Bei Külsheim entsteht ein neuer Riesen-Solarpark

124.000 Module, Strom für 24.000 Menschen

Külsheim 30.06.2023 - 15:11 Uhr 4 Min.

Im Gickelfeld zwischen Steinbach und Richelbach entsteht derzeit einer der größten Solarparks in Baden-Würtemberg. Wenn er 2024 komplett am Netz ist, kann er 24.000 Haushalte mit Strom versorgen. Im Gickelfeld zwischen Steinbach und Richelbach entsteht derzeit einer der größten Solarparks in Baden-Würtemberg. Wenn er 2024 komplett am Netz ist, kann er 24.000 Haushalte mit Strom versorgen. Im Gickelfeld zwischen Steinbach und Richelbach entsteht derzeit einer der größten Solarparks in Baden-Würtemberg. Wenn er 2024 komplett am Netz ist, kann er 24.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Ohrenbetäubend laut ist die Ramme, die an diesem Donnerstagmorgen die meterlangen Stahlstützen in den Boden treibt. Seit Montag laufen die Arbeiten, Hunderte Stahlprofile stehen schon in dem Areal des Solarparks, den die Thüga Erneuerbare Energie im Süden des Külsheimer Gewanns Gickelfeld gerade baut. Mehr als 100 Stadtwerke sind hier angeschlossen, auch das Stadtwerk Tauberfranken, das Stadtwerk Külsheim und die Stadtwerke Wertheim. Wenn der Park im ersten Quartal 2024 in Betrieb geht, werden auch die lokalen Versorger grünen Strom »Made in Külsheim« beziehen können, wie der zuständige Thüga-Geschäftsführer Thomas Walther und Norbert Schön als Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken beim Vor-Ort-Termin erklären.

Bürgerbeteiligung angedacht

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann, der sich mit Gemeinderatsmitgliedern die Arbeiten ansieht, spricht von einer »Win-Win-Situation für Stadt und Bürgerschaft«. Der mit dem Projekt zusammenhängende Bebauungsplan sei schon mehr als zehn Jahre alt. Zwischenzeitlich war das Vorhaben durch weggefallene Förderung unwirtschaftlich geworden. Doch durch Energiewende und Ukraine-Krieg ist es »wichtiger und aktueller denn je«, sagt der Verwaltungschef.

Wie beim Windpark in Külsheim werde es eine Bürgerbeteiligung geben, kündigt Schön an, der stolz auf 35.000 Tonnen CO2-Einsparung ist. Über Nachrangdarlehen können sich Interessierte mit Summen zwischen 500 und 10.000 Euro beteiligen. Die Thüga investiert etwa 23 Millionen Euro in den Park. Die Lieferung der Solarmodule sei aktuell kein Engpass. Aber: Montagearbeiter sind rar, und das Nadelöhr ist der für das Umspannwerk nötige Transformator. »Drei Jahre derzeit von der Bestellung bis zum Bau«, sagt Walther. Außerdem werden durch gezielte russische Angriffe auf Energieanlagen auch in der Ukraine viele Trafos benötigt.

Man brauche für so ein Projekt Partner, die Stromnetze in der Nähe haben, erklärt Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, dessen Familie das Grundstück gehört. Der gewählte Standort ist für ihn ideal. »Hier weht immer etwas kühlender Wind. Werden die Module zu heiß, sinkt die Leistung.«

Anders als bei Windkraftanlagen gibt es hier eigentlich keinen Widerstand der Bürger: Von Siedlungen aus ist das ganze Areal so gut wie unsichtbar.

Der Vor-Ort-Termin auf der Baustelle bietet Einblicke in eine Welt, die sonst den meisten Menschen verschlossen bleibt. Nicht nur, weil das Areal zum Schutz vor Diebstählen eingezäunt und per Videokamera überwacht ist. Sondern auch, weil das Gickelfeld mitten im Wald liegt und auf fürstlichem Grund. Die Privatwege sind für Autos gesperrt, zu Fuß ist es ein ordentliches Stück bis zur nächsten Siedlung. Das Kreuzwertheimer Fürstenhaus macht einen Wandel durch: Der beeindruckend große Waldbesitz bringt zwar weiter Einnahmen, doch Klimawandel und Borkenkäfer bedrohen das Geschäftsmodell. Die Fürstliche Verwaltung will zunehmend in erneuerbare Energien investieren. Unter anderem sollen Windkraftanlagen im Schenkenwald entstehen, auch Windrad-Pläne für das Areal nördliche des Gickelfelds hat Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg als Sohn des Fürstenhauses zusammen mit einem Projektierer schon im Külsheimer Gemeinderat vorgestellt und ist dabei auf Wohlwollen gestoßen, wie er gegenüber der Redaktion erklärt.

