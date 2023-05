Neues Sicherheitszentrum in Freudenberg mit großem Festwochenende eingeweiht

Bauprojekte: Großes Interesse an neuen Gebäuden von Feuerwehr und Bauhof - Einweihungsfeierlichkeiten mit umfangreichem Programm an insgesamt drei Tagen

Freudenberg 07.05.2023 - 18:22 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Jugendfeuerwehr der Gesamtstadt Freudenberg präsentierte in einer Schauübung am Samstag ihr Können. Der Feuerwehr-Fanfarenzug in Aktion. Fotos: Birger-Daniel Grein

Dieses neue Sicherheitszentrum hat eine große Bedeutung für die Gesamtstadt Freudenberg.

Zum großen Fest kamen neben Hilfsorganisationen aus der weiteren Region auch eine große Gruppe der Partnerfeuerwehr aus Freudenberg-Wutschdorf (Oberpfalz). Bürgermeister Roger Henning lobte in seiner Ansprache am Festkommers am Freitag die Kräfte von Bauhof und Feuerwehr. Man weihe einen Meilenstein im Krisenmanagement für Freudenberg und seine Ortsteile ein, war er überzeugt. Es seien hochmoderne Gebäude, in denen die Freiwillige Feuerwehr und die Mitarbeiter des Bauhofs nach den neusten Sicherheits- und Arbeitsschutzstandards ihren Dienst für die Bürgerinnen und Bürger leisten könnten.

Fünf Jahre Gesamtdauer

Trotz aller Widrigkeiten wie Kostensteigerung, Energiekrise, Materialknappheit und Handwerkermangel sei das ehrgeizige Projekt in nur fünf Jahren Planungs- und Bauzeit umgesetzt worden. Dank sprach der Bürgermeister dem fördernden Land Baden-Württemberg, dem Gemeinderat sowie allen weiteren am Projekt Beteiligten aus. Besonders dankte er den Aktiven der Wehr und den Bauhofmitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und die vielen Arbeitsstunden für das neue Sicherheitszentrum.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Svenja Zipprich sowie dem Fanfarenzug der Feuerwehr. Er wurde extra für das Fest wieder ins Leben gerufen. Wie Hauptkommandant Tim Mögel erklärte, sei 1954 ein Fanfarenzug der Feuerwehr gegründet worden. Später fiel dieser in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf. Vor einem halben Jahr habe man ihn in geselliger Runde für die Feier wiederbelebt.

Landtags-Vizepräsident Wolfgang Reinhart freute sich, dass man nach knapp 2,5 Jahren Bauzeit das neue Sicherheitszentrum fertiggestellt habe. Das Projekt sei eine große Zukunftsinvestition, die das Land gerne unterstützt habe.

Landrat Christoph Schauder sprach von einem historischen Tag für Freudenberg. Er verwies auf die hohe Bedeutung der engagierten Kräfte bei Feuerwehr und Bauhof. Bei der Feuerwehr kämen zu den Einsätzen noch viele Übungen dazu und dies alles in der Freizeit. Solch ein Einsatz sei nicht selbstverständlich, zollte er ihnen Dank und Anerkennung.

Architekt Peter Farrenkopf ging auf die Besonderheiten des Gebäudes ein und hob die Synergieeffekte zwischen beiden Einrichtungen hervor. Er dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer überbrachte die Grüße aller Feuerwehren und weiteren Hilfsorganisationen im Main-Tauber-Kreis. Er hatte lobende Worte für die Neubauten.

Hauptkommandant Mögel erklärte, mit dem Umzug sei eine 50 Jahre lange Ära im alten Feuerwehrhaus zu Ende gegangen. Er hoffte auf eine nun lange Ära in dem neuen Gebäude. Man schaffe mit dem Neubau auch neue Motivation und erhöhe die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden, die zum Wohle der Freudenberger Bürger aktiv sind. Ehrenkommandant Otto Achstetter brachte seine Freude über das neue Feuerwehrhaus zum Ausdruck. Er erinnerte auch daran, dass man sich schon vor Jahrzehnten ein solches gewünscht hatte. Die Segnung der neuen Gebäude übernahm Diakon Michael Schlör, der selbst aktiver Feuerwehrmann ist.

Am Samstag und Sonntag nutzten sehr viele Einheimische und Gäste die Möglichkeit, sich die neuen Gebäude anzusehen. Die Aktiven der Wehr und die Bauhofmitarbeiter präsentierten in Führungen stolz ihre neue Heimat und erklärten die Abläufe. Zudem gab es an beiden Tagen eine Fahrzeugschau.

