausstehenden Arbeiten sind aufgenommen und beauftragt.

Die größte Restbaustelle ist in Wertheim am Knotenpunkt L 2310/Auffahrt Alte Mainbrücke/Parkgarage Altstadt erkennbar. Dort wird auf beiden Seiten der L 2310 mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen, die an der Ampel warten. Dazu wird die bergseits stehende Informationstafel einige Meter Richtung BW-Bank versetzt. Der neue Standort ist vorbereitet und ein Ende der Baustelle in Sicht. Entlang der sanierten Strecke werden noch drei Überquerungshilfen eingebaut. Sie sind bestellt, aber noch nicht geliefert.

Das Gleiche gilt für die Fußgängerampel in der Ortsdurchfahrt Eichel. Bis sie installiert werden kann, gilt zum Schutz der Fußgänger eine Reduzierung auf Tempo 30. Außerdem müssen in Eichel noch einige rot markierte Radfahrfurten wiederhergestellt werden. Und die am Ortsausgang Richtung Urphar aufgebrachte Fahrbahnmarkierung wird so verändert, dass Verkehrsteilnehmer zum Abbiegen Richtung Sportplatz Eichel berechtigt werden. Der Parkplatz am Sportplatz, der durch die Baustelleneinrichtung in Mitleidenschaft gezogen war, wird wieder hergerichtet.

