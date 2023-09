Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neuer Kindergarten für Steinbach?

Stiftung: Ehepaar aus dem Neckar-Odenwald-Kreis bietet Meßhof als Standort mit besonderem Naturaspekt an

Külsheim 19.09.2023 - 14:03 Uhr 4 Min.

Eigentlich gedacht als nobler Reiter- oder Gnadenhof könnte der Vordere Meßhof Steinbachs neuer Kindergarten werden. Eine Stiftung will ihn der Stadt Külsheim zur Verfügung stellen. Foto: Michael Geringhoff

Seit Jahren drückt den Gemeinderat die Frage, wie es mit dem Steinbacher Kindergarten weitergehen soll, auch seit Jahren vertagt er eine Entscheidung in die Zukunft, während die bauliche Substanz immer weiter degeneriert. Für den derzeitigen Brandschutz zum Beispiel gibt es lediglich noch eine behördliche Duldung - eigentlich ein starkes Alarmsignal.

In dieser Situation betritt ein Ehepaar aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die Külsheimer Bühne. Das Paar hat ein landwirtschaftliches Anwesen, den Vorderen Meßhof, gekauft und ihn - eigentlich als Gnadenhof für Pferde - generalsaniert. Das Paar hat den Hof, der laut Bürgermeister mittlerweile »einen deutlich siebenstelligen Betrag« gekostet hat, in eine Stiftung überführt und bietet ihn der Stadt als Standort für einen Kindergarten mit besonderem Naturaspekt an.

2200 Euro Miete im Monat

Als Mietobjekt für höchst moderate 2200 Euro im Monat. Teil der Mietsache ist - neben Scheune und Nebengebäuden - eine Einliegerwohnung, die die Stadt auf eigene Rechnung vermieten kann, zudem eine großzügige Photovoltaikanlage, die den Kindergarten energetisch autark machen könnte. Am Meßhof wären für den Kindergartenbetrieb moderate Umbauten im Rahmen einer halben Millionen Euro notwendig - die Stifter würden das auf eigene Rechnung übernehmen.

Das in der Zwischenzeit erstellte vorläufige Kindergartenkonzept für die Kita Vorderer Meßhof sieht vor, dass die Kinder eine naturnahe Bildung erfahren, mit Tieren und Gärten. Gedacht ist an Nasch- und Gemüsegarten, an Hühner, Katzen, Pferde, Schafe und dergleichen. Die Pflege der Tiere und des Gartens soll Sache des Wohnungsmieters sein, und der wäre bereits gefunden.

Tatsächlich gebe es derzeit sogar drei ernsthafte Interessenten - und das, noch ehe die Öffentlichkeit überhaupt vom Projekt unterrichtet ist. Auf der anderen Seite steht der Steinbacher Bestandskindergarten. Die Sitzungsvorlage beschreibt ihn als »in einem sehr schlechten Zustand - energetisch ist überhaupt nichts vorhanden«.

Das Dach sei marode, der Brandschutz werde »im Bestand gerade noch geduldet«, der Zuschnitt der Räume sei »suboptimal«. Was anstehe, seien Abbruch und Wiederaufbau oder aber ein Neubau auf der grünen Wiese.

Für Abbruch und Neubau gibt es eine lockere Kostenschätzung, die zum aktuellen Stand 1,75 Millionen Euro ausweist. Eine derzeit gerechnete Verzinsung der notwendigen Kreditfinanzierung für den kommunalen Eigenanteil wird mit drei Prozent angenommen - es sei absehbar, dass der relativ günstige Zinssatz zum Baubeginn in frühestens drei Jahren, nicht mehr haltbar sein werde, sagte Kämmerin Elke Geiger-Schmitt. In ihrer nun vorgelegten Kostenabwägung spart die Meßhof-Variante jährlich 50.000 Euro gegenüber dem Neubau der Bestandskita - auf die Dauer des initialen Mietvertrags von zunächst 20 Jahren , summiere sich das auf einen Geldvorteil von einer Million Euro.

Bürger einbeziehen

Wenn die notwendigen Umbauarbeiten am Vorderen Meßhof jetzt zügig in Angriff genommen würden, so könnte die neue Kita laut Verwaltung, bereits im Sommer 2024 bezogen werden. Unter dem Beifall vieler eigens zur Ratssitzung angereister Steinbacher forderte Gemeinderat Jürgen Goldschmitt, es langsam anzugehen und nicht voreilig auf das Angebot der Stiftung einzugehen.

