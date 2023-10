Neuer Anlauf für die Kriegsende-Gedenkstätte

Designer arbeitet Anregungen ein

Wertheim 06.10.2023 - 13:36 Uhr 4 Min.

Platz am Hirschtor am Aufgang zur Wertheimer Burg. Hier soll seit Jahren eine Gedenkstätte zum Kriegsende 1945 realisiert werden. Nun kommt wieder Bewegung in de Pläne.

Es waren gleich zwei große Fragen, mit denen sich der Verein Pro Wertheim am Donnerstagabend bei seiner Mitgliederversammlung, bei der gerade vier der etwa 20 Mitglieder anwesend waren, auseinandergesetzt hat: Wie soll es mit der Weltkriegs-Gedenkstätte an der Burg weitergehen? Und wie mit der Vereinsarbeit ganz grundsätzlich?

Seit 2008

Der Bürgerverein besteht seit 2008, ein von ihm initiiertes Bürgerbegehren verhinderte einen geplanten Schrägaufzug zur Wertheimer Burg.

Auch im Widerstand gegen das damals am Almosenberg geplante »Ritterland« war die Vereinigung aktiv. Damals hatte der Verein mit bis zu 40 Mitgliedern seine Hochzeiten, heute sind es noch etwa 20. Doch man wollte nicht nur als Verhinderer, sondern auch als Ermöglicher tätig sein: An der Neugestaltung des Neuplatzes und dem Erinnerungsort an die einstige Synagoge hatte der Verein wesentlichen Anteil und sammelte 12.500 Euro an Spenden ein. Auch für die Sanierung des Jüdischen Friedhofs konnte man 2400 Euro beisteuern.

Projekt seit 2014

Ein Projekt, das die Mitglieder um die Vorsitzenden Werner Peschke und Gerd Brander seit 2014 begleitet, ist eine Gedenkstätte an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Wertheim. Das Thema wurde intensiv diskutiert, 2017 ein Entwurf des Wertheimer Künstlers Johannes Schwab vorgestellt (siehe Hintergrund). Doch die Realisierung ist bisher nicht zustande gekommen, seit 2020 ist es still um das Vorhaben geworden. Auch, weil breite Unterstützung aus der Bevölkerung ausblieb.

Jetzt kommt offenbar wieder Bewegung in die Sache, wie Werner Peschke erläuterte: Vergangene Woche habe es eine Sitzung einer Arbeitsgruppe gegeben, bei der der Bestenheider Designer Heiko Hünnerkopf ein Konzept vorgestellt habe.

Nach Aussagen des ebenfalls anwesenden Stadtbaumeisters Armin Dattler sei das in Absprache mit Johannes Schwab geschehen, der allerdings nicht an der Sitzung teilnahm. Hünnerkopf schlägt einen »Denkort« mit mehreren Erinnerungstafeln an der Burgmauer vor, außerdem soll der vorhandene Baum am Platz am Hirschtor erhalten und mit einer Sitzbank umrundet werden.

Zwischen Baum und Burgmauer soll außerdem ein 8,5 Meter hoher Mast mit einer weißen Fahne und der Aufschrift »1945« errichtet werden. Nach Peschkes Worten hat sich auch der Innenstadtbeirat schon mit dem Vorschlag beschäftigt - und ihn mit 4:1 Stimmen abgelehnt.

Entwurf mit Makeln

Auch Peschke selbst kann sich mit dem Vorhaben nur teilweise anfreunden: Der Mast sei niedriger als Burgmauer und Baum, stehe im Windschatten. Die Flagge komme so nicht zur Geltung. Pro Wertheim schlägt nun vor, den Platz minimalistisch neu zu gestalten: Eine Bank um den Baum, außerdem die drei Stelen aus dem Schwab-Entwurf - ohne die 5,50 Meter hohe Riesenstele aus Metall.

