In Reicholzheim eröffnet Anfang 2024 die erste Tante-M-Filiale in der Region

Wenn der Kunde sich selbst abkassiert

Wertheim 31.07.2023 - 15:26 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch ist nichts vom neuen Laden zu sehen: In den ehemaligen Räumen der evangelischen Kirche in Reicholzheim eröffnet Melissa Mayer Anfang 2024 den ersten Tante-M-Laden in Wertheim. Foto: Gunter Fritsch Hier geht es in Zukunft in den neuen Tante-M-Laden in Reicholzheim. Eine elektrische Schwingtüre wird diese Standard-Eingangstür ersetzen, berichtet Betreiberin Melissa Mayer. Foto: Gunter Fritsch Eröffnung Tante-M. Shop im Rathaus Kohlberg. Eröffnung Tante-M. Shop im Rathaus Kohlberg. *** Opening of the Tante M Shop in Kohlberg City Hall Opening of the Tante M Shop in Kohlberg City Hall



Wobei, ganz ohne Personal vor Ort wird Melissa Mayer den kleinen Laden, der noch 30 Quadratmeter Lagerfläche haben wird, nicht betreiben. Neben dem eigentlichen Geschäft soll es zusätzlich eine Postfiliale geben, die zwei Stunden täglich von Montag bis Samstag besetzt sein wird. Derzeit suche sie noch Personal für die Postfiliale. Auch im Nahkauf Beberig in der Reicholzheimer Richolfstraße - das Geschäft hatte zum Jahresende 2022 endgültig geschlossen - gab es eine Postfiliale.

Auf Ehrlichkeit vertrauen

Ein Geschäft ganz ohne Personal zu betreiben und darauf zu vertrauen, dass die Kunden nicht ohne zu bezahlen, das Geschäft wieder verlassen, funktioniert das überhaupt? Die gelernte Verkäuferin im Lebensmitteleinzelhandel Mayer vertraut auf die Ehrlichkeit der Kundschaft. Und darauf, dass es neben den Kameras im Geschäft auch so etwas wie eine Sozialkontrolle in ihrer Heimatortschaft Reicholzheim gebe. "Hier kennen sich die Menschen", geht sie davon aus, dass das neue Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft wohl überwiegend von Bewohnern des Ortes aufgesucht werden wird.

Diebstähle werde es immer einmal wieder geben, allerdings seien diese nicht häufiger als in Lebensmittelgeschäften mit Personal an der Kasse. Mayer berichtet auch von Verwüstungen, die es in anderen Tante-M-Läden gegeben habe. "Wenn es zu Vandalismus kommen sollte, ist das Geschäft ganz schnell wieder zu", geht sie allerdings davon aus, dass das Geschäft auch wegen seiner Lage fern von einer Durchgangsstraße in der Reicholzheimer Ortsmitte von solchen Verwüstungen verschont bleiben dürfte.

Eine Konkurrenz zu großen Lebensmitteldiscountern auf dem Reinhardshof oder in der Wertheimer Innenstadt könne und wolle sie gar nicht sein. Ihr Angebot mit immerhin aber auch 1.100 Artikeln solle den Wocheneinkauf nicht ersetzen, wirbt Melissa Mayer um die Kunden, die nach der Arbeit noch schnell etwas vor Ort einkaufen wollen. Anbieten will sie auch frische Backwaren, damit sich Kunden auch Sonntags Brötchen holen können. Das Konzept der Tante-M-Läden, die alle im Franchise-System betrieben werden, zielt darauf, die Nahversorgung der Ortsbevölkerung zu gewährleisten. Am Wochenende oder in den Abendstunden, wenn man den Weg mit dem Auto zum Discounter nicht mehr fahren will oder die Geschäfte geschlossen haben, dann ist Tante-M noch immer offen.

Denn auch das ist eine Besonderheit des Verkaufskonzepts: Das neue Geschäft im Reicholzheimer Gemeindezentrum wird an sieben Tagen in der Woche von 5 bis 23 Uhr geöffnet haben. Damit solche Öffnungszeiten möglich sind, braucht der Nebenraum im Gemeindezentrum, der bisher von der evangelischen Kirche genutzt wurde, noch eine elektrische Schiebetüre. Sie wird automatisch um fünf Uhr früh aufgehen und sich um 23 Uhr wieder wie von Geisterhand verriegeln. In diesem Zeitfenster können Kunden den Markt betreten, Waren auswählen, sie an der Kasse scannen und mit einer aufladbaren Kundenkarte, EC-Karte, aber auch mit Bargeld bezahlen. Für die Bargeldzahlung stehe ein kleiner Tresor neben der Kasse, in der das Geld eingeworfen werden müsse, beschreibt Mayer die Bargeld-Zahlung. Die allerdings einen Haken hat. Kunden müssen ihren zu zahlenden Betrag passend haben, Restbeträge werden nicht erstattet. Die Kasse ist unbesetzt.

