Nach Waldbrand: Wie der aus Wertheim stammende Lutz Kottwitz in Kanada alles verlor

Neustart nach der Flammenwalze

Wertheim 08.06.2023 - 10:53 Uhr 4 Min.

Kanada, Halifax: Rauchschwaden sind am Himmel zu sehen. In der kanadischen Provinz Nova Scotia sind mehrere Waldbrände außer Kontrolle geraten und haben Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Foto: Kelly Clark/The Canadian Press/AP/dpa Das Haus von Lutz Kottwitz vor dem Feuer. Das Haus von Lutz Kottwitz nach dem Feuer. So sah das Gebäude des Kindergartens vor dem Feuer aus.

»Ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Aber wir konnten nicht viel mehr als das, was wir am Körper tragen, retten«, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. »Aber es geht uns nicht so sehr um uns, sondern vor allem um die Kinder«, erklärt er. 82 Kinder haben vor dem Waldbrand das »Forest Kids Daycare« besucht, eine Art Waldkindergarten, den seine Frau Terri ins Leben gerufen hat. Neben dem Hauptgebäude gehörten um die 100.000 Quadratmeter Wald dazu, wo die Kinder spielend lernen und sanft an die Natur herangeführt werden: Nicht nur an Bäume, Sträucher und Blumen, sondern auch an Insekten und Vögel und verschiedene Haustiere.

Große Zerstörungen

Doch viele Häuser im 2000-Seelen-Ort Hammonds Plains, 30 Kilometer nordwestlich der Provinzhauptstadt Halifax mit ihren knapp 440.000 Einwohnern wurden ab dem 28. Mai ein Raub der Flammen. »Waldbrände sind hier eigentlich ungewöhnlich«, sagt Kottwitz. Zumal nach einem langen Winter die Böden normalerweise feucht sind. Doch die Flammen kamen - angefacht von starkem Wind - blitzschnell, wie lokale Medien berichten. Mehr als 800 Hektar brannten, 16.400 Menschen mussten evakuiert werden, 200 Gebäude - darunter 150 Wohnhäuser - wurden zerstört, bis das Feuer eingedämmt werden konnte. Lutz Kottwitz konnte gerade noch entkommen, während das Nachbarhaus schon brannte. Viele persönliche Sachen gingen verloren. In den folgenden Tagen werden Terri und Lutz Kottwitz Gesichter der Katastrophe, die kanada-weit bekannt werden. Fernsehsender interviewen sie, Onlineportale und die größte kanadische Nachrichtenagentur berichten. »Das war mein Leben«, sagt Terri Kottwitz unter Tränen zum Sender CBC. Lutz Kottwitz steht neben seiner Frau, trägt einen schwarzen Hut und sagt, dass man den Kindergarten wieder aufbauen wolle.

Soll wieder aufgebaut werden: Forest Kids Daycare in Hammonds Plains.

Hut als Erkennungszeichen

»Der Hut ist einer der wenigen Dinge, die ich retten konnte«, erklärt der 73-Jährige, der weiter den Kontakt nach Wertheim hält (siehe Hintergrund), am Telefon im Gespräch mit unserer Redaktion. »Ich habe ihn erst im Mai bei einem Besuch in Wertheim in der Maingasse beim Hutgeschäft Väth gekauft.« Die Kopfbedeckung wird für ihn zu einem Erkennungszeichen. »Erst gestern sind wir in einem Café angesprochen worden. Die haben dann sofort für uns gesammelt. Jemand hat uns ganz spontan 500 Dollar gespendet«, erklärt er. Auch von den Eltern der Kinder des Waldkindergartens gibt es eine Spendenaktion, beim Portal GoFundMe sind Stand Mittwochabend schon knapp 24.000 Kanadische Dollar an Spenden eingegangen.

Sein Glück: Das Privathaus ist versichert, der Versicherungsagent habe schon andernorts Erfahrung mit der Abwicklung von Waldbrandschäden gesammelt, erklärt er. Anders verhält es sich beim Kindergarten: »Wir hatten gedacht, wir wären versichert. Aber die Versicherung hat gewechselt und nun sagt man uns, wir hätten keine - außer einer Haftpflicht für Unfälle.« Daher freut sich das Paar über die große Spendenbereitschaft. Hilfe gibt es auch von der Regierung, die übergangsweise für die Bezahlung des Kita-Personals sorgt.