Inhaltlich identifizierbar

Mit Schwabs Entwurf könne man sich inhaltlich sehr identifizieren, hieß es in der Runde. Doch die Umsetzung sei angesichts der Kosten von bis zu 150.000 Euro unrealistisch geworden. Schriftführer Marc Peschke warnte vor einer erneut langen Hängepartie bis zur Umsetzung: »Es wäre schade, wenn das Projekt dadurch am Ende nur noch zum Lachen ist.«

Sein Vater Werner Peschke war da zuversichtlicher: »Der Oberbürgermeister macht da einen sehr zielorientierten Eindruck«, erklärte er. Und dass er das Vorhaben bis 2025 für umsetzbar halte. Doch wie kann es sein, dass an einem Beschluss des Gemeinderats vorbei neue Vorschläge gemacht werden?

Die Antwort weiß Angela Steffan, städtische Pressesprecherin und selbst bei dem Treffen dabei: Hünnerkopf und der Oberbürgermeister seien bei einem Gespräch über Hünnerkopfs Siegerentwurf zum Mahnmal für den rassistischen Anschlag von Hanau auch auf den Gedenkort an der Burg ins Gespräch gekommen.

Zustimmung signalisiert

Der Oberbürgermeister habe mit den Vorsitzenden des Gemeinderats Rücksprache gehalten und Zustimmung signalisiert bekommen. Hünnerkopfs Arbeit sei im Einvernehmen mit Schwab entstanden - und sei in der Runde sehr gelobt worden, erklärt Steffan. Der Designer arbeite nun Anregungen in seinen Vorschlag ein, vor einer Realisierung müsste der Gemeinderat seine 2017er-Zustimmung revidieren.

Auch wenn trotz vieler Diskussionen noch keine Gedenkstätte stehe, sei schon der Prozess an sich mit Debatten, Workshops und wissenschaftlicher Forschungsarbeit ein Gewinn an sich, habe OB Herrera Torrez deutlich gemacht, erklärt Steffan.

Pro Wertheim will den Weg bis zur Gedenkstätte weiter begleiten - trotz Nachwuchssorgen. Eine zwischenzeitlich erwogene Einstellung der Vereinsarbeit ist vorerst vom Tisch. »Das könnten wir hier zu Viert ohnehin nicht entscheiden«, sagt Gerd Brander.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Weltkriegs-Gedenkort an der Burg Seit Jahren plant die Stadt Wertheim eine Gedenkstätte am Aufgang zur Burg, um an die Ereignisse rund um den 1. April 1945 in Wertheim und Nassig zu erinnern. Während Nassig ein paar Tage zuvor bei Gefechten zwischen Wehrmacht und US-Armee fast vollständig zerstört wurde, gelang in Wertheim die kampflose Übergabe. Der Wertheimer Künstler Johannes Schwab hat für eine Gedenkstätte ein Konzept entworfen, das am Hirschtor der Burg auf einer Metallstele symbolische Fußspuren zeigt und von drei Glasstelen umgeben ist, die Erläuterungen zu den damaligen Ereignissen abgeben. Die Gedenkstätte war ganz explizit als Bürgerprojekt entworfen, Schattenrisse der Gesichter mehrerer Hundert Wertheimer sollten das Profil der Fußspuren bilden und die Gedenkstätte so auch finanzieren helfen. Im Mai 2017 beschloss der Gemeinderat, Schwabs Konzept mit 20.000 Euro zu unterstützen. Der Rest des auf 120.000 bis 150.000 Euro Kosten geschätzten Vorhabens sollten durch Spenden von Bürgern sowie einen anonymen Großspender zusammenkommen. 500 Wertheimer sollten sich mit den Profillinien ihrer Gesichter an der Gestaltung beteiligen und damit Teile der Kosten tragen. Im Juli 2019 waren laut Auskunft der Stadtverwaltung 65 Profile fest bestellt und weitere 35 bis 45 in Aussicht. Konkrete Zahlen über den Ist-Stand wollte Schwab gegenüber unserer Redaktion später nicht nennen: "Es sind deutlich mehr geworden, aber bei weitem noch zu wenige", sagte der Künstler. Nach Verstreichen des Jahrestages 2020 wurde es still um das Vorhaben. Gerd Brander, einer der Vorsitzenden des Vereins Pro Wertheim, übte sich bei der Mitgliederversammlung auch in Selbstkritik: "Wir hätten früher erkennen müssen, dass es zu teuer wird und sich so nicht umsetzen lässt." (scm)