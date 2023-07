Neuer Düker führt Glasfaser unter dem Main hindurch

Infrastruktur: Ersatz für Leitungen in der alten Mainbrücke zwischen Kreuzwertheim und Wertheim

Kreuzwertheim 14.07.2023 - 11:36 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Von Kreuzwertheim aus wird aktuell ein Düker für Glasfaserleitungen gebohrt. Dies ist nötig, da die bisherigen Leitungen in der alten Mainbrücke liegen, die abgerissen wird.

Auf Nachfrage unseres Medienhaus erklärte Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone, man sei in Kreuzwertheim dazu gezwungen, eine neue Zufuhrtrasse für das bestehende Glasfaser-Kabelnetz zu bauen. Es handele sich um eine Ersatztrasse, die aufgrund des Abrisses der alten Mainbrücke gebaut werden muss. »Die neue Trasse ist notwendig, damit die zahlreichen Bestandskunden in Kreuzwertheim auch weiterhin Kabel-TV empfangen, das Breitband-Internet nutzen und im Festnetz telefonieren können.«

Bauleiter Holger Heine-Gerbig von der zuständigen Firma Dasenbrock Horizontalbortechnik aus Vechta erläuterte, die Bohrung gehe vom Weg am Main auf Kreuzwertheimer Seite bis zum Bereich hinter dem Radweg auf der gegenüberliegenden Mainseite. Anschließend führe man das Glasfaserkabel auf Wertheimer Seite den Hang hinauf bis zum Gehweg. Der Anschluss in Kreuzwertheim erfolge an einem Verteiler an der Ortsdurchfahrt.

Der Düker alleine hat eine Gesamtlänge von rund 200 Metern und liegt etwa fünf Meter unter dem Grund des Mains. Er hat einen Durchmesser von etwa 45 Zentimetern. In ihn werden erst Leerrohre eingezogen, in die dann die Glasfaserkabel eingeblasen werden. Insgesamt sind fünf Mitarbeiter des Fachunternehmens im Einsatz. Aktuell sei man in der zweiten Woche der Bauarbeiten.

Eine Herausforderung sei der harte Fels unter dem Main, durch den die Bohrung erfolgt. Dieser hinterlasse deutliche Spuren an den Fräsköpfen. Zur Festlegung des Dükerverlaufs nutze man Pläne. Außerdem wurde mit Hilfe eines Boots mit Echolot die Maintiefe am Verlauf bestimmt und damit die Tiefe für die Dükerlage errechnet. Mit Bohrköpfen in verschiedenen Größen wird von Kreuzwertheim nach Wertheim durch den Fels gefräst. Dies erfolge mehrfach, bis die nötige Dükergröße erreicht sei.

Das Einblasen der Glasfaser und der Anschluss seien für Anfang August geplant, sagte Heine-Gerbig. Dazu müsse der Gehweg auf Wertheimer Seite geöffnet werden. Zur Frage, warum man nicht den Düker der Stadtwerke mitgenutzt habe, erklärte Vodafone-Sprecher Petendorf : »Es ist uns bekannt, dass bereits vor einigen Monaten ein Düker Richtung Kreuzwertheim im Auftrag der Stadtwerke Wertheim geschaffen wurde. Dieser hat allerdings nicht die Dimensionen und die Lage, um unser Kabel mit aufzunehmen.«

bdg