Zunächst einmal brauche die Sache eine Bürgerversammlung, in der die Verwaltung den Steinbachern das Konzept zur Kita Vorderer Meßhof darlege, Rede und Antwort stehe. »Wir müssen die Bürger mitnehmen«, gerade im Umfeld laufende Bürgerversammlungen zum Thema Windkraft wiesen den Weg, sagte Goldschmitt.

»Hausaufgaben gemacht«

Diese ausstehende Bürgerversammlung habe er bereits bei einer ersten gemeinschaftlichen Begehung des Meßhof-Objekts im Juli gefordert: »Die Verwaltung macht nichts«, sagte Goldschmitt. An dieser Stelle dämpfte Bürgermeister Thomas Schreglmann. Die Verwaltung habe die Zwischenzeit genutzt, um die Machbarkeit zu bewerten, die baulichen Anforderungen zu prüfen und die Kosten zu kalkulieren. »Wir haben in den vergangenen Wochen unsere Hausaufgaben gemacht und können jetzt sagen, woran wir sind«, sagte Schreglmann und kündigte eine zeitnahe Bürgerversammlung an. Goldschmitt forderte auch darzulegen, ob die Stiftung »sicher« sei.

Die Würzburger Stiftung Bürgerspital habe in jüngerer Vergangenheit zwei vormals als sicher geltende Stiftungseinrichtungen geschlossen. Es müsse schlüssig dargelegt werden, dass die Stiftung das Kitaprojekt nicht zurückziehen könne. »Das muss zu 101 Prozent sicher sein«, forderte Goldschmitt.

Auf jeden Fall, solle die Gemeinde, egal was komme, das Kita-Bestandsgebäude im Ortskern wahren, auch um eventuell künftig steigende Kinderzahlen abfedern zu können.

Ernsthaft zu bedenken sei auch der Umstand, dass die angebotene Meßhof-Kita fast zwei Kilometer von der aktuellen Kita entfernt liege. Wenn alle Eltern die Kinder im Auto führen, käme schnell eine Strecke vom Äquivalent »Einmal um die Erde« zusammen. Schreglmann sagte zu, zur Bürgerversammlung Transportkonzepte und weiterreichende Ideen vorlegen zu können.

Aus dem Publikum wurde gefordert, dass die Verwaltung zudem Beispiele bringe, die belegten, dass solch ein naturnaher Kindergarten, wie er jetzt im Gespräch sei, überhaupt funktionieren könne. Schreglmann sagte auch hier zu. Seiner Einschätzung nach, handelt es sich mit Gewissheit um ein attraktives Konzept, das auch viele Eltern und deren Kinder von außerhalb anziehen werde.

Chancen und Reiz

Die Gemeinderätinnen Theodora Ullrich und Anette Ries betonten die Chancen und den Reiz des neuen Konzepts. Offenheit sei gefordert, sich auf Neues einzulassen. Ratsbeschlüsse wurden aktuell nicht getroffen, der Tagesordnungspunkt war als Information angelegt. Offen ist noch der Termin für die angekündigte Bürgerversammlung. Es gibt ein Zeitfenster, denn die Stifter wünschen eine Entscheidung bis zum Oktober.

ZWISCHENRUF Verführerischer Glanz Ein bisschen seltsam mutet es schon an, wenn da ein edler Stifter eine millionenschwere, frischsanierte und obendrein gerade dringend gebrauchte Immobilie anbietet und sich Leute finden, die jetzt als "Bedenkenträger" auf den Plan treten. Typisch deutsch? Nein - die Sache hat einen gewissen Hintergrund, der zumindest die Skepsis der Steinbacher teilweise erklärt, die sich übrigens, wenn es um den möglichen neuen Kitat-Standort geht, in keiner Weise einig sind. Vor einigen Jahren stand die Schließung der Kita im Dorf am Horizont, und der Gemeinderat war weitgehend entschlossen, hier und in Eiersheim den Schlüssel umzudrehen. Durch ein Bürgerbegehren kam alles anders, und es kam richtig, denn entgegen der kommunalen Annahme waren die Kinderzahlen durch Zuzüge und Zuwanderer erheblich gestiegen. Jetzt plötzlich die so mühsam erkämpfte Kita mitten im Ort fallen zu lassen, fällt nicht jedem Steinbacher leicht. Auf der anderen Seite strahlt die Immobilienperle etwas außerhalb des Dorfs in verführerischem Glanz. Am Ende werden voraussichtlich die Zahlen entscheiden und die Steinbacher Kinder werden, wohl oder übel, in eine sensationell noble Kita umziehen. Michael Geringhoff