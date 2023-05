Neuer Sprungturm im Freibad montiert

Modernisierung: Großer Kran setzt Bauteile ab - Bädergesellschaft Wertheim investiert rund 200.000 Euro

Wertheim 31.05.2023 - 14:44 Uhr 2 Min.

Mit Hilfe eines großen Krans schweben die Teile für den neuen Sprungturm des Bestenheider Freibads über das Dach des DLRG-Heims ein. Fachkräfte montieren sie.

Gebaut wurde der insgesamt sechs Meter und etwa 2,5 Tonnen schwere Turm bei der Firma Dietrich Schwimmsporteinrichtungen im westfälischen Hagen. Wie dessen Montageleiter Joachim Riehl erklärte, besteht der Turm aus fünf großen Elementen plus kleineren Teilen wie den Leitern.

Teil eins war der Einer mit Unterbau, Teil zwei die Säule des Drei-Meter-Bretts und Teil drei die Säule des Fünf-Meter-Turms. Letztere war auch das schwerste Teil mit einem Einzelgewicht von rund 1,8 Tonnen. Die letzten beiden Teile waren die Plattformen für den Dreier und Fünfer. Der Turm ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Darauf befindet sich eine blaue Spezialfarbe, die auch gegen die chlorhaltige Luft am Becken besteht.

Riehl kümmerte sich mit seinem Kollegen Markus Hering um den Aufbau. Unterstützt wurden sie beim Einheben vom Fahrer des mobilen Krans. Am Dienstag waren die Vorbereitungen erfolgt. Am Mittwoch wurden die Sprungturmteile auf ihre Position gehoben und an den Bodenankern befestigt. Der Turm hat ein Ein-Meter-Sprungbrett sowie jeweils eine Sprungplattform auf drei und fünf Metern Höhe.

Das Besondere am Turm für das Wertheimer Freibad sei, dass die Säulen etwas geneigt sind. Das mache das Aufstellen etwas schwieriger, so Riehl. Das Unternehmen stelle im Jahr etwa 50 Sprungtürme auf, ergänzte er. Das Aufstellen des Turms via Kran dauerte rund 2,5 Stunden. Insgesamt brauchen die zwei Mitarbeiter des Turmherstellers rund 20 Stunden für die komplette Montage. Am Donnerstag erfolgt die Montage der restlichen kleineren Teile.

Noch aufgebracht werden müssen dann die Platten für den Bodenbelag rund um den Turm. Die Arbeiten erledigt eine einheimische Baufirma. »Wir werden den Turm in etwa zwei Wochen freigeben können«, sagte Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Wertheim, auf Nachfrage. Den alten Sprungturm hatte man bereits vor einiger Zeit zurückgebaut. Er wies diverse Sicherheitsmängel auf.

Eine Sanierung wäre laut Betriebsleiter und Schwimmmeister Ingo Ortel nicht nur aufwendig und teuer gewesen. Sie hätte auch die Probleme des alten Turms nicht dauerhaft gelöst. So entschied man sich für einen neuen Sprungturm. Die Kosten für den Rückbau des alten Turms beliefen sich laut Beier auf rund 50.000 Euro. Der neue Turm inklusive aller notwendigen Arbeiten koste etwa 150.000 Euro.

Die Badegäste warteten schon sehnlich auf ihren Sprungturm. »Wir wurden danach gefragt«, so Ortel. Ursprünglich sollte der Turm schon zum Saisonstart bereitstehen. Nach dem Abriss des alten Turms stellte man jedoch fest, dass für den neuen Sprungturm aus Statikgründen ein zusätzliches Fundament nötig wurde. Außerdem gab es Lieferverzögerungen beim Material für den Turm.

Birger-Daniel Grein