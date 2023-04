Neuer Nahversorger für Reicholzheim in Sicht

Franchise-Nehmer avisiert

Wertheim 27.04.2023

Der Durchbruch scheint gelungen: Im Gemeindezentrum soll ein neuer Nahversorger einziehen.

Mit gutem zeitlichen Vorlauf hatte der Einzelhändler Peter Berberig seinen Rückzug zum Jahresende 2022 angekündigt, und pünktlich zum Jahresanfang 2023 war es dann auch dunkel geblieben im Nahkauf in der Richolfstraße. Bereits frühzeitig hatte auch der Ortschaftsrat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Nachfolger zu finden.

Diverse mögliche Verkaufslokale waren ins Gespräch gekommen und aus den unterschiedlichsten Gründen wieder verworfen worden. Mal war es an notwendigen Umbauten gescheitert, mal am Geld, mal am Personal. Das Thema trieb die Ortschaft um, viele Einwohner hatten schon nicht mehr an eine Lösung geglaubt - bis eine Indiskretion aus der vergangenen Woche neue Hoffnung weckte.

Offenbar ist man fündig geworden. Ein Videocall am Montag soll alles klar gemacht haben. Demnach scheint es im Gemeindehaus an der Ecke Satzenberg-/Schillstraße zum Treffen zu kommen - einem Ort, den der Ortsvorsteher Sebastian Sturm schon vor geraumer Zeit als durchaus geeignet ins Gespräch gebracht hatte. Das Gebäude finde sich hinreichend zentral im Dorf, die Anlieferung sei unkompliziert, auch Parkmöglichkeiten gebe es direkt vor der Tür.

Sturm wollte den Durchbruch, der zusammen mit der Stadtverwaltung erzielt sein worden dürfte, am Dienstag nicht bestätigen, signalisierte aber, dass es in zwei Wochen einen Pressetermin geben werde, bei dem - wie es aus dritter Richtung heißt - womöglich bereits ein Franchise-Nehmer präsentiert werden könnte. Für Reicholzheim wären das gute Nachrichten - sofern das Geschäft auch gut angenommen wird. Denn schon vor 20 Jahren hatte der damalige Ortsvorsteher Rolf Sommer gesagt: »Wenn wir auch im Alter noch hier im Dorf einkaufen wollen, dann müssen wir heute damit anfangen.«