Alternativen in Arbeit

Übergangsweise versuchen sie gerade, einen früheren Kindergarten zu reaktivieren, der seit einem Jahr leer steht. »Mit 26 Kindern zum Anfang.« Hängematten, Schlafsäcke und Spielzeug der Kinder hat den Brand glücklicherweise unversehrt überstanden, auch die von den Kottwitz' gehaltenen Tiere, wie Hunde, Katzen, Hühner oder Enten haben überlebt.

Das Forest Kids Daycare ist eine Art Waldkindergarten.

»Auch zwei Familien, die hier Kinder bei uns im Kindergarten haben, sind betroffen«, sagt er. Man wolle ihnen möglichst bald wieder Normalität bieten - und dafür ein kleineres Gebäude, das den Brand ebenfalls überstanden hat, zur Kita umbauen, schildert er seine Pläne. Noch allerdings ist das evakuierte Gebiet von den Behörden abgeriegelt.

Die Feuerkatastrophe in Kanadas Osten und das Schicksal von Lutz Kottwitz sorgt auch bei Wertheimern für Erschütterung: »Als ich das gehört habe, wollte ich es erst gar nicht glauben«, sagt Bernd-Holger Zippe.

Er ist mit Kottwitz zur Schule gegangen, nach dem Abitur sind sie gemeinsam gereist und haben sich auch über die Jahrzehnte nicht aus den Augen verloren. Mehrfach hat Zippe seinen Freund in Kanada besucht, unter anderem 2019 zu dessen 70. Geburtstag.

»Alles weg«

»Wir haben bei ihm im Haus geschlafen. Das ist jetzt alles weg.« Zum alten Freundeskreis gehört auch der frühere Wertheimer und heutige Overather Lutz Böhme, der unsere Redaktion auf Kottwitz' Geschichte aufmerksam gemacht hat. Ihr Freund werde den Schicksalsschlag gut wegstecken, ist Böhme überzeugt: »Ärmel hochkrempeln und anpacken, so kennen wir ihn auch aus seiner Wertheimer Zeit«, sagt er.

Lutz Kottwitz stammt aus Wertheim, lebt aber mit seiner Frau Terri bei Halifax in Kanada.

Auch Kottwitz selbst wirkt gefasst, trotz allem, was passiert ist. »Es ist jetzt eben was anderes. Aber mit ein paar Tagen Abstand schon gar nicht mehr so schlimm«, erklärt er. Und: »Die Idee der Forest Kids lebt.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Der Weg von Lutz Kottwitz nach Kanada "Lutz Kottwitz ist durch und durch ein Wertheimer", schreibt Axel G. Böhme, der unsere Redaktion auf Kottwitz aufmerksam gemacht hat. Auch er ist ehemaliger Wertheimer, aber seit mehr als 50 Jahren in Overath ansässig. Kottwitz' Eltern sind als Flüchtlinge nach Bestenheid gekommen, Lutz Kottwitz selbst besuchte die Volksschule in Bestenheid und später das Gymnasium. Nach einer Lehre bei der damaligen PeTeWe (Präszisionstechnik Wertheim, heute SLR Maschinen) studierte er in Schweinfurt und Berlin. Als Ingenieur ging er 1977 für deutsche Firmen nach Kanada und war unter anderem Mitglied im Projektteam von Borsig Hartmann für die Alaska-Pipeline. 1988 zog es ihn nach Halifax in Ostkanada, wo er unter anderem Präzisionstechnik entwickelte und die Vertretung für russische Ural-Motorräder in Nova Scotioa innehatte. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat er den Vertrag zwar gekündigt, hilft jetzt aber den Bikern durch mit eigenen CNC-Maschinen gefertigten Ersatzteilen. Er sei hilfsbereit und in der Region durch ehrenamtliches Engagement bekannt geworden, sagt Böhme über seinen Freund Kottwitz. Der ist - wie auch Böhme - seiner Heimatstadt Wertheim mit regelmäßigen Besuchen treu geblieben und hat stets Kontakte zum großen Freundeskreis gepflegt. Und seine Mutter besucht: Irma Greiner hat lange in Bestenheid gelebt und ist 2018 mit 101 Jahren gestorben. Noch Mitte Mai hat Kottwitz mit seiner Tochter Haila Wertheim besucht - und sich in der Brückengasse einen Hut gekauft. Er gehört zu den wenigen Gegenständen, die er vor dem Feuer retten konnte. Briefe, Fotos, Kleidung, Möbel, Erinnerungen an Wertheim - alles andere wurde Opfer der Flammen. (scm)