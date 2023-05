Neues Sanierungsgebiet in Wertheim - Hotel am Busbahnhof geplant

Brückenschlag von der Altstadt zum Bahnhofsareal

Wertheim 05.05.2023 - 14:00 Uhr 3 Min.

Luftbildaufnahme von Wertheim, Gelände um den Bahnhof - Gewerbegebiet Ein Hotel mit 90 Zimmern und ein Biomarkt sind auf dem Gelände der Anwaltskanzlei Albrecht & Wolf in der Wertheimer Bahnhofstraße geplant. Foto: Gunter Fritsch

Mit solchen für die Zukunft der Wertheimer Innenstadt wichtigen Fragen beschäftigt sich ein Planungskonzept, das von der Verwaltung mit Gemeinderat in diesem Jahr erarbeitet werden soll und aus dem Programm "Zukunftsfähige Innenstädte" des Bundes gefördert wird. In einem ersten Schritt soll auf den Flächen an der Tauber ein neues Sanierungsgebiet "Begegnung und Leben am Wasser" ausgewiesen und für 100.000 Euro überplant werden, erläuterte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez jetzt im Gespräch mit dieser Redaktion. Steht diese Grundlagenplanung, dann sollen im kommenden Jahr Fördergelder wie städtebauliche Mittel für das Vorhaben generiert und eine Bürgerbeteiligung angestoßen werden, lautet der weitere Fahrplan.

Die Entwicklung des Bahnhofareals ist seit Jahren dynamisch. Mit dem Neubau der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in der Bahnhofsstraße hat sie weitere Impulse erhalten. Geschäfte, die bislang in der Wertheimer Altstadt ihren Sitz hatten, fanden in der Bahnhofstraße ein neues Zuhause. Die Entwicklung des Areals zu einer zweiten Wertheimer Innenstadt schreitet ungebremst voran und ist planungsrechtlich auch so gewollt. Das Areal rund um das Bahngelände und in der Bahnhofsstraße werden als Innenstadterweiterungsflächen ausgewiesen. Geschäfte, die traditionell ihren Standort in der Altstadt rechts der Tauber hatten, finden dort neue, moderne Räume.

Neues Hotel geplant

Wie kürzlich bekannt wurde, wollen sich auf dem rund 2100 Quadratmeter großen Gelände der Rechtsanwaltskanzlei Albrecht & Wolf in unmittelbarer Nachbarschaft zum Busbahnhof ein Hotel der französischen B&B-Gruppe mit 90 Zimmern und ein Denns-Bio-Lebensmittelmarkt ansiedeln. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte im Gespräch mit unserem Medienhaus jüngst das Vorhaben grundsätzlich bestätigt, ohne allerdings schon die Namen der Betreiber von Hotel und Bioladen zu nennen.

Bislang, so Herrera Torrez, habe ein privater Investor seine Planungen für das Areal der Verwaltung vorgelegt, die auch mit dem Gemeinderat besprochen worden seien. Auf den Flächen sei die Ansiedlung von einem Hotel und Bio-Lebensmittelladen baurechtlich grundsätzlich möglich, die Stadtverwaltung habe lediglich zu klären, ob ein entsprechender Bauantrag genehmigungsfähig sei, sagte der Oberbürgermeister zur Rechtslage. Die Planungen eines Projektentwicklers seien dem Gemeinderat im Rahmen der Klausurtagung gezeigt worden, wenn ein Bauantrag vorliege, werde dieser auch öffentlich im Bauausschuss beraten.

Kritik an den Plänen für die Ansiedlung eines neuen Hotels in Wertheim kommt von Wertheimer Hoteliers. Stefan Kempf, Pächter der Wertheimer Stuben und Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, spricht sich "strikt gegen das neue Hotel-Projekt" aus. Unter den Hoteliers gehe die Angst um, dass die Bettenauslastung das Vor-Corona-Niveau nicht mehr erreicht werde. "Homeoffice und Videokonferenzen führen zu ausbleibenden Geschäftsleuten, gerade in der Wintersaison", ist seine Einschätzung. Die Auslastung der Wertheimer Stuben im vergangenen Jahr bezifferte Kempf auf gerade einmal 54 Prozent. Das sei in anderen Hotels nicht viel anders, ist er überzeugt, dass es in den Hotels der Altstadt rechts der Tauber genügend freie Betten gibt.