Wie das südliche Gickelfeld einmal aussehen wird, kann man einen Steinwurf weiter im Norden sehen: Der PV-Park von EnBW ist seit Ende Januar im Bau, er soll schon ab August oder September Strom liefern. Voraussetzung dafür: Der etwa 60 Tonnen schwere Trafo ist bis dahin vor Ort und angeschlossen. Beim Hersteller in Regensburg wartet er auf den Transport. Doch marode Brücken verzögern die Genehmigung dazu.

Ehrgeizige Ziele

50 Prozent ihres Stroms will die EnBW bis 2025 aus erneuerbaren Energien liefern. In den letzten Jahren sind 800 Megawatt neu entstanden, 300 davon allein im vergangenen Jahr, hauptsächlich in den Weiten Brandenburgs. Dieses Jahr werden 90 Megawatt zugebaut, sagt Thorsten Jörß, Leiter der PV-Projektentwicklung der EnBW. Ihre 30 Megawatt in Külsheim lässt sich die Firma 20 Millionen Euro kosten.

Der technische Projektleiter Stefan Lederer erklärt bei einem Rundgang den Aufbau: Erst wird eingezäunt, dann Kabelgräben gezogen. Beim Rammen einiger Stützen ist man an manchen Stellen schon in 40 Zentimeter Tiefe auf Fels getroffen. Dann kommt der Bohrer zum Einsatz. Ist die Unterkonstruktion fertig, werden die Module montiert. »Auf die unteren kommt es wegen der richtigen Ausrichtung besonders an«, erklärt Dietmar Buchfink von der Firma Arausol, die den Park aufbaut, während vier Monteure ein 30 Kilo schweres Modul auf die Unterkonstruktion heben und anschließend verschrauben. 250 bis 270 Module pro Tag schafft so ein Trupp, angeschlossen werden müssen die Platten später auch noch. Bis August haben die Männer also noch einiges zu tun.

In 30 Jahren, wenn der Pachtvertrag ausläuft, kann alles wieder spurlos abgebaut werden. Oder aber durch modernere Module aufgerüstet, erklären die Fachleute vor Ort. Lederer und Buchfink kennen derweil schon ihre nächsten Einsatzorte, denn der Solarpark-Aufbau boomt. Buchfink: »Ich habe dieses Jahr noch drei Baustellen vor mir.«

Matthias Schätte

Zahlen und Fakten: Solarpark Gickelfeld Der Solarpark Gickelfeld entsteht derzeit auf 60 Hektar bei Külsheim-Steinbach nahe der Landesgrenze zu Bayern. Eigentlich handelt es sich um zwei Solarparks: Der aus etwa 55.000 Modulen bestehende nördliche Teil wird von EnBW errichtet, hat eine Leistung von 30 MWp (Megawatt Peak) und soll einen jährlichen Stromertrag von etwa 32 Gigawattstunden erbringen. Der südliche Abschnitt wird durch die Thüga Erneuerbare Energien gebaut, besteht aus etwa 69.000 Modulen, leistet in der Spitzen 38 Megawatt Peak und soll 39 Gigawattstunden Strom jährlich erzeugen. Beide Parks zusammen decken rechnerisch den Strombedarf von 24.000 Haushalten - geht man von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden.Für den nördlichen Abschnitt sind sieben, für den südlichen acht Zentralwechselrichter geplant, die den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Er wird in einem neu zu bauenden Umspannwerk Steinbach in eine 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung eingespeist. Nach Angaben der Bauherren gibt es ein umfangreiches Natur- und Artenschutzkonzept sowie einen Wildtierkorridor zwischen beiden Arealen.. Zum Schutz vor Diebstählen sind beide Gelände umzäunt und videoüberwacht. (scm)