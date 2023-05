Neuer Radweg von Werbach nach Böttigheim

Verbindungstrasse: Auch Anschluss an Main und Tauber

Main-Tauber-Kreis 18.05.2023

Lediglich 500 Meter lang, aber etwa 900.000 Euro teuer ist ein Radwegstück, das Werbach (Main-Tauber-Kreis) mit Böttigheim (Kreis Würzburg) verbinden soll. Foto: Landratsamt Main-Tauber

Da Vorhaben wird derzeit mit Gesamtkosten von etwa 900.000 Euro beziffert. Davon würde der Kreisanteil allerdings nur etwa 90.000 Euro betragen, wenn die übrigen Gelder über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und das Bundesförderprogramm "Stadt & Land" fließen. Der geringe Betrag für den Haushalt des Landkreises war dann auch ein nicht ganz unwichtiger Grund, warum das Projekt ungeteilte Zustimmung in dem Gremium fand.

Landrat Christoph Schauder bezeichnete die kurze Radwegstrecke als eine wichtige Verbindungsachse im gesamten 500 Kilometer umfassenden Radwegenetz des Landkreises. Sie verbinde nicht nur die beiden Landkreise miteinander und schaffe über die bereits bestehenden Radwege nach Neubrunn und dann weiter über das Kembachtal den Anschluss an den Maintalradweg bei Urphar. Dafür allerdings, so der Landrat weiter, brauche es noch den Lückenschluss zwischen Dietenhan und Urphar.

Der Radweg soll ab Sommer dieses Jahres gebaut werden. Der Radweg ist im regionalen Radwegenetz des Landkreises enthalten und schließt die bestehende Lücke in Richtung Böttigheim und weiter nach Neubrunn im Landkreis Würzburg. Außerdem ermöglicht er Radlern aus dem Landkreis Würzburg über Werbach an die Tauber zu fahren und von hier aus weiter den Tauberradweg zu nutzen, kündigte Schauder an, beim Radwegeausbau nicht nachlassen zu wollen. Derzeit habe man noch 13 weitere Projekte in der Planung.

An Straßen mit mehr als 2500 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden muss laut den Vorschriften für den Bau von Außerortsstraßen ein separater Radweg angelegt werden, heißt es in der Vorlage, da dem Radfahrer eine Nutzung der Straße aus Sicherheitsgründen nicht zuzumuten sei. Auf der Kreisstraße 2819 als wichtige Verbindung im nördlichen Landkreis etwa zwischen Tauberbischofsheim und Wertheim - in Richtung Böttigheim/Neubrunn ist sie Zubringer zur Autobahn A3 - wurden 2019 mehr als 3800 Fahrzeuge in 24 Stunden gezählt. gufi