Am Samstagnachmittag präsentierte die Jugendfeuerwehr der Gesamtstadt in einer Schauübung ihr Können. Dabei wurden ein echtes Feuer gelöscht und die Kenntnisse in Personenrettung und Erster Hilfe demonstriert. Eine besondere Vorführung bot Bauhofmitarbeiter Hans Greiner mit seiner Trialshow. Dabei geht es darum, mit einen speziellen Motorrad Kunststücke zu zeigen. Dazu gehörten unter anderem Sprünge und Fahrmanöver, die das Publikum begeisterten.

Für viele Lacher sorgte anschließend Comedian Wolfgang Huskitsch. Am Abend wurde mit der Band »Tequila Terminators« sowie in der AndersBar gefeiert. Dort gab es diesmal nicht die klassischen Bargetränke, sondern besondere Spirituosen aus der Region.

Am Sonntag fand der traditionelle Tag der Hilfsorganisationen statt. Nach dem Gottesdienst in der Kirche ging es im großen Festzug, begleitet vom Fanfarenzug der Wehr und von der Stadtkapelle, zum neuen Feuerwehrhaus. Es schloss sich ein Frühschoppen an. Am Nachmittag stellte sich die Helfer-vor-Ort-Gruppe vor und es gab weitere Musik. An beiden Tagen war auch viel für Kinder geboten.

eWeitere Fotos vom Festwochenende gibt es auf https://www.main-echo.de

Hintergrund: Zahlen und Fakten zum neuen Bauhof und Feuerwehrhaus in Freudenberg Baustart des doppelten Großprojekts zum Neubau von Bauhof und Feuerwehrhaus am neuen gemeinsamen Standort am Kreisel in Freudenberg war im Mai und Juni 2020 mit dem Abriss des Bauhofs. Im Oktober 2021 erfolgte der Umzug des Bauhofs und im November 2021 kam es zu den Abbrucharbeiten des alten Bauhofs für das Feuerwehrhaus. Im Februar 2022 begannen die Rohbauarbeiten für das Feuerwehrhaus, sie waren im April 2023 abgeschlossen. Vor wenigen Tagen erfolgte dann der endgültige Umzug der Feuerwehr in ihr neues Domizil. Beim Umzug der Fahrzeuge im Konvoi schauten viele Freudenberger am Straßenrand zu. Das Feuerwehrhaus ist nicht nur für die Abteilung der Kernstadt wichtig, sondern zentraler Punkt für die 115 aktiven Wehrleute der Gesamtstadt sowie die Jugendfeuerwehr. Das gesamte Investitionsvolumen liegt laut Stadt Freudenberg bei rund fünf Millionen Euro. Die Feuerwehr-Abteilung Stadt brachte Eigenleistung von über tausend Arbeitsstunden sowie finanzielle Eigenmittel von 40.000 Euro ein. Das Land Baden-Württemberg förderte die Neubauprojekte nach Angaben von Landtags-Vizepräsident Wolfgang Reinhart (Tauberbischofsheim) mit insgesamt zwei Millionen Euro aus Fachförderung und Ausgleichsstock (Finanzausgleich der Kommunen im Bundesland). Architekt Peter Farrenkopf vom Büro Johann und Eck Bürgstadt erklärte beim Kommersabend zur Einweihung, Hof und Hallen der beiden Gebäude öffneten sich zur Stadt und bildeten einen optisch einladenden Stadteingang. Die Position der Gebäude ermögliche auch ein optimales Arbeiten. Durch die geschlossene Rückseite der Gebäude ermögliche man, erläuterte der Architekt, einen guten Lärmschutz für die Anlieger. Bei der Planung und Umsetzung waren eine enge Zusammenarbeit mit den Nutzern sowie eine langfristige Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit wichtig. Am Bau waren über 30 ausführende Firmen, fast ausschließlich aus der Region, beteiligt. Auf den Dachflächen von Bauhof und Feuerwehrhaus ist eine Photovoltaikanlage. Zudem wurde auf dem Gelände eine Zisterne für beide Gebäude verbaut mit einer Füllmenge von 20.000 Litern. Das neue Feuerwehrhaus ermöglicht eine strikte Trennung der Schwarz-Weiß-Bereiche (kontaminiert, nicht kontaminiert) nach dem Einsatz. Ebenso gibt es getrennte Umkleideräume mit Duschmöglichkeit für Feuerwehrmänner und -frauen. ()