Neuer Michaelssaal: Ein Ort, an dem jeder willkommen ist

Einweihung: Festgottesdienst auf dem Wartberg

Wertheim 29.05.2023 - 19:55 Uhr 2 Min.

Mit einem Festgottesdienst ist der Michaelssaal auf dem Wartberg feierlich eingeweiht worden. Foto: Nadine Schmid

Und tatsächlich waren so viele über den rechts und links mit Blumen gesäumten Weg gekommen, dass einige Gottesdienstbesucher im Foyer Platz nehmen mussten. Was folgte, war ein fröhlicher Gottesdienst, bei dem man spürte, wie froh die Gemeindemitglieder waren, nach vier Jahren Bauzeit mit einigen Hindernissen ihren Kirchenraum wieder in Besitz nehmen zu dürfen.

Wie wichtig das Ereignis nicht nur für den Wartberg, sondern für die ganze evangelische Kirchengemeinde ist, zeigte, dass alle vier Hauptamtlichen des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim gemeinsam den Gottesdienst gestalteten. Hinzu kam Pfarrer Jürgen Banschbach von der katholischen Gemeinde. Man sehe, dass der ökumenische Gedanke des ursprünglichen Gebäudes weiter lebe, so Dekanin Wibke Klomp.

Orgel erstmals im Einsatz

Erst am Tag vorher war die Technik eingerichtet worden. So musste das Mikro bei der Begrüßung durch von Lindern noch in der Lautstärke etwas nachjustiert werden, doch dann lief alles einwandfrei. Die neue Orgel kam durch Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl ebenfalls erstmals zum Einsatz.

Einige Besucher erinnerten sich daran, als sie bereits vor 47 Jahren einer Einweihung beiwohnten: Damals wurde das Kirchenzentrum als eines der ersten ökumenisch genutzten Gotteshäuser eröffnet. Sie habe es dadurch sogar in ihrem Studium kennengelernt, berichtete Klomp.

Zu Beginn wurden die Gegenstände hereingetragen, die es für einen evangelischen Gottesdienst braucht, wie Pfarrer Uwe Sulger erklärte - also unter anderem Kreuz, Taufbecken, Bibel und Kerzen. Ob der Altar an dieser Stelle stehen bleibe, sei allerdings noch offen. »Alles ist offen«, schilderte Klomp die aktuelle Situation. Sie blickte zurück auf den Einsatz derer, die jahrzehntelang das Kirchenzentrum geprägt haben - »und sich dabei nicht immer an die Regeln des Kirchenrats und des Ordinariats gehalten haben - zum Glück«.

Klomp versprach schmunzelnd, dass es so bleiben soll. Und ergänzte: »Wir müssen das gemeinsame Feiern üben und lieben.« Dabei sei auch wichtig, die verschiedenen Kulturen, die am Wartberg - nicht immer ohne Konflikte - zusammenleben, einzubinden. Klomp betonte, dass sie sich freue, mit Diakonin Elvira Ungefucht eine Kollegin zu haben, die Russisch spreche und so Brücken schlagen könne.

»Siehe, ich mache alles neu«, hatte der Ältestenrat passend als Leitwort für diesen Gottesdienst gewählt. Das erste Lied, gestaltet von den Chören Magnificat und Chörle Grünenwört, machte gleich deutlich, worum es in diesem neu gestalteten Gebäude gehen wird: »Wir wollen aufsteh'n, aufeinander zugeh'n«. Die Gottesdienstbesucher setzten dies in die Tat um und nahmen mit Blicken und Händeschütteln Kontakt mit ihren Nebensitzern auf.

Zu einem solchen Neubeginn gehöre, sich auf Neues einzulassen, betonte Klomp. Das alte Kirchenzentrum gebe es nicht mehr. Man teile sich das neue Gebäude nun mit der Schule, dem Kindergarten und dem Familienzentrum. Dies sehe sie aber nicht als Nachteil, sondern als große Chance, einen Raum für alle zu schaffen.

Es gelte, das alte Kirchenzentrum loszulassen und neu anzufangen. »Es wird anders als vorher, aber es wird gut«, versprach die Dekanin. Es solle nicht mehr meins und deins geben, sondern man wolle gemeinsam das Beste für die Menschen vor Ort herausholen.

Ein kleines Wunder

Klomp blickte zurück auf die vierjährige Bauzeit, in der die Verantwortlichen mit Widrigkeiten wie Corona, Materialnot und Baustopp zu kämpfen hatten. Sie sei froh, dass die Kirchen in einer Zeit, in der eher Gotteshäuser abgerissen werden, an das Projekt geglaubt hätten. »Ich bin öfters gefragt worden, ob wir das überhaupt schaffen.« Es sei eines von nur fünf Objekten in der Landeskirche gewesen, die vom zwischendurch verhangenen generellen Baustopp der Kirchenverwaltung ausgenommen worden seien. So sei das fertig renovierte Gebäude für sie ein kleines Wunder.

Und ein Ort für neue Wege. »Wir werden Dinge ausprobieren, zwischendurch mit dem Kopf gegen die Wand rennen, dann wieder neu anfangen«, zeigte Klomp, dass es kein einfacher, aber ein lohnenswerter Weg sein wird. »Wir werden uns die neue Mitte erobern und sie gestalten«, rief sie den Gottesdienstbesuchern zu und beim anschließenden Empfang im Foyer spürte man, dass viele bereit sind, diesen Weg mitzugehen.

nads