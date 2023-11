Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Im Main-Tauber-Kreis wachsen die Überstunden - Gastronomie besonders stark betroffen

MAIN-TAUBER-KREIS 02.11.2023 - 11:34 Uhr < 1 Min.

1,3 Millionen Überstunden wurden im vergangenen Jahr im Main-Tauber-Kreis geleistet, so die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in einer aktuellen Analyse. Foto: NGG

Die Wissenschaftler haben dabei die Zahl der Überstunden im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) untersucht, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Auch ein Ergebnis aus dem »Überstunden-Monitor«: »Alle Beschäftigten zusammengenommen haben den Unternehmen im Main-Tauber-Kreis durch unbezahlte Mehrarbeit rund 11,35 Millionen Euro quasi 'geschenkt'. Und das ist schon äußerst sparsam - nämlich nur auf Mindestlohn-Basis - gerechnet«, sagt Frank Meckes, Geschäftsführer der NGG Heilbronn.

Außerdem sei der Überstunden-Berg auch ein Gradmesser für den »massiven Fachkräftemangel«.

»Allein in Hotels, Restaurants und Gaststätten leisteten die Beschäftigten im vergangenen Jahr im Main-Tauber-Kreis rund 16.000 Überstunden. 7000 davon ohne Bezahlung - quasi für umsonst«, so das Pestel-Institut in seiner Auswertung. Die Wissenschaftler haben bei ihrer Untersuchung aktuelle Mikrozensusdaten ausgewertet. Basis der Überstunden-Berechnung ist die Übertragung von Branchen-Durchschnittswerten auf die Beschäftigungsstruktur vom Main-Tauber-Kreis.

Hotellerie und Gastronomie könnten nicht dauerhaft auf die »Goodwill-Überstunden« ihrer Beschäftigten bauen. »Es wird höchste Zeit, das Fachkräfte-Loch zu stopfen, das die Corona-Pandemie noch vergrößert hat.

Das klappt allerdings nur, wenn Hotels und Restaurants bereit sind, attraktive Löhne zu bezahlen. Perspektivisch muss der Gastro-Startlohn für eine Köchin oder einen Restaurantfachmann nach der Ausbildung bei 3000 Euro pro Monat für einen Vollzeitjob liegen«, so Frank Meckes.

Das Gastgewerbe erlebe gerade einen regelrechten »Fachkräfte-Schwund und Mini-Job-Schub«. Ob in der Küche, im Service, an der Hotelrezeption oder an der Bar: »Die Branche versucht, fehlende Fachkräfte immer häufiger durch angelernte Beschäftigte zu ersetzen«, berichtet der Geschäftsführer der NGG Heilbronn. Mittlerweile seien 56 Prozent der Gastro-Beschäftigten im Main-Tauber-Kreis Mini-Jobber.

GUNTER FRITSCH