Dorfladen gut gelegen

Der Standort des Dorfladens im Gemeindezentrum sei bewusst ausgewählt worden, berichtet Melissa Mayer. Zum einen liege die Immobilie in etwa in der Dorfmitte und sei so von allen Richtungen gut zu erreichen. Noch wichtiger sei allerdings, dass es am Gemeindezentrum Parkplätze gebe. Zudem müsse der Zugang zum Tante-M-Laden barrierefrei sein, was bei den Räumen im Gemeindezentrum der Fall sei. Den Mietvertrag für die 70 Quadratmeter Verkaufsfläche und 30 Quadratmetern Lagerfläche hat sie erst jüngst unterschrieben. Vertragspartner ist die Stadt Wertheim mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Auch der Franchise-Vertrag mit dem Unternehmen Tante-M ist unterzeichnet.

Damit Anfang kommenden Jahres der Startschuss für den ersten Tante-M-Laden auf Wertheimer Gemarkung fallen kann, bedarf es allerdings noch kleinerer Umbauarbeiten in dem Nebenraum des Gemeindezentrums. Neben dem Einbau einer elektrischen Schiebetüre sind auch noch Elektroarbeiten notwendig, die von der Stadt Wertheim beauftragt und bezahlt werden. Im zentralen Einkaufsraum wird zudem noch eine Wand herausgerissen und so die Einkaufsfläche vergrößert. Auch der Einbau einer Klimaanlage sei geplant, so Melissa Mayer im Gespräch mit dieser Redaktion.

Kommentar: Vor Ort einkaufen Wenn Anfang kommenden Jahres in Reicholzheim der erste Tante-M-Laden auf Wertheimer Gemarkung, ja im gesamten Main-Tauber-Kreis, seine Türe öffnet, dann heißt es für die Bewohner der 1300 Einwohner großen Ortschaft: Geht hin und kauft vor Ort ein! Denn nur mit solchen kleinen Geschäften, die mit außergewöhnlichen Konzepten wie überlangen Öffnungszeiten für die Kundschaft attraktiv sein wollen, lassen sich die Nahversorgungslücken auf dem Land nachhaltig schließen. Entstanden sind diese Lücken freilich auch - so viel Ehrlichkeit gehört dazu - durch unser aller Einkaufsverhalten. Riesige Supermärkte, oft genug noch in Kombination mit weiteren Anbietern des täglichen Bedarfs, locken Kunden mehr, als der kleine Tante-Emma-Laden um die Ecke. Zumal weitläufige Parkplätze ein Halten direkt vor der Eingangstür versprechen. Das kleine Geschäft vor Ort hatte das Nachsehen. Der kleine Laden in Reicholzheim könnte zu einem Vorbild für andere Wertheimer Ortschaften werden, in denen es keine Nahversorgung mehr gibt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Reicholzheimer hingehen und vor Ort einkaufen. Gunter Fritsch

Stichwort: Tante-M-Laden Tante-M-Läden, die in ihrem Namen an die einstigen Tante-Emma-Läden erinnern, gibt es im süddeutschen Raum bislang an 42 Standorten, teilt die Stadt Wertheim in einer Pressemitteilung mit. Die meisten davon in Baden-Württemberg, die Filiale in Reicholzheim ist die erste im Main-Tauber-Kreis. Dabei bieten die Läden Kunden mit etwa 1100 Produkten durchaus ein Vollsortiment, Servicekräfte - zumeist die Franchise-Nehmer - kümmern sich um die Warenverfügbarkeit und die Hygiene. Das Warenangebot beziehen die T-M-Läden über den Großhandel, dabei sind auch bekannte Marken aus dem Supermarkt. Aber auch Backwaren, Fleisch , Wurst, Gemüse - vor allem auch aus der Region - will Melissa Mayer im Angebot haben. gufi