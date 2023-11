Lena Busse und Anika Rohde entwickeln einen Mülleimer für jede Ecke

Kreative Köpfe aus Wertheim

Wertheim 01.11.2023 - 12:39 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Anika Rohde und Lena Busse haben bei den kretaiven Köpfen einen Mülleimer entwickelt der in jde Ecke passt. Unterstützung kam dabei unter anderem von Mario Brand (links), Pia Gräder und Philipp Eckert von der Firma aquila.

Ein Mülleimer ist überall praktisch. Gerade bei einem kleinen Zimmer kann ein größeres Exemplar aber auch einiges an Platz brauchen, den man gerne anders nutzen möchte. Lena Busse (15) und Anika Rohde (14) haben dafür eine kreative technische Lösung. Die beiden Schülerinnen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums haben bei den Kreativen Köpfen einen Mülleimer für jede Ecke entwickelt.

"Er ist nicht wie ein normaler Mülleimer, sondern viel praktischer", warb Lena. Anika erklärte, ihr spezieller Müllbehälter passe in jede Ecke von 90 bis 180 Grad. Lena führte weiter aus, dass runde Mülleimer in Ecken oder an geraden Wänden viel Platz einnehmen. Ihr Mülleimer biete eine Art Scharnierlösung, die zwei bewegliche Teile verbindet. Dieses finde sich auch am Deckel. So passe sich der Behälter aus dem Kunststoff Polypropylen (PP) immer optimal an.

Dabei verändert sich allerdings auch sein Volumen, maximal passen etwa 35 Liter hinein. Zur genauen Funktionsweise berichten die Mädchen, das Verschieben der Teile sei über zwei spezielle Schraubverbindungen möglich. Der Test ergab, der Mülleimer lässt sich einfach in die gewünschte Form zusammenschieben und bietet auch sicheren Halt für den Deckel. Die Seite, die an der Wand steht, ist offen, aber durch die Wand auch nicht sichtbar. Durch möglichst wenig Material wurden auch Ressourcen geschont.Die Idee kam den beiden, als Anika bei Lena Hausaufgaben in Kunst machten. "Beim Entsorgen des ausgeschnittenen Papiers merkten wir, der Mülleimer nimmt zu viel Platz ein", sagte Lena. Die fertige Konstruktion sei so, wie ursprünglich geplant, waren sich die Erfinderinnen einig. Man habe sich den Kunststoff nur etwas dünner vorgestellt.

Im ersten Schritt hatten die beiden auf Basis ihrer beim Wettbewerb eingereichten Idee die Details des neuartigen Mülleimers geplant. Unterstützt durch die Experten ihrer betreuenden Firma Aquila Wasseraufbereitungstechnik auf dem Reinhardshof wurden 2D- und 3D-Planungen am Computer erstellt. Mit Hilfe der CNC-Fräse wurden aus den Kunststoffplatten die passenden Teile ausgefräst. Anschließend erfolgte die Montage. Dabei kam zur Verbindung das "Warmgasziehschweißgerät" zum Einsatz. Insgesamt sieben Termine mit insgesamt rund zwölf Stunden hätten sie in der Firma am Projekt gearbeitet, dazu kamen einige Male daheim.

Ursprünglich hatten die beiden ein Fußpedal zum Öffnen des Deckels angedacht. Ein Klappdeckel sei dann aber nicht möglich gewesen, da dieser gegen die Wand schlagen würde. Daher habe man einen Deckel mit Handgriff genommen, erklärten sie. Um ihren Mülleimer der Jury optimal präsentieren zu können, wurde zusätzlich eine beleuchtete Modellecke gebaut.

Betreut wurden Lena und Anika bei der Firma von Pia Gräder (2D Konstruktion), Philipp Eckert (3D Konstruktion und Werkstatt) sowie Arthur Schmidt (Werkstatt) und Mario Brand (Organisation). Beide Mädchen betonten, das Projekt habe ihnen Spaß gemacht. Anika sagte: "Am meisten Spaß machte mir unsere Zusammenarbeit und die Arbeit mit dem speziellen Schweißgerät." Lob hatten sie zudem beide für den Einblick in die Firma und das Präsentationscoaching. Sie hätten viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Beide dankten ihren Betreuern für die gute Zusammenarbeit und die vielen Stunden. Eckert lobte die stets produktive Arbeit der Mädchen. Brand freute sich, dass man in kurzer Zeit viel erreicht habe. Lena war das dritte Mal bei den kreativen Köpfen dabei, Anika das erste Mal. "Ich bin froh dabei zu sein, weil ich etwas für die Zukunft gelernt habe", so Anika. Vor der Jurysitzung waren beide etwas aufgeregt.

Birger-Daniel Grein