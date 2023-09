Nicht überall verlegt die BBV schnelles Glasfaser

Breitbandversorgung

Wertheim 19.09.2023 - 16:01 Uhr 3 Min.

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. Die Firma Breitbandversorgung Deutschland (BBV) will im Oktober oder November mit dem Glasfaserausbau in Wertheim beginnen. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Bernd Henkel, Leiter des Ausbaus bei der Firma Infrafibre Networks GmbH, einer Tochter von BBV Deutschland, hatte dem Ausschuss eine Präsentation gezeigt, in der die Flächen zu sehen waren, die von der Firma nicht ausgebaut werden.

Dazu zählen neben Bettingen mit dem Almosenberg weite Teile Bestenheids, der Reinhardshof mit den großen Industrie- und Gewerbeflächen und die Bestenheider Höhe. Aber auch in Waldenhausen und in Höhefeld wird BBV keine Glasfaserleitungen mit den Hausanschlüssen verlegen, ging aus der Präsentation hervor. Auch das auf dem ehemaligen Krankenhausgelände entstehende neue Wohngebiet mit Grundschule und neuer Dreifach-Sporthalle wird von den Stadtwerken mit Glasfaseranschlüssen erschlossen.

Kein doppelter Ausbau

Henkel nannte als Grund für diese Entscheidung, dass es keinen Sinn mache, Straßen und Gehwege noch einmal dort aufzumachen, wo die Stadtwerke bereits Glasfaserleitungen verlegt haben. »Wir werden diese Gebiete nicht doppelt ausbauen«, rechnete er vor, dass damit der Breitbandversorgung Deutschlands zahlreiche Kunden auf Wertheimer Gemarkung verlorengehen werden.

Würde BBV den kompletten Ausbau der Glasfaserleitungen auf Stadtgebiet ausführen, würden nach firmeneigenen Zahlen 1330 Kunden über 4844 Hausanschlüsse versorgt. Abzüglich der Gebiete, in denen die Stadtwerke bereits Glasfaser verlegt haben, sind es nach BBV-Angaben nur noch 950 Kunden und 3652 Anschlüsse.

Stadtrat Michael Althaus (CDU) fragte nach, wie Kunden, die mit BBV einen Vertrag über den Ausbau abgeschlossen haben und in einem der Ausschlussgebiete wohnen, jetzt an ihre Glasfaseranschlüsse kommen. Diese würden in Zukunft von den Stadtwerken mit einem Glasfaseranschluss versorgt, waren sich Bernd Henkel und Jochen Müssig, BBV-Koordinator für den Main-Tauber-Kreis einig.

Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier bestätigte am Dienstag auf Anfrage dieser Redaktion, dass man bereits seit Jahren etwa bei der Erschließung neuer Wohngebiete, aber auch dort, wo Nahwärmeleitungen ins Erdreich gekommen seien, die Glasfaserleitungen gleich mit verlegt habe. Man habe gegenüber BBV immer mit offenen Karten gespielt und alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis habe BBV wissen können, wo bereits Glasfaserleitungen der Stadtwerke verlegt worden seien. Jochen May, bei den Stadtwerken für den Energietechnischen Service zuständig, kündigte an, dass man den Haushalten, die einen Glasfaseranschluss wünschten und diesen jetzt von BBV nicht bekämen, ein Angebot unterbreiten könne.

Hausanschluss kostenlos

In der eigentlichen Vorvermarktungsphase hatte BBV den Kunden immer dann einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss zugesagt, wenn sie zugleich einen Internet- oder Telefonievertrag der BBV-Marke »Toni« abgeschlossen hatten. Jetzt kostet dieser Anschluss laut Homepage von BBV mindestens 2000 Euro. Stadtwerkebereichsleiter Jochen May machte jetzt ein ähnliches Angebot: Der Hausanschluss sei kostenlos, wenn der Kunde einen Vertrag über Internet oder Telefonie bei den Stadtwerken abschließe. Die Preise dafür, so Geschäftsführer Thomas Beier, seien allerdings höher, als bei BBV.

Starten soll der Ausbau des BBV-Glasfasernetzes nach Angaben von Henkel »voraussichtlich im Oktober oder November«. Einen genauen Termin nannte er noch nicht. Baubeginn soll in Eichel und Urphar sein.

In Eichel befinde sich ein sogenannter Backbone-Anschluss, von dem aus sich die Arbeiten in westliche Richtung in den Hofgarten fortsetzen werden. Ob es dann erst in die Wertheimer Altstadt oder nach Bestenheid und auf die Höhe mit dem Ausbau weitergehe, hänge auch davon ab, wie schnell der Ausbau vorankomme, erläuterte Jochen Müssig das weitere Vorgehen. Gerade für den Ausbau in der Altstadt müsse man Monate wählen, so Henkel, in denen wenige Veranstaltungen stattfänden. Von Urphar aus sollen die Ortschaften Lindelbach, Dietenhan, Kembach und Dertingen erschlossen werden. Dafür würden auch bereits von den Stadtwerken verlegte Leerrohre genutzt. Derzeit liegen allerdings noch nicht alle notwendigen Genehmigungen des Landratsamtes für einen Ausbau etwa auf den Straßen vor.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Glasfaserausbau Wertheim Die Firma Infrafibre Networks GmbH, eine Tochter der Breitbandversorgung (BBV) Deutschland, wird den Ausbau des Glasfasernetzes in Wertheim in den kommenden eineinhalb bis zwei Jahren koordinieren. Wie Bernd Henkel von Infrafibre am Montag im Bauausschuss des Gemeinderats erläuterte, erfolge die Verlegung der Glasfaserleitungen "in konventioneller, offener Bauweise" - und zwar "in reduzierter Tiefe" von lediglich 40 Zentimetern. Dabei dürften bereits im Erdreich liegende Fremdanlagen "generell nicht überbaut werden", erläuterte Henkel ein Verfahren, dass vor allem eine schnellere Baugeschwindigkeit ermögliche und damit Kunden einen schnelleren Anschluss. Zudem gebe es geringere Belästigungen für Anwohner und weniger Beeinträchtigungen des laufenden Straßenverkehrs, nannte Henkel weitere Vorteile dieses Verfahrens. Dass damit auch eine Verringerung der Baukosten einhergehe, liege in der Art der Verlegung. Allerdings, so schränkte Henkel ein, würden in Abstimmung mit den Stadtwerken Wertheim Strecken identifiziert, auf denen eine geringere Verlegetiefe aufgrund künftiger Erhaltungsmaßnahmen nicht möglich ist. (gufi)