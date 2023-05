Arul Arockiasamy wird ab September Priester in Werbach/Großrinderfeld

Wertheim 30.05.2023

Arul Arockiasamy. Die Werbacher Katholiken bekommen einen neuen Prister. Am 1. September zieht Arul Arockiasamy ins Pfarrhaus im Bildhintergrund.

Arul Arockiasamy hat einen ganz anderen Blick und nichts am Hut mit zeitraubenden Verwaltungsaufgaben, die wenig Raum lassen für Seelsorge. »Ich bin als Priester für anderes geweiht worden als die Verwaltung«, sagt er entschieden. Der Mann aus dem Süden Indiens zieht die Dinge durch, von denen er überzeugt ist. Arockiasamy hat seine Wurzeln in einer einfachen, aber seit fünf Generationen christlich geprägten Familie, hat seine feste innere Basis in der Kirche seines kleinen Heimatdorfes aufgebaut, dort viel Zeit mit dem Glauben verbracht und wollte ab einem bestimmten Punkt auch Priester werden.

Ein Onkel war Prior eines Ordens in Bangalore. In diesen trat Arockiasamy nach dem Abitur ein, doch die familiäre Nähe machte es ihm nicht leicht. Während seiner Zeit im Orden begann Arockiasamy ein Zweitstudium - um noch etwas anderes zu sehen und weil er sich nicht ausgelastet fühlte. Die Studienfächer Geschichte, Politik und Englisch brachten ihn als Englischlehrer zu einer Schule in Nepal. »Eigentlich eine gute Zeit, ich habe auch gut verdient«, sagt Arockiasamy. Aber: »Mir fehlte das religöse Momentum im Leben.«

Erschwerend kam hinzu, dass man in Nepal den christlichen Glauben nicht ungestraft offen leben kann. Aus einem Impuls heraus nahm Arockiasamy Kontakt zu einem anderen Geistlichen auf - ein weiterer Onkel, der in Wien lebt und arbeitet. »Du musst es dir gut überlegen«, sagte der - und warnte seinen Neffen auch ein bisschen davor, das gute Leben als Lehrer leichtfertig aufzugeben.

Aber Arockiasamy wollte - und die katholische Kirche in Deutschland sucht Priester. Es werde ja alles nicht so schnell gehen, sagte er sich. Schließlich muss man ja erst einmal eine Diözese finden, die einen zum Priester ausbilden will, und ein Visum brauche mindestens ein halbes Jahr. Die Diözese zu finden, war dann aber die Sache lediglich einer einzigen E-Mail, die schon am Folgetag in zwei Sätzen positiv beantwortet wurde. Das Visum dauerte nach dem Interview in der deutschen Botschaft genau drei Tage. »Ich habe es gar nicht glauben können und habe noch zweimal dort angerufen, ob es auch stimmt«, sagt Arockiasamy.

Dann musste alles plötzlich sehr schnell gehen, aber der nepalesische Schulleiter wollte seinen einzigen Englischlehrer nicht ziehen lassen. »Also musste ich heimlich weg«, schildert der 36-Jährige. Zwei Schülerinnen weihte er unter dem Siegel der Verschwiegenheit ein und beauftragte sie, nach seinem Weggang seine Wohnung im Schulkomplex zu räumen und seine Habe an Menschen zu verteilen, die sie brauchen können.

Doch die Schülerinnen hielten nicht dicht. Als Arul Arockiasamy morgens um vier Uhr heimlich vors Schultor trat, standen da fast 500 Schüler, um ihn zu verabschieden. »Ich bin kein allzu emotionaler Typ, ich weine eher selten«, sagt der Priester nur. An einem Septembermorgen erreichte er den Flughafen in Frankfurt. Arockiasamys Eltern, die ihn ebenfalls nicht hatten gehen lassen wollen, wissen bis heute nicht, wie weit dieses unbekannte »Germany« eigentlich von seinem Heimatdorf entfernt ist. »Noch etwas weiter weg als Nepal«, sagte ihnen der Sohn. Aber man könne in einem Tag hinfliegen.

»Hier in Deutschland ist äußerlich alles viel freier, aber die Menschen haben gar nicht die Zeit, all das zu tun, was sie dürfen«, hat Arockiasamy festgestellt. »In Indien sind die Menschen arm, aber herzlich und glücklich, in Deutschland klagen die Leute sehr viel und sehen gar nicht, welch schönes Leben Gott ihnen geschenkt hat.«

Arockiasamy hat für sich selbst klare Vorstellungen, wie sein Leben in der Kirche sein soll, welche Aufgaben er übernehmen will, was zentral ist für sein eher klassisches Religionsverständnis, das niemals zur Diskussion steht. »Ich habe noch nie gezweifelt«, meint er. Die Kirche habe es nicht leicht. Eigentlich müsse man bei der Jugend ansetzen, um eine Kirche mit Zukunft zu schaffen, aber die absolut schädlichen Missbrauchsskandale und er Umgang damit machten es schwer, überhaupt noch mit Jugendlichen zu arbeiten: »Jede Begegnung eines Priesters mit jungen Menschen wird misstrauisch beobachtet, man kann sich kaum noch unbefangen bewegen.«

Auch die Familien allgemein bräuchten mehr Religion. Der Glaube schließe die Lücken dort, wo Geld nicht reiche, um glücklich zu werden. Arockiasamy findet den Zölibat für sich persönlich richtig. Seine Aufgabe sei sehr umfassend, daneben könne er keine Familie haben. Die nach seiner Einschätzung hohen Scheidungsraten unter evangelischen Geistlichen belegten, dass engagierte Arbeit fast immer zu Lasten einer eigenen Familie gehe, findet der 36-Jährige. Und wenn doch jemand in sein Leben kommt? »Ich bin nicht einfach Priester, weil ich es eben bin«, stellt Arockiasamy klar. »Ich entscheide mich jeden Tag aktiv aufs Neue dazu.«

Zur Person: Arul Arockiasamy Arul Arockiasamy kommt aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu und ist katholisch aufgewachsen. "Meine Familie ist schon vor fünf Generationen missioniert worden", sagt er. Bereits als Ministrant hat er viel weiter gehende Aufgaben übernommen, als das in der deutschen Kirche üblich ist. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Philosophie, einen weiteren in Englisch, Politik und Geschichte. Seit 2008 lebt Arul Arockiasamy in Deutschland, hat die Pristerausbildung in Freiburg absolviert, es folgte ein Praxissemester in Mannheim, später ein Jahr als Externitas an der Uni Würzburg. Nach abgeschlossenem Theologiestudium war er als Diakon und Theologe im Praktikum in den Seelsorgeeinheiten Eutingen sowie An der Eschach. Im Mai 2018 wurde Arockiasamy zum Priester geweiht. Danach sammelte er drei Jahre lang in Bad Krozingen-Hartheim Erfahrungen. Seit 2021 war er Priester in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim. Ge