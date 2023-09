Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Wohnungen

Von Gusti Kirchhoff

21.09.2023 - 22:23 Uhr 1 Min.

Zwar gibt es viele leerstehende alte Häuser, für die offenbar niemand zuständig ist und die so langsam vor sich hinmodern. Bevor da jemand wohnen könnte, müsste wahrscheinlich viel Geld in die Hand genommen werden. Geld, das knapp ist, zumal auch Baumaterial inzwischen sehr teuer geworden ist.

Ein Glücksfall

Und nun dieser Glücksfall: »Bund stellt über 500 Wohneinheiten zur Verfügung«, lese ich überrascht und mit großer Freude. Na also, geht doch. Ich kenne mehrere Menschen, die seit langem verzweifelt eine Wohnung suchen. Eine bezahlbare Wohnung halt. Wie gut ist es doch, dass wir im Bundesstaat Deutschland leben. Denn nun greift der Bund ein, und mehr als 500 Menschen haben endlich ein Problem weniger.

Dachte ich. Falsch gedacht, Weiterlesen ist hilfreich, denn da steht es, es ist ein ganz anderer, eigentlich viel besserer »Bund«, der helfen will, dass auch unsere Ur- und UrUr-Enkelkinder noch mit Freude die blühenden Wiesen und die vielen Arten von Schmetterlingen genießen können.

Unterschlupfmöglichkeiten

Denn der Bund Naturschutz hat im Rahmen des Ferienprogramms, zusammen mit der hiesigen Ortsgruppe und einigen ambitionierten Schülern in vielen Stunden ein großes Insektenhotel gebaut und dieses nun am Mehrgenerationenplatz in Kreuzwertheim aufgestellt. Wie schön, es gibt 500 Unterschlupfmöglichkeiten für allerlei Arten von Insekten. Sehenswert.

Doch eine gute Idee, wenn auch anders, als ich das beim flüchtigen Lesen verstanden habe. Wenn jetzt unsere wunderbaren Wildblumenwiesen am Main nicht mehr ganz so oft gemäht würden und wir uns dann noch viel länger an den unendlich vielen Gänseblümchen erfreuen können, ist nicht nur den Insekten geholfen, sondern ganz bestimmt auch uns Erholung suchenden Menschen.

Schon jetzt summt und brummt es in den Mainwiesen. Friedliche dicke Hummeln und fleißige Wildbienen sorgen für die Bestäubung, auf dass wir uns an den unendlich vielen Arten der Wildblumen erfreuen können.

Eine gute Idee, dieser »Bund«. Danke!