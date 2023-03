Noch kein Termin für Glasfaser-Ausbau in Wertheim

Schnelles Internet: Main-Tauber-Kreis in drei Teile gegliedert

Wertheim 22.03.2023 - 16:00 Uhr < 1 Min.

Referatsleiter Helmut Wießner fasste am Montag im Bauausschuss den Sachstand zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur zusammen. BBV hat den Landkreis in drei Gebiete unterteilt: Norden, Mitte und Süden.

Einen ersten Spatenstich hatte es Anfang Dezember in Boxberg gegeben. Das Unternehmen will in drei bis vier Jahren rund 135 Millionen Euro in die Glasfasererschließung aller 18 Kommunen im Landkreis investieren. Nach Boxberg sollten die Kommunen Ahorn und Assamstadt folgen.

Informationen des Altstadtbeirats, wonach der Breitbandausbau in Wertheim im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres starten soll, hat die Stadtverwaltung allerdings nicht. Auch der Ausbau der sogenannten weißen Flecken, von denen es im Stadtgebiet Wertheim allein 100 Stück gibt, verzögert sich. Bei den weißen Flecken handelt es sich vor allem um Einzelstandorte auf der Gemarkung Wertheim, wo derzeit nur sehr geringe Leistungsstärken beim Internet zu erreichen sind. Ursprünglich sollte der Ausbau dieser Punkte mit schnellen Internet-Verbindungen bereits Mitte 2022 abgeschlossen sein. Das verschiebe sich jetzt auf Mitte 2023, teilt das Landratsamt mit.