"Altstadt ist rechts der Tauber"

Aus der Perspektive eines Wertheimer Gemeinderats sieht Kempf die Gefahr, dass mit der Ansiedlung eines Hotels in der Bahnhofstraße "alteingesessene Traditionshäuser in Schieflage" geraten könnten und womöglich sogar schließen müssten. "Für die Wertheimer Altstadt ist das ein weiterer Sargnagel", kommt von Kempf entschiedene Kritik an den Hotelplanungen auf dem Bahnhofsareal: "Egal, wie sehr sich die Verwaltung bemüht, das Bahnhofsgelände als Altstadt, Innenstadt oder Innenstadtergänzungsfläche schön zu reden, die Altstadt ist rechts der Tauber."

Die Flächen rund um den Bahnhof, beginnend links der Tauber in der Hämmelsgasse über den Bahnhof bis zum neuen Sparkassengebäude und dann über die Bahngleise an die Tauber, sollen mit der Ausweisung des neuen Sanierungsgebietes stärker mit der Altstadt rechts der Tauber vernetzt werden, zudem soll das Areal rund um den Bahnhof attraktiver werden. Zu den Überlegungen gehört dabei unter anderem auch ein Brückenschlag mit einer neuen Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Tauber auf Höhe des Spitzen Turms und eine barrierefreie Querung der Bahngleise. So soll eine direkte Verbindung zwischen dem boomenden Bahngelände und den Parkflächen an der Tauber geschaffen werden.

Die Parkflächen schließlich sollen zu einem Ort des Verweilens, der Begegnung und der Nachhaltigkeit werden, sieht es ein Beschluss des Gemeinderats vor aus dem November vergangenen Jahres. Die neue Brücke über die Tauber könnte schließlich den Lückenschluss zwischen dem Tauber- und dem Main-Radweg herstellen.

Hintergrund: Digitale Bürgerbeteiligung Innenstadt Bereits seit Anfang April haben Wertheimerinnen und Wertheimer die Möglichkeit, Lob und Kritik zur Innenstadt zu äußern. Noch bis zum Sonntag, 7. Mai, ist es für Besucher, Verbraucher oder Kunden möglich, ihre Anregungen, aber auch ihre Kritik über das eigens für die Wertheimer Innenstadt geschaffene Online-Portal der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) kundzutun (www.gma.biz/beteiligung-wertheim). Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden in der Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes und einem erstmals erstellten Gastronomiekonzept für die Innenstadt verarbeitet, heißt es dazu aus dem Amt für Wirtschaftsförderung. Die digitale Befragung ist dreigeteilt. Zum einen soll ein Fragebogen ausgefüllt werden, der sich mit dem Konsumverhalten, Einkaufs-, Besuchs- und Anfahrtsgewohnheiten befasst. Der Fragebogen wurde bis Donnerstag bereits von rund 800 Personen ausgefüllt. Seine Ergebnisse sind noch nicht öffentlich zugänglich. Anders die sogenannte Online-Pinnwand, auf der Teilnehmer der Befragung Stärken und Schwächen der Wertheimer Innenstadt vermerken und auch Verbesserungsvorschläge machen können. Den meisten Zuspruch haben auf der Pinnwand bislang Vorschläge erhalten, die eine bessere Vernetzung der Altstadt mit dem Bahngelände und den Bau von Radfahrer- und Fußgängerbrücken über die Tauber und die Bahngleise vorsehen. Gewünscht werden auch vielfach längere Öffnungszeiten der Außengastronomie während der Sommermonate. Schließlich können Teilnehmer auf einer Innenstadt-Karte dort Verbesserungsvorschläge genau an den Orten machen, wo sie dies wünschen. gufi